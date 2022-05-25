СУГи народа

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На фоне закрытия экспорта в Европу цены на сжиженный углеводородный газ в России находятся на минимальных уровнях с начала пандемии коронавируса. Так, 24 мая стоимость топлива опустилась до 7,5 тыс. руб. за тонну. Поскольку СУГ является продуктом переработки попутного нефтяного газа, его производство прямо зависит от добычи, и нефтегазовые компании вынуждены либо производить его, либо сокращать добычу. При этом спрос на СУГ со стороны населения пока остается слабым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Стоимость сжиженного углеводородного газа (СУГ) на бирже СПбМТСБ 24 мая сократилась на 2,5%, до 7,5 тыс. руб. за тонну. Последний раз цена на этот вид топливо опускалась так низко (до 7,1 тыс. руб.) в апреле 2020 года из-за значительного падения спроса во время пандемии коронавируса. C начала 2022 года стоимость топлива упала в четыре раза, а с 24 февраля —более чем вдвое. В СИБУРе, крупнейшем потребителе СУГ, пояснили “Ъ”, что из-за ограничения экспортных продаж вырос объем предложения на внутреннем рынке, что привело к снижению цен. При этом обычно стоимость СУГ к лету растет, поскольку газ активно используется для бытовых нужд на дачах и курортах.

Из-за боевых действий на Украине российские компании потеряли европейский рынок экспорта СУГ, у которого практически нет альтернативы, поскольку этот товар перевозится в основном по железной дороге. Увеличение поставок в Китай по суше ограничивают запреты на транспорт СУГ во многих странах, смежных с Россией, а по морю возить или дорого, или просто невозможно. В результате снижения поставок СУГ в Европу в России возникла проблема профицита попутного нефтяного газа, который используется для производства СУГ. На эту проблему в правительство жаловались нефтекомпании (см. “Ъ” от 19 мая).

Мировые цены на СУГ сейчас очень высокие, форвардные цены в Европе превышают $700 за тонну, рассказывает источник “Ъ” в отрасли: их стоимость поддерживает высокий спрос на фоне того, что нефтехимические производства переключаются с дорогой нафты (около половины которой в Европу поставляет РФ) на СУГ в качестве сырья для пиролизов. Но у российских компаний нет возможности отправлять свою продукцию на экспорт. Другой источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, не исключает, что в перспективе стоимость СУГ в России может стать даже отрицательной. По его мнению, это не будет критичным для производителей до тех пор, пока будут оставаться адекватными цены на другие продукты из корзины переработки ПНГ — газ и конденсат. За счет них компании смогут покрывать по крайней мере затраты на переработку. «Где граница этой экономики, надо считать для каждого отдельного завода»,— говорит он. Выбор у поставщиков СУГ небольшой — или перерабатывать и зарабатывать меньше, или не перерабатывать и не получать вообще ничего, констатирует собеседник “Ъ”.

Ситуация складывается тяжелая, признает он: невозможность сбыта СУГ и сложности с экспортом мазута могут привести к снижению добычи нефти и газа, так как хранить эти продукты сложно и дорого. На фоне переизбытка на внутреннем рынке СУГ и нафты между ними может начаться межтопливная конкуренция, считают собеседники “Ъ”.

Аналогичная конкуренция уже происходит и в розничном звене, поскольку многие автомобилисты используют СУГ как альтернативу бензину. Однако цены на бензин тоже снижаются, к тому же пока в мае спрос на топливо ниже, чем год назад (см. “Ъ” от 24 мая). По данным «Петромаркета», нефтекомпании пытаются адаптироваться к ограничениям на экспорт топлива, но бензин продается на внешних рынках со значительным дисконтом в $230 за тонну. Объем экспорта автобензина за 21 день мая в среднесуточном выражении, хотя и уступает апрельскому показателю, превышает уровень мая прошлого года почти на 6%, говорится в обзоре 24 мая.

Дмитрий Козлов, Ольга Мордюшенко