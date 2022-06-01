Бизнес OBI потребовал ремонта

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После громкого объявления о восстановлении работы российских магазинов немецкой DIY-сети OBI, которые были закрыты из-за военных действий на Украине, ритейлер получил более 50 исков от контрагентов с требованием погасить долги на сотни миллионов рублей. Эксперты считают, что тяжбы станут одной из ключевых проблем нового собственника наряду со сложностью пополнения складов и растущими убытками, и сети потребуются инвестиции в размере около 2 млрд руб. О намерениях выкупить этот бизнес в апреле уведомила группа МАХ, но источники “Ъ” утверждают, что сделка до сих пор под вопросом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

С марта по май к российским структурам OBI поданы 53 иска на общую сумму 283,4 млн руб. за неисполнение обязательств по договорам аренды и поставок, подсчитал “Ъ” на основе данных в картотеке арбитражных дел. Самая большая сумма требований — почти 37 млн руб. за неуплату арендных платежей управляющей компании «Сургутгазстрой». Связаться с истцом “Ъ” не удалось. В OBI комментарии не предоставили.

Владелец немецкой DIY-сети OBI GmbH вышел на российский рынок в 2003 году, открыв 27 гипермаркетов. Выручка в РФ в 2021 году составила 48,57 млрд руб., чистый убыток — 2,44 млрд руб. Штаб-квартира компании 17 марта объявила о приостановке работы в РФ из-за военной операции на Украине.

В апреле стало известно, что OBI GmbH отказалась от российского бизнеса, временным управляющим активом для передачи новому инвестору стал основатель юридического агентства «Сезар консалтинг» Борис Любошиц. Тогда сообщалось, что торговые объекты будут временно использовать бренд OBI, в дальнейшем же сеть должна сменить название.

В апреле источники “Ъ” называли возможным покупателем структуры семьи бизнесмена Ерлана Сейсембаева, развивающего гипермаркеты OBI в Казахстане по франшизе. Позже ФАС сообщила, что получила ходатайства о покупке сети магазинов OBI от группы МАХ, владельцем которой. по данным «СПАРК-Интерфакс», выступает Илья Колобков. Но эта компания, как и OBI, до сих пор не комментирует сделку.

Два источника “Ъ” на рынке ритейла утверждают, что участники предстоящей сделки пока не смогли достигнуть даже принципиальных договоренностей. В ЕГРЮЛ владельцем российских юрлиц сети до сих пор значится OBI GmbH. Магазины OBI в РФ после двух месяцев простоя возобновили работу начиная с 27 апреля под прежней вывеской, но без интернет-магазина.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что поток исков был ожидаем и станет основной проблемой нового собственника бизнеса. «Хотя магазины открылись, они продолжают нести убытки. Ситуация выглядит так, что менеджмент все еще находится в подвешенном состоянии по поводу нового собственника, а проблемы продолжают нарастать»,— комментирует господин Бурмистров. По мнению эксперта, для полноценного возобновления работы сети в нее потребуется инвестировать не менее 2 млрд руб.

Партнер One Story Ольга Сумишевская считает, что команда топ-менеджеров ищет возможности остаться на рынке в условиях ограниченных поставок, в том числе из-за напряженных отношений с немецким офисом. Консультант Jos De Vries The Retail Company Ирина Болотова отмечает, что из-за кризиса многие поставщики в DIY-сегменте перешли на работу по предоплате, до этого срок выплат мог составлять около 45–90 дней. Один из собеседников “Ъ” знает, что товары продолжают поступать на склады OBI, но медленнее и в меньших объемах.

Если сделка с группой МАХ не состоится, найти нового покупателя сложно, считает Михаил Бурмистров. «Есть единичный пример с "Максидомом", который смог вывести убыточную сеть Castorama после покупки в прибыль. Но это профильный инвестор, который после покупки ребрендировал большую часть магазинов, а убыточные объекты закрыл»,— вспоминает эксперт.

Из крупных и известных зарубежных DIY-марок в России продолжает без перебоев работать только французская сеть Leroy Merlin. Она — прямой конкурент OBI и могла бы заинтересоваться его российской сетью. Но госпожа Сумишевская сомневается в перспективах такой сделки: сейчас официальный Париж пока только рекомендует своим компаниям уйти с российского рынка (и именно французские сети продолжают работать в РФ, как, например, Auсhan), но «ситуация может в любой момент измениться».

Никита Щуренков