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Коммерсантъ FM
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Столичные власти отменяют коронавирусные штрафы

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил «ковидную амнистию», распорядившись прекратить взыскивать с граждан и компаний штрафы за нарушение коронавирусных ограничений. Тем, кто уже оплатил взыскания, обещано компенсировать расходы. Для этого гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам следует до конца 2022 года обратиться с заявлением в центры госуслуг. Сумму прекращенных взысканий и субсидий на выплаты мэр оценил в 13,6 млрд руб. Амнистия вступит в силу 1 июня.

В постановлении правительства Москвы №921 говорится, что компенсацию предоставят гражданам и компаниям, ранее оштрафованным по ст. 20.6.1 КоАП РФ (на сумму до 1 млн руб.) и ст. 3.18.1 КоАП Москвы (до 5 тыс. руб.). В базе Мосгорсуда сейчас содержится 121,1 тыс. административных судопроизводств по ст. 3.18.1 КоАП Москвы и еще 79,1 тыс. дел по ст. 20.6.1 КоАП РФ. В постановлении мэрии говорится, что на возврат средств не смогут рассчитывать нарушители, на которых составили протоколы сотрудники МВД или Роспотребнадзора (по ст. 20.6.1 КоАП РФ), а также граждане, привлеченные к ответственности «в связи с несоблюдением ими режима самоизоляции (изоляции) на дому». Глава Госконтроля Москвы Евгений Данчиков уточнил “Ъ”, что в последнем случае речь идет в том числе о штрафах из приложения «Социальный мониторинг» (запущено властями Москвы в апреле 2020 года для отслеживания местоположения лиц с подтвержденным COVID-19). Весной 2020 года сбои приложения стали причиной скандала: некоторые нарушители получили до 18 уведомлений о штрафах на сумму до 72 тыс. руб., а в президентском Совете по правам человека требовали отмены вообще всех подобных штрафов. По мнению юриста Василия Воробьева, основными категориями амнистированных граждан станут лица, находившиеся без масок в транспорте или торговых центрах (в том числе сотрудники магазинов), а также граждане, выезжавшие на автомобилях без пропуска во время локдауна. Александр Воронов

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