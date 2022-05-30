Рубль газует

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Продолжения игры на понижение российской валюты, начатое на прошлой неделе, пока не последовало. В понедельник курс доллара на биржевых торгах опускался до 61 руб./$, а курс евро — до 62,5 руб./€. В моменте он был на 6–7 руб. ниже закрытия минувшей пятницы. Российской валюте помогли увеличившиеся очередные платежи зарубежных потребителей газа, а также возросшие цены на нефть. Участники рынка не исключают, что в ближайшие дни курс доллара может кратковременно вернуться к уровню 60 руб./$.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Ослабление рубля, произошедшее на минувшей неделе, оказалось непродолжительным. Сразу после открытия торгов понедельника, 30 мая, курс доллара на Московской бирже уверенно пошел вниз и к 13:30 достиг отметки 61,03 руб./$, что на 5,7 руб. ниже закрытия пятницы. По итогам торговой сессии курс американской валюты закрылся на отметке 62,25 руб./$, потеряв за день 4,45 руб. Курс евро в ходе торговой сессии опускался до 62,55 руб./€, а завершил торги возле отметки 64,3 руб./€, потеряв за день 5,4 руб. Объем операций с долларом с расчетом tomorrow составил 187,5 млрд руб., что на 13 млрд руб. выше показателя пятницы. Объем торгов с евро вырос на 18 млрд руб., до 145 млрд руб., второй по величине результат в истории (выше показатель был 23 мая — 149,6 млрд руб.).

Восстановлению позиций рубля способствовали активная конвертация европейской валюты иностранными компаниями для оплаты газа, считает главный аналитик ПСБ Егор Жильников.

По его оценкам, в первый час торгов объем операций с евро достиг внутридневного максимума — €385 млн. При этом спрэд между внутренним и внешним курсом европейской валюты составил рекордные $0,05. В понедельник курс евро на внешнем рынке вырастал на 0,5%, до $1,0781, тогда как на Московской бирже опускался до $1,03229. «Через кросс-валютный механизм доллар тоже оказался под давлением»,— отмечает господин Жильников.

Поддержку рублю оказало и повышение цен на нефть.

По данным Investing.com, котировки нефти Brent на спот-рынке достигали $119,6 за баррель, максимума с 25 марта. Этот результат на 1,5% выше закрытия пятницы. Котировки российской Urals на спот-рынке поднимались выше $91 за баррель. По словам начальника аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, рубль чутко реагирует на динамику цен на нефть в условиях резкого падения импорта в РФ. «Высокие цены на нефть гарантируют повышенный объем предложения валюты со стороны экспортеров, даже с учетом введенных регулятивных послаблений»,— отмечает господин Евстифеев.

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К экспортерам на валютном рынке могли подключиться и спекулятивно настроенные инвесторы, доля которых сильно выросла в последние недели. «На валютном рынке гораздо чаще прослеживаются сильные коррекционные движения, предсказываемые техническими индикаторами. Высокая ликвидность рынка способствует этому»,— отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. К тому же он не исключает активного использования инвесторами арбитражных стратегий в связи с перекосом курса евро в России и в мире. «Ввиду того что данные стратегии задействуют торговых роботов, общее число и объем сделок может вырастать многократно»,— отмечает он.

В таких условиях аналитики допускают временное укрепление рубля.

«Возвращение к недавним минимумам по курсу доллара вряд ли возможно, но к значению 60 руб./$ вполне достижимо»,— оценивает Владимир Евстифеев.

Вместе с тем в начале лета роль частных инвесторов может еще вырасти, однако они могут оказать давление на курс российской валюты. «В июне завершатся сроки привлекательных трехмесячных рублевых вкладов, которые коммерческие банки по ставке 20% годовых предложили населению в марте»,— отмечает начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин. По его мнению, высвобождение рублевой ликвидности в сочетании с ожиданиями снижения ключевой ставки могут повысить интерес граждан к покупке валюты

Виталий Гайдаев