Сибирская ценовая аномалия

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ФАС возбудила дело против Сибирской генерирующей компании (СГК, входит в СУЭК), заподозрив ее в манипулировании ценами на электроэнергию в Сибири. За первый квартал оптовая цена в регионе на рынке на сутки вперед увеличилась на 19%. СГК, по версии службы, подавала на торги заявки по завышенным ценам, что в самой компании отрицают. Формально ей грозит штраф в 15% от годовой выручки, но ФАС в этом году уже проиграла в суде аналогичное дело против «Т Плюс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Действия СГК могли стать причиной аномального роста цен на электроэнергию во второй ценовой зоне (Сибирь) в январе—марте, сообщили в ФАС по итогам проверки. По версии службы, компания, занимающая доминирующее положение в ценовой зоне, подавала завышенные ценовые заявки на продажу электроэнергии на рынке на сутки вперед (РСВ). Причем СГК «входит в одну группу лиц с крупнейшим поставщиком топлива» СУЭК, отмечает ФАС.

В СГК отрицают вину: «Мы работаем по правилам и регламентам. В этом разбирательстве отвечаем на все запросы ФАС и будем продолжать давать разъяснения. У нас нет оснований сомневаться в корректности наших ценовых заявок». В ФАС уточняют, что анализируют действия и других участников.

Рынок на сутки вперед — площадка для торговли реально выработанными киловатт-часами. За счет выручки с РСВ генкомпании возмещают переменные расходы, в основном затраты на топливо. Генкомпании также получают платежи за мощность для компенсации условно-постоянных расходов.

Индекс РСВ в Сибири растет с начала года. В январе цена увеличилась на 14,2% год к году, в феврале — на 27,2%, а в марте — на 19,4%. В целом за январь—март цена РСВ в Сибири выросла на 18,9% год к году, до 1,05 тыс. руб. за 1 МВт•ч. Одноставочная цена (РСВ плюс мощность) по итогам трех месяцев поднялась почти на 15%, примерно до 2,18 тыс. руб.

Об увеличении параметров ценовых заявок неназванных генкомпаний, преимущественно в центральной и западной частях региона, говорится и в анализе «Совета рынка» (регулятор энергорынков), подготовленном по поручению набсовета (“Ъ” видел документ). Средний прирост ценовых заявок в энергозоне составил 170 руб. за 1 МВт•ч год к году, или 18%. У ряда ценозамыкающих ТЭС цены в заявках увеличились на 370 руб., или на 34%. Дорогое предложение выросло из-за включения менее эффективных ТЭС, а также из-за «роста ценовых параметров в заявках на РСВ» на фоне роста цен на уголь и его транспортировку. При этом в регионе вырос спрос на 2,4%, выработка ГЭС упала на 2,8%, а также произошло усиление сетевых ограничений в западном направлении.

В «Совете рынка» сообщили “Ъ”, что запрашивали пояснения у работающих в регионе компаний «для максимально объективного изучения вопроса». Результаты мониторинга, а также иная существенная информация «оперативно передаются в ФАС».

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ФАС в сентябре 2021 года обвинила «Т Плюс» в завышении ценовых заявок на РСВ в европейской части РФ и на Урале в первом полугодии 2019 года. Но компания успешно оспорила решение службы в суде. Первая инстанция постановила, что генкомпании могут включать в цену заявки рентабельность, причем ее величина неограниченна. В качестве доказательств невиновности «Т Плюс» представила анализ ВШЭ, согласно которому генкомпании в 2019 году получили рентабельность производства электроэнергии от 2,7% до 88% (в среднем 33,5%). Расчеты же «Совета рынка» суд в качестве доказательств не стал принимать, поскольку счел «недостоверными».

Данные о росте ценовых заявок СГК были получены по результатам собственного мониторинга, пояснили в ФАС, отвечая на вопрос об использовании данных «Совета рынка». Если вина компании будет доказана, то штраф может составить от 1% до 15% выручки за предшествующий нарушению год. Выручка СГК за 2021 год составила 5,035 млрд руб., по данным Kartoteka.ru. Партнер Pen & Paper Екатерина Токарева добавляет, что решение ФАС по таким делам, как правило, содержит предписание о выполнении определенных действий, связанных с пресечением нарушения.

Полина Смертина