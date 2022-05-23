Если друг искупался вдруг

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23 мая президент России Владимир Путин встретился в Сочи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников считает, что не в последнюю очередь частота таких встреч объясняется тем, что президенты чувствуют себя вдвоем гораздо уверенней, чем поодиночке. И эта встреча точно не стала исключением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Александр Лукашенко расширили зону своего влияния до террасы с видом на Черное море

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин и Александр Лукашенко расширили зону своего влияния до террасы с видом на Черное море

Фото: пресс-служба президента РФ

В облике Александра Лукашенко произошли, я считаю, революционные перемены. То есть он побрил голову почти налысо (так по крайней мере виделось по телевизору). Еще 20 мая на встрече с пионерами, когда он учил их открывать бутылки, можно было заметить все тот же вековой сентиментально-лицемерный пробор, начинающийся едва ли не у левого уха и уходящий куда-то туда, направо, в тоскливую стариковскую бесконечность, где поди знай что и как.

А теперь, на встрече с Владимиром Путиным в Сочи, куда президент Белоруссии прилетел заранее, чтобы успеть искупаться в малосоленой, но все же такой холеной воде Черного моря, он просто сиял ослепительно чистой поверхностью. Это был шаг, потребовавший от него, без сомнения, большого мужества: столько лет он держался за эту голову обеими руками... И за эти выращенные непростым трудом длиннейшие немногочисленные волосы, тщательно проложенные от одного уха к другому... И вот все, конец. Ушла эпоха! Видимо, еще и поседел, и уж выбора не оставалось...

И ведь помолодел! Даже, я бы сказал, постройнел.

А может, все это показалось.

— Несмотря на все сложности, хотел бы отметить, что российская экономика выдерживает санкционный удар, выдерживает весьма достойно,— немного рассказал о себе российский президент.— Об этом говорят все основные макроэкономические показатели. Я сейчас не буду перечислять, в ходе беседы покажу вам, что происходит (а мы с облегчением верим по обыкновению на слово.— А. К.).

Владимир Путин наконец-то публично поделился своим впечатлением от общей ситуации:

— Да, конечно, все не просто... Все, что происходит...

Но были и частности:

— Ситуация объективным образом сложилась так, что мы это сделали, и в целом не в ущерб нашим партнерам (лишь в частностях они да, пострадали.— А. К.)... я хочу это подчеркнуть... выполняя все свои обязательства! Мы по некоторым товарным группам переходим на национальную валюту, на рубли, и это способствует укреплению рубля (такое впечатление, что это поведение рубля является безупречным, примерным и похвальным.— А. К.). Для России и Белоруссии здесь нет ничего нового, мы в национальных валютах торгуем давно, и объемы эти увеличиваются.

И российский президент с неожиданным выражением добавил:

— Я очень рад вас видеть! Добро пожаловать!

И через несколько минут опять:

— Очень рад вас видеть!

И эта фраза не выглядела дежурной. Наоборот, какой-то даже выстраданной. Он и правда был рад видеть Александра Лукашенко. Похоже, белорусский президент стал внушать ему какую-то радость своим появлением, какое-то ошчушчение, что он, Владимир Путин, не один на войне с этим безумным, безумным миром и что есть по крайней мере еще хоть один человек, который находится хотя бы примерно в таком же положении, как он сам. И вот они тянутся друг к другу...

На самом деле именно в эти дни и недели, как ни относись к этому и хочешь ты этого или нет, государство Белоруссии и России стало Союзным. И в горе, как говорится, и в радости. Теперь Россия и Белоруссия обречены друг на друга. И заодно обручены. Ну и что с того, что радости пока не просматривается? Не очень-то и хотелось. Значит, пока что в горе так в горе.

— Владимир Владимирович, спасибо огромное. Это не дань моде, я действительно вам благодарен за то, что мне удалось здесь немножко окунуться в море и с вами встретиться, обсудить злободневные вопросы,— ответил Александр Лукашенко.

Именно эти слова прежде всего запали потом в душу Telegram-каналу «Пул Первого» (а у него по всем признакам есть душа), и вообще дремлющая (так как есть все же и недремлющая) часть белорусской общественности, анализируя итоги переговоров, сосредоточилась прежде всего на том, что Александр Лукашенко, молодец, хоть поплавал, да еще в такую холодную для конца мая-то погоду (в Сочи плюс 20).

— Вы знаете,— продолжил Александр Лукашенко,— очень важно, вы как-то это отмечали, что экономика в России и вообще у нас в Союзе (тут уж мы не знаем, какой Союз он имел в виду, а думаю, что, может, и Советский.— А. К.) не просто укрепляется, а неожиданно интенсивно укрепляется! Возьмите инфляцию, возьмите безработицу... Она оказалась меньше! Падает уровень безработицы!

