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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 49 лет председателю правления Райффайзенбанка Сергею Монину

Сергей Монин

Сергей Монин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сергей Монин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный директор Frank Research Group Юрий Грибанов:

— Сергей, поздравляю Вас с днем рождения! Мы работаем с Райффайзенбанком более десяти лет и видим, как компания эволюционирует, отвечая на внешние и внутренние вызовы. Одновременно с этим банку удается сохранить собственное лицо и характерную корпоративную культуру. Это всегда непростое решение, что изменить, а что сохранить неизменным. И это решение руководителя компании. Желаю Вам и далее находить эффективные решения, какой бы сложной ни была задача! А простых задач сегодня, к сожалению, не осталось.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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