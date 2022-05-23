ЦБ расправит «плечи»

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Банк России рекомендовал брокерам мягче обходиться с неквалифицированными инвесторами — не начислять проценты за долги, полученные в результате сделок с «плечом», а также не судиться за эти убытки. Эксперты оценивают число задолжавших инвесторов как минимум «в тысячи человек». По словам источников “Ъ”, подобные рекомендации регулятора де-факто являются обязательными к исполнению. Однако брокеры в результате лишатся одного из источников дохода, потеряв и без того немало на падении котировок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

ЦБ рекомендовал брокерам индивидуально решать вопросы с неквалифицированными инвесторами, которые торговали с «плечом» и остались с долгами из-за «повышенной волатильности в конце февраля — начале марта». Кроме того, профучастникам не стоит начислять проценты по таким задолженностям и воздержаться от судебных исков. Клиент вместе с тем может обратиться к брокеру с просьбой о реструктуризации долга.

Сделки с «плечом» позволяют инвестору купить бумаги на большее количество денег, чем есть на его счете. В таком случае необходимые денежные средства он берет взаймы у брокера, поясняет старший юрист BGP Litigation Елена Коломиец. При этом купленные ценные бумаги передаются брокеру в залог, а тот постоянно следит за их стоимостью, с тем чтобы не допустить падения их стоимости ниже суммы займа.

«Если стоимость залога падает и приближается к сумме займа — брокер продает бумаги и забирает назад свои деньги. При этом клиент свою часть денег, затраченных на покупку бумаг, теряет»,— уточнила госпожа Коломиец.

В конце февраля, после начала военных действий на Украине, индекс Московской биржи потерял более 40% по сравнению со значениями середины месяца. Последующее восстановление было недолгим и незначительным — индекс до сих пор находится более чем на треть ниже показателя середины февраля.

Работа с «плечами» была весьма популярна среди молодых инвесторов, которые массово пришли на рынок в 2020–2021 годах, речь идет о «десятках тысяч физических лиц», к которым потенциально применимо последнее предписание ЦБ, считает управляющий директор компании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров. Стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов полагает, что рекомендации ЦБ потенциально могут затронуть «тысячи человек».

Источник “Ъ” пояснил, что деньги, по сути, теряет брокер: у него формируется убыток, который отражается в бухгалтерии, влияет на собственные средства, а не на общую позицию.

По его словам, основной объем «голых минусов» сформировало ограниченное количество крупных клиентов — и именно с ними брокеры обычно судятся, поскольку судиться с клиентами с небольшим минусом экономически нецелесообразно. Впрочем, полагает господин Александров, брокеры во многом могут компенсировать убытки за счет роста стоимости активов на вторичных торгах.

«В остальном льготный период при взыскании долга — стандартная практика работы с просроченной задолженностью, она, наоборот, позволяет в итоге взыскивать большие объемы»,— добавил он. Помимо этого, брокеры получат преимущества в виде сохранения лояльности клиентов, что принесет им доходы в будущем, даже несмотря на текущие финансовые потери, соглашается господин Суверов.

Владимир Чистюхин, зампред ЦБ, в интервью «Интерфаксу» 31 марта 2021 года: «Нам нужно иметь инструменты, чтобы остановить компанию, если она нарушает законные требования и ставит под угрозу благополучие своих клиентов».

В «Финаме» отметили, что решение по каждому клиенту будут «принимать индивидуально с учетом всех обстоятельств, в том числе рекомендаций регулятора». В ВТБ заявили, что в случае возникновения задолженности в результате совершения сделок с «плечом» банк не начисляет дополнительные проценты на ее размер, а также всегда ищет «всевозможные пути решения с клиентами, получившими минус в результате закрытия маржинальной позиции».

Источник “Ъ” на финансовом рынке говорит, что рекомендации ЦБ, как правило, обязательны к исполнению: «Их можно какое-то время игнорировать, но ЦБ найдет за что наказать». Впрочем, другой источник “Ъ” в крупной финансовой организации возразил, что судиться с инвесторами все равно будут: «Деньги им никто не подарит». Елена Коломиец отметила, что с юридической точки зрения стандартным подходом является несение риска инвестором, а не брокером. Однако, уточнила она, в случае если действия или бездействие самого брокера привели к появлению задолженность — возможно судебное обжалование.

Ксения Куликова