Непонятно было, меньше чего. Меньше, чем хотелось бы? Меньше, чем могла бы? Или чем должна?

— Меньше ожидаемого,— пробовал внести ясность господин Путин, но нет, не получалось.

— Это хорошо! — тем не менее констатировал Александр Лукашенко.— И рубль укрепляется бешеными темпами!..

Но тут он, справедливости ради, запнулся, так как, видимо, бешеные темпы эти его самого немного пугают, ибо экономика Белоруссии может вскоре от них затрепетать на ветру плачевных перемен.

— Чтобы мы тут не переборщили...— все же деликатно добавил президент Белоруссии.— Поэтому неожиданные вещи происходят! Но это для них неожиданные (надо, надо было поправиться.— А. К.)! Мы-то ожидали, что это будет! Это время возможностей (эта присказка выскакивает уже сама собой, ее не удержать на устах, как ни старайся; все равно соскочит.— А. К.)! И они, сами не понимая того... Запад!.. Нас подтолкнули заниматься более интенсивно своей экономикой! Поэтому в экономике, действительно, спасибо им, что дали нам толчок к собственному развитию!.. У нас огромный рынок, у нас есть ресурсы, у нас есть технологии! А что происходит там (у них, на Западе.— А. К.) — они явно недооценили. Они жили, читая свои средства массовой информации, и получили: и инфляцию, и прочее. «Путин виноват»... Там во всем виноват Путин!

— Мы с ним серьезно поговорим,— неожиданно пообещал господин Путин.

Да, такого еще не было. Мало того, что президенты России и Белоруссии успокаиваются тем, что заговаривают на таких встречах друг друга, и им от этого действительно, видимо, становится легче, и это далеко не последний смысл таких встреч. Но теперь Владимир Путин еще и твердо пообещал поговорить обо всем этом с самим собой.

Да, пошутил. Но ведь может и правда начать говорить — так, для смеха. А потом и не остановишь.

— Да! — посмеялся Александр Лукашенко.— Поэтому здесь у нас неплохо складываются дела. Правильно мы в Москве договорились, что отдельно встретимся и обсудим уже и комплекс импортозамещения, вопросы направления, и сферу безопасности, мы тоже не скрывали это, есть о чем поговорить, особенно в связи с тем, что натовцы концентрируют все-таки на западных рубежах войска.

Вот оно — то, что их на самом деле интересует сейчас больше остального. Огромное количество войск на границе в рамках учений. Ружье (в прямом смысле), которое может, а то и должно выстрелить. По себе знают.

— Есть интересные какие-то вещи, неожиданно, на Украине, вы это прекрасно знаете,— продолжил Александр Лукашенко.— Нас, да и вас это должно беспокоить, наверное, тоже, что они, политики, уже делают шаги к тому, чтобы расчленить Украину. Нас беспокоит то, что они готовы, поляки и натовцы, выйти, помочь таким образом забрать, как до 1939 года, Западную Украину!

Ну это он пугал, а никому не было страшно. И даже не смешно.

— Нас это настораживает не только с точки зрения сегодняшней безопасности... Это и стратегия по Западной Белоруссии. Поэтому мы ухо востро держим, и, как я говорил, еще украинцам придется нас просить, чтобы мы не допустили отрыва этой западной части и других частей от Украины. Это моя такая позиция, но вы это знаете точно, я знаю.

В чем же состоит его позиция? Не дать полякам и натовцам оторвать Западную Украину от остальной? Не следует считать самого господина Лукашенко совсем уж оторванным от действительности. Просто он полагает, похоже, что такая крестьянская, шкловская хитрость сработает и что украинцы в апокалиптическом испуге откажутся от взаимодействия и с поляками, и со всеми натовцами сразу.

— Поэтому здесь у нас тоже проблем не меньше, но уже не наших проблем — их проблем, которые нам придется решать: вчерашнее непонятное поведение в Киеве президента Дуды (на самом деле все было как обычно: президент Польши Анджей Дуда вслух ненавидел Россию.— А. К.), кстати, который практически ничего не решает в Польше, а занимается этими фейками. Поэтому в безопасности — вы правы, я вас поддерживаю,— здесь у нас проблем немало. Но мы их будем решать, мы ничего не боимся. Как в былые времена говорили, наше дело правое, и рано или поздно мы все равно победим!

Да, но если не победить рано, то будет поздно.

Андрей Колесников