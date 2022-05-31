«Зенит» оставил армейцам минимум

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«Зенит» в увлекательной битве обыграл ЦСКА на его площадке в пятом матче финальной серии до четырех побед со счетом 97:95 и сократил отставание в противостоянии до минимума. Следующая встреча состоится 2 июня в Санкт-Петербурге.

Предыдущий, четвертый матч финальной серии стал без преувеличения украшением не только текущего противостояния ЦСКА и «Зенита», но и, пожалуй, высшей точкой во всей истории Единой лиги ВТБ. Невозможные, казалось бы, спасения петербуржцев на исходе основного времени и в конце первого овертайма, невероятный бросок Каспера Уэйра с сиреной в концовке овертайма второго создали потрясающий баскетбольный продукт. Настолько, что где-то было даже досадно оттого, что ЦСКА после четвертого матча повел в серии 3:1, чем вроде бы почти убил интригу. Дело тут вовсе не в клубных пристрастиях, а в том, что болельщикам наверняка хотелось, чтобы битва московского и петербургского грандов длилась как можно дольше. К счастью, руководство Единой лиги ВТБ решило, что в этом сезоне финальная серия будет проводиться до четырех, а не трех, как было раньше, побед. Так что у «Зенита» еще оставался шанс на то, чтобы не позволить ЦСКА оформить 11-й титул чемпиона лиги. Отметим, что за все время существования Единой лиги ВТБ армейцы лишь однажды не дотянулись до чемпионства — в 2011 году лучшими стали «Химки».

Но шанс у «Зенита» был, казалось, небольшой. Все-таки ЦСКА на своей площадке, да еще при полных трибунах (в понедельник в «Мегаспорте» собрались 8,5 тыс. человек — рекорд сезона), особенно силен. Но сдаваться заранее гости явно не намеревались. Хотя груз ответственности за результат не мог не давить на игроков «Зенита». По всей видимости, именно страхом сделать что-то не так и была обусловлена неубедительная игра «Зенита» в начале матча. Проявилось это не сразу. В моменте казалось даже, что гости в порядке — попали с дистанции Сергей Карасев и Джордан Мики, создавал проблемы сопернику Джордан Лойд. Но уже во второй половине стартовой десятиминутки стало понятно, что ЦСКА ведет игру. Ведь правление Николы Милутинова под щитами (ключевой, пожалуй, фактор для армейцев в play-off нынешнего сезона) никуда не делось. А тут еще Алексею Шведу давали как-то уж очень много свободы. Так что он успевал и забивать, и снабжать одноклубников результативными передачами. Ну и конечно, продолжал разрушать большие амбиции «Зенита» крохотный (178 см) Уэйр, мартовcкий переход которого из «Енисея» для ЦСКА стал попаданием в яблочко. В результате уже к концу стартовой четверти на счету армейцев образовался «излишек» в 10 очков. Вроде бы не катастрофа, когда впереди еще три четверти игрового времени. На деле же отыграть этот дефицит в противостоянии со сверхмотивированным ЦСКА чудовищно трудно. Тут можно вспомнить первый матч серии. В нем «Зенит» также уже в начале отпустил соперника примерно на ту же дистанцию и потом уже ничего не смог с этим поделать. ЦСКА сушил игру, а когда соперник вымотался, просто добил его.

В этот раз, однако, все сложилось иначе. У «Зенита» очень вовремя и очень мощно включился Билли Бэрон. Американец, от которого привыкли ждать в первую очередь дальних попаданий, вспомнил, что и в проходах под кольцо он бывает хорош. Хотя и без снайперских выстрелов не обходилось. Причем реализовывал их Бэрон, выныривая из-под опеки Семена Антонова, того самого, с которым чуть было не сцепился в предыдущей игре. А ведь еще Бэрон выступал в роли организатора атак, раз за разом выводя на броски по кольцу Алекса Пойтресса (габаритный форвард так вдохновенно клал мячи сверху, что возникали сомнения в способности инвентаря выдержать такие нагрузки). В итоге «минус 10» в конце первой четверти к большому перерыву превратились в «минус 1». А к концу третьей четверти гости и вовсе переписали сценарий игры, добыв отрыв в семь очков.

Но все же было бы несправедливо, если бы такой матч не перешел в валидольную концовку. Ее ЦСКА обеспечил себе меньше чем за две минуты до сирены, когда Швед дальним броском счет сравнял. «Зенит» тут же ответил трехочковым в исполнении Мики. Швед следующим броском восстановил равенство. Но тут свое слово сказал Лойд. Его действия и решили исход концовки, а с ней и матча.

Зенит победил со счетом 97:95 (впервые в истории ЦСКА в финальной серии проиграл больше одного матча) и теперь постарается сравнять счет в противостоянии 2 июня, когда серия вернется в Санкт-Петербург.

Александр Петров