Игра на переодевание

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Европейский футбольный сезон увенчает в субботу матч, столкнувший два великих бренда, которые в те месяцы, что ему предшествовали, как бы махнулись своими основными, «природными» характеристиками. «Ливерпуль», хоть и не выиграл английское первенство, перед парижским финалом Лиги чемпионов олицетворял прежде всего мощь и стабильность, а «Реал», хоть и выиграл первенство испанское, был скорее иллюстрацией того, как иногда в футболе все решают нежданные, но в самый нужный момент озарения и вселившаяся вдруг в команду исключительная «кубковость», прежде отличавшая как раз соперника мадридцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Четыре года назад в финале Лиги чемпионов «сыроватый» «Ливерпуль» Юргена Клоппа (на фото) не справился с блистательным «Реалом» Фото: Alex Livesey - Danehouse / Getty Images Команды поменялись ролями, и уже тренеру мадридцев Карло Анчелотти (на фото) приходится ломать голову над тем, как остановить английскую команду Фото: Jason Cairnduff / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Четыре года назад в финале Лиги чемпионов «сыроватый» «Ливерпуль» Юргена Клоппа (на фото) не справился с блистательным «Реалом» Фото: Alex Livesey - Danehouse / Getty Images Команды поменялись ролями, и уже тренеру мадридцев Карло Анчелотти (на фото) приходится ломать голову над тем, как остановить английскую команду Фото: Jason Cairnduff / Reuters

Этот финал главного еврокубка, который свел друг с другом на парижском Stade de France клубы, завоевавшие на двоих 19 Кубков европейских чемпионов (у «Реала» их сейчас чертова дюжина, у «Ливерпуля» — шесть), примечателен парадоксальностью, что ли, смыслового наполнения его «афиши». Все с ней очень непросто. Куда, во всяком случае, сложнее, чем было, например, в 2018 году, когда в Киеве состоялась предыдущая встреча этих команд в решающем матче турнира. Тогда не надо было долго ломать голову над тем, как коротко описать интригу, соль рубки. Ну понятно: клубу, от которого, как обычно, исходит самый яркий блеск в европейском футболе, который лучше всех остальных символизирует понятие «футбольный гранд», пытается помешать взять третий подряд титул победителя Лиги чемпионов клуб, в котором гораздо меньше блеска и лоска, даже, можно сказать, чуть-чуть «сыроватый» с виду, зато чуть ли не с рождения обретший и не терявший исключительную «кубковость», умение именно в play-off крушить гигантов, прыгая выше собственной головы, терпя боль. В киевском матче верх — 3:1 — взяли «Реал» и мадридская мощь.

Однако презентовать таким же образом финал парижский было бы большой глупостью, хоть формальный повод не выкидывать стереотип на помойку вроде бы под рукой. «Реал» только что отпраздновал возвращение звания чемпиона Испании, выиграв его убедительно, с отрывом от «Барселоны» и «Атлетико», а «Ливерпуль», забрав два внутренних Кубка — Кубок Англии и Кубок лиги, до золота своего первенства не дотянулся. Оно было рядышком, но в заключительном воскресном туре «Манчестер Сити», проигрывавший 0:2 «Астон Вилле» и готовый вручить его игравшему с «Вулвергемптоном» конкуренту, за пять минут все в своей встрече перевернул с ног на голову, забив три подряд мяча. Штука в том, что повод на самом деле ерундовый, а тот факт, что в завершающемся сезоне финалисты словно махнулись идущими каждому одежками, слишком очевиден, чтобы его игнорировать.

«Ливерпуль» нынешнего сезона — типичная мадридская история про мощь, блеск и стабильность, в которой упущенное английское чемпионство — так, крохотное темное пятнышко, еле заметное на общем фоне. Это история про команду, безупречно — так, чтобы соответствовать приоритетам тренера Юргена Клоппа — укомплектованную. Про команду, в которой каждый из ключевых элементов — голкипер Алиссон, защитники Виргил ван Дейк и Жоэль Матип, хавбек Наби Кейта, форварды Мохамед Салах, Садио Мане и Диогу Жота — в течение нескольких месяцев удерживали уровень, абсолютно, тютелька в тютельку, соответствующий ожиданиям, с ними связанным. Про команду, не имеющую, строго говоря, ни единой слабости и отличающуюся фантастической стабильностью: после Нового года — одно-единственное поражение в 34 официальных матчах, разница мячей в них — 72:22. Про команду, которая промаршировала на Stade de France по ковровой дорожке, проиграв в Лиге чемпионов лишь однажды (поражение от «Интера» в ответном матче 1/8 финала было той самой единственной ливерпульской осечкой в 2022 году) и почти что избежав именно по-настоящему страшных, грозящих катастрофой проблем.

«Реал» нынешнего сезона — это, наоборот, типичная захватывающая ливерпульская история. Она про команду, которая, будучи, строго говоря, далеко не эталонной, далеко не «трендовой», кувыркаясь на дистанции и пользуясь чужими провалами, все-таки прорывается к золоту испанского чемпионата, набрав в нем, кстати, на шесть очков меньше серебряного призера чемпионата английского, хотя тот вообще-то считается более конкурентным,— вот и цифровое выражение разницы в мощи и стабильности. Она про команду, чей взлет — следствие торжества не столько логики, закономерностей, сколько чего-то абсолютно иррационального, ожиданиям никак не соответствующего,— как превращение Карима Бензема в середине четвертого десятка в бомбардира настолько эффективного, каким он не был и в молодости, как то ли вторая, то ли третья молодость сверстника французского форварда Луки Модрича, как расцвет Винисиуса, как творческое вдохновение, подаренное жизнью Карло Анчелотти, уже, по идее, выпавшему из элитной тренерской ниши. Она про удивительный путь в Лиге чемпионов, который начался с конфуза на групповом этапе в матче с молдавским «Шерифом» и продолжился совсем уж особенным play-off. На всех стадиях мадридцы неизменно повисали над пропастью на тонюсеньком, готовом вот-вот порваться волоске и неизменно выкручивались из безнадежных ситуаций, пройдя и ПСЖ, и «Челси», и обскакавший «Ливерпуль» в чемпионате Англии «Манчестер Сити» благодаря прежде всего не классу, а характеру и счастливым озарениям того же Бензема. Словом, это история — про преодоление, про терпение, про классическую природную «кубковость», которая, между прочим, ливерпульцам в противостояниях с «Реалом» отчего-то помогать до сих пор отказывалась. За четыре года до киевского финала мадридцы дважды разобрались с «Ливерпулем» на групповом этапе Лиги чемпионов, а год назад уверенно справились с ним в четвертьфинале — 3:1 дома и 0:0 в гостях. Правда, учитывая необычность парижской «афиши», скверные для английского клуба показатели в матчах с «Реалом» правильнее, раз уж оппоненты решили махнуться привычками, может быть, и оставить за скобками.

Алексей Доспехов