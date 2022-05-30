Биржа следует за политическим курсом

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Объемы биржевых операций с основными валютами вернулись к уровням, предшествовавшим началу спецоперации на Украине, превысив за минувшую неделю 1,5 трлн руб. Активно растут объемы торгов евро, доля которого приближается к 40%. Этому способствует активный европейских потребителей российского газа на расчеты в рублях. Увеличивается и интерес крупных участников рынка к юаню на фоне попыток переориентации внешней торговли на национальные валюты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ

На минувшей неделе валютный рынок оживился. По оценке “Ъ”, основанной на данных Московской биржи, суммарный объем торгов тремя валютами (доллар, евро, юань) с поставкой «завтра» впервые с начала кризиса превысила 1,5 трлн руб. Это на 64% больше, чем на предыдущей неделе. Результат сравним с показателями начала февраля перед периодом повышенной волатильности в конце того же месяца.

Всплеск активности на биржевом рынке произошел на фоне резких курсовых изменений ведущих валют. В среду курс доллара опускался до отметки 55,8 руб./$, минимума с февраля 2018 года. Однако в последующие два дня участники рынка активно играли против российской валюты, в результате чего курс доллара в пятницу составил 66,7 руб./$, на 6,5 руб. выше значений закрытия предшествующей недели. Биржевые котировки общеевропейской валюты опускалась в середине недели до семилетнего минимума — 57,1 руб./€. Неделю курс евро завершил на отметке 69,69 руб./€, прибавив 6,9 руб.

Развороту курсов ведущих валют способствовали активные словесные интервенции, решения по смягчению регулирования, а также сокращение предложения со стороны экспортеров. «Власти твердо намерены если не развернуть сложившийся в последние месяцы тренд, то остановить укрепление и стабилизировать рубль»,— отмечает начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.

Основной вклад в прирост оборотов дал доллар, объем торгов с которым по итогам недели составил 872 млрд руб., что в 1,6 раза выше показателя предыдущей недели и составляет максимальный недельный результат с конца февраля. Объем торгов европейской валютой вырос в 1,7 раза, до 597 млрд руб.— максимального значения за все время торгов на Московской бирже. Этот результат более чем вдвое выше средненедельных значений января—февраля. В результате доля евро в совокупном объеме торгов ведущими валютами составила 38%, против 13% в начале года. Рекордным оборотам способствует переход европейских потребителей при покупке российского газа на рубли. Эта схема, как отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, фактически эквивалентна 100-процентной продаже валютной выручки «Газпрома» на бирже.

Однако быстрее всего росли объемы торгов юанем. До конца февраля на эту валюту приходилось менее 1% объема торгов, но в последние дни доля доходила до 10%. В пятницу объем торгов с китайской валютой составили почти 33,5 млрд руб., максимальный результат за все время торгов на Московской бирже. За неделю объем торгов достиг 105 млрд руб., тогда как до марта редко превышал 10 млрд руб. в неделю. Курс юаня по итогам недели остановился на отметке 10,05 руб., что на 1,64 руб. выше минимума среды и на 1,12 руб. выше конца предшествующей недели.

Если пару месяцев назад основная активность на торгах китайской валютой отмечалась со стороны частных инвесторов, то в последнее время все больший вклад начинают вносить юридические лица. В марте с юанем на бирже совершалось в среднем 26 тыс. сделок в день, в мае показатель снизился до 16 тыс. сделок. При этом средний размер сделки вырос с 440 тыс. руб. до 1,06 млн руб. Впрочем, пока показатель в два-три раза ниже, чем в январе—феврале.

По мнению главного аналитика ПСБ Егора Жильникова, в юане наиболее активны компании-экспортеры и импортеры. «В условиях масштабных западных санкций российская экономика переориентируется на Восток, налаживаются новые цепочки поставок, расчеты постепенно переходят с долларов и евро на юани и другие азиатские валюты»,— отмечает Михаил Васильев.

В таких условиях переток ликвидности из доллара и евро в юань продолжится, считают аналитики. Как отмечает Михаил Васильев, размер спроса и предложения на валютном рынке зависит от объемов взаимной торговли между странами. Россия взяла стратегический курс на перевод оплаты экспортных товаров с долларов и евро на рубли, юани и другие национальные валюты. В целом юань находится уже в числе основных валют Мосбиржи, отмечает Егор Жильников, и «в будущем может потеснить евро, хотя это произойдет не быстро».

Виталий Гайдаев