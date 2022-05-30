Следствие пошло от одного банка к другому

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Тверской суд Москвы по ходатайству главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве заочно арестовал бывших руководителей московского ООО «УМ-банк» Андрея Шляхового и Якова Гембуха. Оба обвиняются в особо крупном мошенничестве: по данным следствия, за счет банка они приобрели на 134 млн руб. облигации некоего ООО «Спектр», средства от которых впоследствии присвоили. При этом следствие не исключает, что данный эпизод — только один в деятельности финансистов, поскольку обвиняемые могли участвовать в более крупном выводе средств из обанкротившихся КБ «Агросоюз», Арксбанк, Байкалбанк и других кредитных учреждений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывшие руководители ООО «УМ-банк» Андрей Шляховой и Яков Гембух

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Бывшие руководители ООО «УМ-банк» Андрей Шляховой и Яков Гембух

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Поскольку ходатайства о заключении под стражу банкиров рассматривались судом заочно, то сами заседания прошли скоротечно и по вполне ожидаемому сценарию. Представитель ГСУ Сергей Кабанов, обосновывая необходимость ареста Якова Гембуха, напомнил, что следствие по хищению у УМ-банка в апреле 2018 года 134 млн руб. было возбуждено в декабре 2020-го, при этом председатель совета директоров кредитного учреждения сначала числился в нем свидетелем. Однако в июле 2021 года банкир перестал являться на допросы. В итоге 1 марта 2022 года следствие заочно предъявило беглецу обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Через несколько дней экс-банкира объявили сначала в федеральный, а затем и в международный розыск. Заочный арест банкира понадобился для того, чтобы документы на него можно было отправить в Интерпол. Также следователь сообщил, что, по его данным, обвиняемый в июле 2021 года вылетел в Гамбург и возвращаться в Россию не намерен.

В ходе судебного разбирательства господин Кабанов, упомянув, что подследственный обвиняется в тяжком преступлении, не стал конкретизировать претензии следствия к банкиру. Однако в ходе рассмотрения ходатайства выяснилось, что речь идет о выводе в апреле 2018 года из УМ-банка 134 млн руб. Сделано это было, как считает следствие, путем заключения договора покупки низколиквидных облигаций некоего ООО «Спектр», после чего средства были похищены.

Примерно по той же схеме прошло обсуждение ходатайства об аресте бывшего владельца банков «Агросоюз» и УМ-банк Андрея Шляхового. Следователь указал, что Андрея Шляхового не удалось задержать ни по адресу его проживания в Москве, ни в Калмыкии, где тот до недавних пор был зарегистрирован. Однако, по данным правоохранителей, банкир осел в Сербии, попав туда по маршруту Белоруссия — Ереван — Белград. Констатировав, что следствие сделало по поиску экс-банкира «все возможное», господин Кабанов попросил суд удовлетворить ходатайство ГСУ о заочном аресте обвиняемого на два месяца.

Прокуратура полностью солидаризировалась со следствием.

Адвокаты, в свою очередь, высказались категорически против удовлетворения ходатайств следствия. В частности, защитник Якова Гембуха пытался убедить судью, что следствие не представило убедительных доказательств причастности его подзащитного к хищениям. «В ГСУ считают преступление завершенным с момента перевода компании "Спектр" последнего транша из 134 млн руб.,— заявил адвокат.— Однако о том, что произошло в дальнейшем и куда делись миллионы, в ГСУ не сообщают». Кроме того, продолжил адвокат, решение о выкупе облигаций ООО принималось в УМ-банке коллегиально, а Яков Гембух, будучи там председателем совета директоров, лишь утвердил его. Так что, заметил адвокат, непонятно, почему к ответственности привлекли лишь его подзащитного. Юрист также отметил, что его подзащитный ни от кого не скрывался, а в Германию вылетел для лечения. При этом якобы Яков Гембух так и не был извещен о необходимости явки в ГСУ: в представленных материалах дела не содержится об этом никаких сведений. Защитник также подчеркнул, что подследственный является старым больным пенсионером.

Примерно в том же ключе выступил и адвокат Андрея Шляхового Алексей Голубев. В частности, он обратил внимание председательствующей на то, что следствие не уведомило его подопечного о вызове на допросы. Адвокат даже сообщил, что после объявления господина Шляхового в международный розыск тот якобы прилетал в апреле этого года в Москву из Белграда, но никто его в аэропорту задерживать не стал. Господин Голубев попросил судью отказать в удовлетворении ходатайства ГСУ как необоснованном.

Однако суд поддержал позицию следствия и обоих банкиров арестовал.

Не исключено, впрочем, что заочно арестованных финансистов проверят на причастность к махинациям, связанным и с другими банками. По данным источников “Ъ”, обвиняемые могли быть причастны к разорению, например, КБ «Агросоюз», Арксбанк и Байкалбанк. По мнению силовиков, господа Шляховой и Гембух якобы считались специалистами по выводу средств из кредитных учреждений.

Алексей Соковнин