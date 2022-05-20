Очки ушли по-английски

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) сообщили, что лишают Уимблдонский турнир рейтинговых очков в этом году. Официальное решение по этому поводу объявлено ровно через месяц после заявления организаторов Wimbledon о наложении запрета на участие в этом соревновании игроков из России и Белоруссии в нейтральном статусе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alberto Pezzali / AP Фото: Alberto Pezzali / AP

О решении не учитывать результаты Уимблдонского турнира в своих рейтингах, имеющих статус официальных мировых классификаций, АТР и WTA объявили почти синхронно в специальных пресс-релизах. Сенсационными они не стали. Еще десять дней назад стало известно, что в пользу подобного варианта развития событий высказался совет игроков АТР — одна из структур, управляющих мужским профессиональным теннисным туром. Теперь же оба тура в очередной раз обратили внимание на то, что их основополагающим принципом является возможность игроков любой страны участвовать в тех или иных турнирах в зависимости исключительно от своих спортивных заслуг и без какой бы то ни было дискриминации. А решение Wimbledon создает опаснейший прецедент и подрывает целостность рейтинговой системы.

Подтвердилась и другая информация, о которой де-факто было известно заранее: результаты остальных травяных турниров, которые состоятся в июне в Великобритании, в рейтинге учитываться будут. В принципе это вполне логично, поскольку одновременно пройдут аналогичные турниры в Германии, Нидерландах и Испании. А там россияне и белорусы, так же как, например, на стартующем в воскресенье Roland Garros, смогут выступить в нейтральном статусе.

Подчеркивая, что в сложившейся ситуации у них не было иного выхода, АТР и WTA в то же время в очередной раз заявили как о своем категорическом неприятии действий, которые Россия предпринимает на Украине, так и о трудности вынесения вердикта по поводу Wimbledon.

Не случайно к своему пресс-релизу АТР выпустила специальное приложение с подробнейшими ответами на пятнадцать различных вопросов, которые могут возникнуть у заинтересованных сторон.

Отмечая прочные отношения с Wimbledon на протяжении многих лет и тот факт, что Британская ассоциация лаун-тенниса была «образцовым участником тура», АТР признает трудность ситуации, в которую английские теннисные инстанции попали «в связи с рекомендациями правительства Великобритании». В то же время АТР, по ее мнению, была обязана учитывать последствия, к которым могут привести подобные действия. «Наше решение принято не в качестве наказания (организаторов Wimbledon.— “Ъ”), а для того, чтобы предотвратить создание разрушительного прецедента,— подчеркивает АТР.— Для сохранения справедливости, к сожалению, требуются некоторые жертвы и компромиссы».

Отдельно в приложении прописаны взаимоотношения с игроками из Украины, России и Белоруссии. АТР согласна, что не все спортсмены согласятся с ее позицией. «Наш постоянный диалог с украинскими игроками на протяжении последних месяцев ясно показал их позицию по этому вопросу. Мы надеемся, что они смогут понять, что существующие правила действуют, чтобы защитить целостность конкуренции, которая имеет основополагающее значение для тенниса»,— говорится в документе. Там же отмечается, что решение туров «не было принято по просьбе российских или белорусских игроков и за ним нет никакой корысти», поскольку речь опять-таки идет о защите прав группы игроков в принципе, независимо от их гражданства и места рождения.

Одним из самых интересных пунктов приложения АТР является ответ на вопрос, что может произойти в том случае, если по примеру Wimbledon решение о недопуске россиян и белорусов примут другие турниры.

И ответ этот, надо признать, довольно расплывчатый. «Каждая ситуация должна рассматриваться отдельно. Есть много факторов, которые могут стать основанием для тех или иных действий»,— полагает АТР. Одновременно она напомнила, что, например, в условиях пандемии коронавируса «правительственные правила заменяли правила АТР», и дала понять, что реакция организации может зависеть от того, как будут развиваться события в дальнейшем. Примерно в том же духе выдержано и менее объемное заявление руководителя WTA американца Стива Саймона.

Евгений Федяков