Андрей Воронков получил два года дословно

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Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) стала первой отечественной спортивной структурой, которая вынесла сверхжесткое наказание фигуранту инцидента с расистским подтекстом. ВФВ на два года дисквалифицировала известного тренера Андрея Воронкова. Господин Воронков, возглавляющий калининградский «Локомотив», по ходу тайм-аута во время решающего матча женского чемпионата страны против «Уралочки» использовал слово «обезьяна». В екатеринбургском клубе его сочли оскорблением в адрес кубинской доигровщицы Айламы Монтальво, покинувшей после скандала Россию.

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Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Андрей Воронков

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Исполком Всероссийской федерации волейбола принял решение дисквалифицировать на два года главного тренера калининградского «Локомотива», выигравшего два подряд чемпионата России среди женских команд, Андрея Воронкова. Таким образом, ВФВ стала первой отечественной спортивной структурой, применившей исключительно жесткое наказание в отношении фигуранта инцидента с расистским подтекстом.

Громкий скандал с участием Андрея Воронкова разразился после решающего матча финальной серии российского первенства, который состоялся 12 мая. В нем «Локомотив» отстоял титул, победив со счетом 3:2 «Уралочку».

Во время тайм-аута в третьем сете Андрей Воронков, разговаривая с блокирующей Валерией Зайцевой, принялся отчитывать ее за то, что она оставила свою зону. «Почему опять ловишь эту обезьяну?» — негодовал господин Воронков.

Этот диалог был показан в прямом эфире «Матч ТВ». В «Уралочке» посчитали, что слово «обезьяна» было употреблено в отношении кубинской доигровщицы екатеринбургского клуба Айламы Монтальво — единственной темнокожей спортсменки в заявках финалистов,— и призвали Андрея Воронкова публично извиниться перед спортсменкой. На фоне громкого скандала 21-летняя Айлама Монтальво, чей контракт с «Уралочкой» истек в текущем сезоне, приняла решение не продолжать свою карьеру в России, а публичные извинения ей были принесены только от калининградского клуба, но не персонально от господина Воронкова.

ЧП вызвало колоссальный общественный резонанс. А «меры дисциплинарного характера» в отношении Андрея Воронкова требовал принять в том числе министр спорта РФ Олег Матыцин, указавший, что его ведомство «считает неприемлемыми любые проявления расизма и неуважительного отношения к сопернику». Вскоре после этого заявления дисциплинарная комиссия ВФВ рекомендовала отстранить господина Воронкова от тренерской деятельности на срок «до двух лет», а исполком федерации не стал использовать шанс интерпретировать рекомендацию в пользу тренера и клуба, назначив ему, например, относительно небольшой или условный срок дисквалификации.

Комментируя после заседания органа его вердикт, генеральный секретарь Александр Яременко специально уточнил, что в течение двух лет «с момента нарушения» Андрей Воронков будет отстранен от участия в «любых мероприятиях под эгидой ВФВ». В частности, он не имеет права выводить команду на площадку в официальных соревнованиях. При этом у господина Воронкова, по словам Александра Яременко, остается возможность «работать за границей, в детско-юношеском спорте, в системе Министерства спорта»:

«Запретить специалисту с государственным дипломом тренировать мы не можем».

Сказанное в тайм-ауте слово лишило «Локомотив» и чемпионат России очень известного наставника. 55-летний Андрей Воронков накопил богатый тренерский послужной список еще до появления в «Локомотиве» в 2018 году — когда работал в мужском волейболе. Девять лет назад он выиграл с «Локомотивом» новосибирским Лигу чемпионов, а после этого успеха некоторое время возглавлял сборную России. Под его руководством она в 2013 году завоевала золото двух топовых турниров — Мировой лиги и чемпионата Европы.

Андрей Воронков вправе подать апелляцию на решение ВФВ. При этом источник “Ъ” в калининградском «Локомотиве», описывая реакцию представителей клуба на новость о двухлетней дисквалификации наставника, сказал, что «это шок». Сам господин Воронков, которого цитирует Regnum, рассказал, что сожалеет о том, что «фраза, произнесенная в личной беседе с игроком нашей команды в очень сложном для нас игровом моменте, когда нервы находились в максимальном напряжении, а эмоции буквально зашкаливали, была воспринята как оскорбление и демонстрация неуважения», подчеркнув, что у него «не было никаких намерений обидеть кого-либо из волейболисток соперника».

Алексей Доспехов