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Коммерсантъ FM
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Skillbox расставляет парты

Компания открывает сеть офлайн-школ

Skillbox следом за конкурентами выходит в офлайн: компания вложит до 40 млн руб. в четыре реальные школы диджитал-профессий в российских регионах. В edtech-компаниях эта тенденция развивается уже несколько лет: офлайн-проекты позволяют сервисам расширить аудиторию и повысить вовлеченность студентов. Новым поворотом, по словам экспертов, становится интерес edtech-сервисов к регионам: в Москве и Петербурге из-за высокой конкуренции сложнее привлекать новых клиентов, а в регионах есть платежеспособная аудитория.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Образовательная онлайн-платформа Skillbox откроет четыре офлайн-школы — в Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Казани, рассказали “Ъ” в компании. Школа в Краснодаре уже работает, еще две планируется открыть в этом году, а четвертая запустится в 2023 году. Проекты будут реализованы в сотрудничестве с сетью международных школ Grafika. Совместные инвестиции в проект составят 20–40 млн руб., уточнил источник “Ъ”, знакомый с проектом.

Основным направлением обучения в школе в Краснодаре будет дизайн, в дальнейшем Skillbox планирует расширить линейку программ. Предполагается, что теоретическая часть программы будет проходить онлайн, а практическая — в смешанном формате. «Сейчас в нашем фокусе — регионы. В столице большое количество школ по разным направлениям, в регионах же нехватка качественных образовательных площадок»,— пояснил сооснователь и программный директор Skillbox Сергей Попков.

Skillbox запущена в 2016 году, специализируется на курсах дополнительного профессионального образования. По данным на 19 мая, 50,1% компании принадлежит холдингу VK. У сооснователя Дмитрия Крутова — 6%, у Сергея Попкова и Антона Виноградова — по 2,5%. Остальные 38,9% распределены между Ultimate Capital, Almaz Capital Partners и сотрудниками. Выручка за 2021 год составила 10,4 млрд руб. против 6,1 млрд руб. в 2020 году.

Смешанный формат — тренд, который развивается на рынке уже около пяти лет, «Нетология» выпускала такие курсы с 2014 года, говорит основатель «Нетологии-групп» и Digital Dolina Максим Спиридонов. По его словам, интерес edtech-компаний к офлайн-проектам обусловлен тем, что школа может быть своеобразной «наружной рекламой и атрибутом надежности». «Учи.ру» ранее приобрела долю в сети офлайн-школ «КодКласс», развивающейся по франчайзинговой модели, отметил гендиректор «Учи.ру» Илья Паршин (см. “Ъ” от 8 июня 2021 года). По его мнению, онлайн-сервисам офлайн позволяет расширять аудиторию.

Исключительно онлайновые модели сталкиваются с оттоком студентов, добавляет основатель инвесткомпании A.Partners Алексей Соловьев: «Наличие полноценного офлайна увеличивает вовлеченность обучающихся и повышает степень их лояльности». Основатель и гендиректор Maximum Education Михаил Мягков связывает тренд с «усталостью от онлайна» во время пандемии и отмечает, что он общемировой: например, индийская Byju’s объявила, что инвестирует $200 млн в офлайн в течение двух лет.

В то же время чисто офлайн-школы, по словам Максима Спиридонова, становятся «роскошью» из-за логистики и затрат на аренду и оргтехнику. Он считает, что в конечном итоге все образовательные проекты придут к гибридному формату. «Кажется, что война "форматов" уже в прошлом. Все компании используют любые методы в разных пропорциях»,— согласен управляющий партнер Skyeng Александр Ларьяновский.

При этом новым трендом, по словам экспертов, становится и интерес edtech-компаний к регионам. «Там, где зарплаты очень, мягко говоря, низкие, прирост в доходах у слушателей будет максимально большим»,— отмечает Александр Ларьяновский. В Москве и Санкт-Петербурге тяжелее находить новых клиентов, признает Максим Спиридонов. У бизнес-школы «Лайк Центр», по словам Алексея Соловьева, доля региональной выручки весьма существенна, это подтверждает, что там есть платежеспособный спрос.

Валерия Лебедева

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