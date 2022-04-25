Местные хотят больше самоуправления

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Думский комитет по местному самоуправлению (МСУ) подготовил поправки к законопроекту о муниципальной реформе. Депутаты комитета предлагают сохранить поселения вопреки предложениям авторов законопроекта и более четко установить «неотъемлемые полномочия» муниципальной власти. В ответственном комитете по законодательству говорят, что изучат их поправки, но ждут предложений от правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Крашенинников готов к тому, что коллеги по Думе рассмотрят проект муниципальной реформы в несколько иной оптике

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Павел Крашенинников готов к тому, что коллеги по Думе рассмотрят проект муниципальной реформы в несколько иной оптике

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Комитет по МСУ на своем заседании обсудил поправки к законопроекту «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», который должен заменить нынешний закон о МСУ. Напомним, проект внесли главы комитетов Госдумы и Совета федерации по госстроительству Павел Крашенинников и Андрей Клишас; в первом чтении он был принят 25 января, но сбор поправок ко второму чтению решили продлить до 20 мая. Как пояснял господин Крашенинников, это было вызвано необходимостью «дополнительного обсуждения ключевых вопросов реформы — в частности, ее финансовой составляющей и проблемы распределения полномочий». Инициатива предусматривает переход на одноуровневую систему МСУ с городскими и муниципальными округами (в их состав войдут нынешние городские и сельские поселения). Кроме того, авторы предлагают наделить губернаторов правом единолично отбирать кандидатов в мэры (в случае их избрания местными советами) и так же самостоятельно отрешать их от должности.

В поправках комитета, с которыми ознакомился “Ъ”, депутаты предлагают в первую очередь изменить определение местного самоуправления. Они считают, что это не «форма самоорганизации граждан в целях самостоятельного решения вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения», а «форма осуществления народом своей власти». Как заметил глава комитета Алексей Диденко (ЛДПР), «согласно принятым поправкам к Конституции, МСУ — это не самоорганизация, а первичный уровень единой системы публичной власти». Кроме того, предлагается сохранить такой вид муниципального образования (МО), как поселение. По словам господина Диденко, речь не о том, чтобы оставить двухуровневую систему МСУ, а о том, чтобы сделать поселения тоже «одноуровневым видом»: «Таким образом, аргумент, что поселения выхолащиваются как тип, нивелируется». Также в комитете считают, что глава муниципального образования может избираться местным представительным органом из числа кандидатов, предложенных группой его депутатов или партией, представленной в заксобрании региона.

В поправках комитета «четко прописаны неотъемлемые полномочия» органов МСУ, сказал “Ъ” господин Диденко. Так, к ним предложено отнести утверждение генеральных планов МО, правил застройки, выдачу разрешений на строительство — в проекте закона эти полномочия только «могут закрепляться» за муниципальными властями.

Если авторы законопроекта считают, что закон вступает в силу со дня его опубликования (за исключением некоторых положений, которые должны начать действовать с 1 января 2023 года), то комитет по МСУ предлагает сделать это позже — в январе 2025 года.

Глава ответственного по этому законопроекту комитета по законодательству Павел Крашенинников сказал “Ъ”, что рассмотрит предложения коллег из комитета по МСУ. Он отметил, что ранее комитеты конструктивно взаимодействовали при подготовке законопроекта о публичной власти. Всего, по его словам, поступило уже более 500 поправок, многие из которых касаются полномочий и переходного периода. «Мы ждем от правительства предложений по финансированию полномочий, поправок в налоговое и бюджетное законодательство»,— добавил господин Крашенинников. По его словам, если правительство не пришлет соответствующие предложения, депутаты подготовят их сами.

Мария Макутина, Ксения Веретенникова