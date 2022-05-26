Швейцарский час

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Перед play-off чемпионата мира по хоккею, который проходит в Финляндии без участия попавшей под санкции сборной России, рейтинг его фаворитов претерпел некоторые изменения по сравнению с предстартовым раскладом. Предварительный раунд заставил включить в шорт-лист претендентов на золото швейцарскую команду. На групповом этапе она выглядела убедительнее любого из грандов. Впрочем, гранды, кажется, могут прибавить в кубковой части благодаря свежему подкреплению из НХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форвард сборной Швейцарии Денис Мальгин с 12 очками (пять заброшенных шайб плюс семь результативных передач) лидирует в списке бомбардиров чемпионата мира после группового этапа

Фото: Martin Meissner / AP Форвард сборной Швейцарии Денис Мальгин с 12 очками (пять заброшенных шайб плюс семь результативных передач) лидирует в списке бомбардиров чемпионата мира после группового этапа

Фото: Martin Meissner / AP

Итоги группового этапа нынешнего чемпионата мира — штука любопытная. Хотя бы в том смысле, что никакой дополнительной ясности в представления об иерархии охотников за золотом, отряд которых стал еще меньше, чем обычно, из-за отстранения от турнира сборной России, он не внес. Наоборот, пожалуй, еще больше ее запутал.

Ни один из охотников, скажем так, традиционных, из числа безусловных грандов мирового хоккея, на команду, готовую взять титул, скроенную так, чтобы наверняка за него бороться, на нем точно не тянул. Американцы, отправившиеся в Финляндию со скромненькой по именам заявкой, мучились практически во всех матчах, в том числе против соперников, явно им в уровне уступающих. Но они хотя бы одолели в овертайме австрийцев, которые попали на чемпионат мира исключительно благодаря санкциям, выкинувшим из него россиян и белорусов. А вот чехи, в некоторых встречах абсолютно невнятные, аутсайдеру группы умудрились проиграть в серии буллитов.

В этой восьмерке более или менее стабильными выглядели лишь сборные Финляндии и Швеции, но и то речь идет об относительной стабильности. И у тех и у других случались такие матчи, в которых они совсем не походили на грандов. Шведы в очной встрече одолели хозяев первенства, после февральской олимпийской победы в Пекине котировавшихся чрезвычайно высоко, но первое место в группе все равно упустили из-за осечки в игре с американцами, наверняка потом проклиная себя за такую слабость: из-за нее уже в четвертьфинале придется рубиться с канадцами, в то время как финнам достались выглядящие чуть ли не подарком словаки.

Сама сборная Канады, победитель прошлогоднего чемпионата мира, вроде бы неплохо разогналась в Финляндии, но под занавес раунда вдруг подмочила репутацию двумя подряд поражениями — от швейцарцев и датчан. В них довольно яркий канадский состав допустил колоссальное количество ошибок, в том числе просто детских. Речь идет, например, о возможно ключевом эпизоде матча сборной Канады с датской командой: Мэтью Барзал в большинстве, выкатываясь из своей зоны, зачем-то решил проскочить между двух игроков чужой команды и, разумеется, потерял шайбу. Канадский вратарь Крис Дриджер в результате был вынужден наблюдать за тем, как с ним расправляются два датских хоккеиста.

Единственной сборной, не допустившей до play-off срывов, оказалась сборная, которую в список безусловных грандов мирового хоккея не входит. Швейцарцы выиграли все семь встреч в группе A, не «чисто», благодаря послематчевым буллитам — лишь завершавшую раунд игру против немцев. Канадцев швейцарские хоккеисты разбили со счетом 6:3.

Впрочем, это сюрприз относительный. Сборная Швейцарии в минувшие десять лет уже неоднократно намекала, что при определенных обстоятельствах может предстать ровней хоккейным гигантам. На этом отрезке она дважды добиралась до финалов чемпионатов мира, уступая в них шведам. И если в 2018 году взлету предшествовали серьезные проблемы на предварительном этапе, то в 2013-м швейцарцы точно так же, как сейчас, одержали в группе семь побед. А группа, между прочим, была гораздо сильнее: помимо тех же канадцев, в ней были и шведы, и чехи.

При этом финский вариант сборной Швейцарии в плане бэкграунда хоккеистов не смотрится совсем уж бледным на фоне вариантов топовых команд. Треть состава — те, кто не просто числится в клубах НХЛ, иногда получая крохотную порцию игрового времени, а важные для своих клубов фигуры: Нико Хишир, Тимо Майер, Пиус Сутер, Янис Мозер, Йонас Зигенталер, Филипп Курашев, Дин Кукан. Среди их партнеров есть хоккеисты с «американским» прошлым — такие, как находящийся в фантастическом тонусе форвард Денис Мальгин, который стал лучшим бомбардиром группового этапа, набрав 12 очков.

Туману play-off, однако, добавляет тот факт, что имеются причины верить в то, что неказистые до него хоккейные гиганты, привыкшие посматривать на швейцарцев при всех их взлетах все же чуть свысока, к решающим матчам добавят. Все они, за исключением канадцев, словно осознав, что дело пахнет керосином, ринулись по ходу группового этапа дополнять заявки игроками, выбывшими в стартовом раунде Кубка Стэнли. И это игроки, которые, набрав форму, адаптировавшись, многое могут изменить. Чехам, которым в четвертьфинале выпали немцы, достался снайпер «Бостон Брюинс» Давид Пастрняк, шведам — отличный нападающий «Торонто Мейпл Лифс» Вильям Нюландер, финнам — классные защитники «Даллас Старс» Миро Хейсканен и Эса Линделль, а также классный форвард «Нэшвилл Предаторс» Микаэль Гранлунд.

А лидерами тренда были американцы. Благодаря проигрышу «Миннесота Уайлд» они укрепили и линию обороны — Джоном Мериллом, и линию атаки — Мэттом Болди и Райаном Хартманом, а благодаря проигрышу «Бостона» в воротах у них появился отличный голкипер Джереми Суэйман, который в удачный день может доставить кучу неприятностей любому нападению, включая, понятно, швейцарское: с ним сборная США столкнется на старте play-off.

Алексей Доспехов