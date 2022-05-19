Баку и Ереван с трудом нащупывают границы

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье предпримут новую попытку сдвинуть переговорный процесс с мертвой точки: они встретятся в Брюсселе. Ключевая договоренность предыдущей подобной встречи — о начале совместной работы комиссий двух стран по вопросам границы — до сих пор не воплотилась в жизнь. В Ереване считают причиной этого нежелание Баку искать компромиссы. Не испытывают большого оптимизма и собеседники “Ъ” в Азербайджане: они уверены, что любой прогресс в переговорах будет нивелирован очередными «недопустимыми» заявлениями армянской стороны по Карабаху.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О том, что 22 мая Никол Пашинян и Ильхам Алиев вновь проведут переговоры в Брюсселе, стало известно в четверг вечером. Встреча пройдет с участием председателя Евросовета Шарля Мишеля. Одной из ключевых тем, как ожидается, станет работа комиссий по вопросу делимитации границы и обеспечения безопасности в этих районах.

Напомним, что создание в Баку и Ереване комиссий по вопросам границы было главной договоренностью, достигнутой господами Пашиняном и Алиевым в Брюсселе 6 апреля. Обе стороны уже объявили о том, что комиссии сформированы, но первое совместное заседание до сих пор не состоялось. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в четверг коротко объяснил причины этого: по его словам, все дело в «отсутствии согласования технических вопросов».

Последняя на текущий момент попытка проведения первого заседания была запланирована на 16–17 мая в Москве.

«Эта встреча не состоялась, но я могу вас заверить, что мы продолжаем обсуждение по вопросам организации этой встречи. Есть некоторые технические детали, которые должны быть согласованы между сторонами. Мы надеемся, что эта встреча, наконец, состоится в ближайшие дни и недели»,— отметил накануне глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Однако в Баку оптимизма не испытывают. Накануне Ильхам Алиев жестко раскритиковал Ереван, утверждая, что на самом деле там настроены на срыв переговоров. «Азербайджан своевременно создал рабочую группу и был готов командировать делегацию,— заявил он на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.— Вопрос был согласован с армянской стороной. Кстати, именно Министерство иностранных дел Армении предложило провести первую встречу по границе... Однако в последний день — 29 апреля — Армения отменила уже согласованную встречу. Это вызывает большое разочарование. Еще более разочаровывающим опять же стал отказ Армении провести 7–11 мая новую встречу на границе в соответствии с изначальным предложением». Тем не менее Ильхам Алиев добавил, что в Баку ждут от Еревана новых предложений по датам начала работы.

«Армянская сторона остается приверженной реализации достигнутых договоренностей. Соответственно, армянская сторона не отменяла и не отказывалась ни от одной встречи,— ответил на обвинения азербайджанского президента пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.— В рамках договоренностей, достигнутых между руководителями двух стран в Сочи и Брюсселе, армянская сторона по-прежнему готова приступить к работе комиссий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Объяснить “Ъ”, почему согласование состава комиссии и запуск их совместной работы идет так тяжело, попытался директор ереванского Института Кавказа Александр Искандарян. «Для Баку вопрос делимитации границы — это еще одна возможность надавить на Армению для принуждения ее к уступкам по другим важным для азербайджанской стороны вопросам,— сказал “Ъ” господин Искандарян.— Отсюда и заявления Баку по поводу возвращения азербайджанских анклавов, что неприемлемо для Еревана. Ереван же пытается посредством переговоров выйти на какой-то приемлемый для себя консенсус, что не рассматривается Азербайджаном как опция. Ведь Азербайджану нужно не консенсусное решение, а удовлетворение своих требований».

Эксперт аналитического центра «Орбели» Тарон Ованнисян также уверен: хотя Баку заявляет, что готов к «мирным переговорам» и к началу процесса делимитации и демаркации границы, но его «агрессивные заявления и шаги» указывают на другое. «А именно на то, что они хотят достичь решения, которое будет соответствовать только их собственным интересам,— сказал “Ъ” господин Ованнисян.— Если посмотреть на риторику азербайджанских властей, то становится ясно, что главным предусловием Баку является признание Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха.— “Ъ”) частью Азербайджана, отказ от права бороться за право на самоопределение армян Арцаха».

В Баку же убеждены, что истинная причина промедления с началом работы комиссий — нерешительность армянских властей и опасения за внутриполитическую ситуацию.

Напомним, что с 1 мая в Ереване практически ежедневно проходят акции протеста. Их организаторы — политические блоки «Армения» и «Честь имею» — настаивают на отставке правительства Никола Пашиняна, обвиняя его в сдаче национальных интересов.

«Полагаю, что Пашинян находится под давлением оппозиции, организовавшей протестные акции. Вдобавок он так и не определился с тем, под чьей эгидой — Москвы или Брюсселя — будет продвигаться процесс армяно-азербайджанской нормализации»,— предположил в беседе с “Ъ” депутат азербайджанского парламента Расим Мусабеков.

По мнению собеседников “Ъ” в Баку, еще один фактор, мешающий конструктивному диалогу по делимитации границы,— заявления Еревана по поводу Карабаха.

Напомним, недавно власти Армении дали понять, что больше не будут фокусироваться на статусе региона, но зато сделают все возможное, чтобы защитить права живущего там армянского населения. Поэтому к пяти базовым пунктам, которые предложил Баку для подписания мирного договора (они касаются, в частности, признания территориальной целостности друг друга, делимитации границы и отказа от угроз), Ереван добавил шестой — как раз посвященный гарантиям безопасности для армян Карабаха.

«Мы изначально говорили, что в предложенных Азербайджаном пунктах для армянской стороны нет ничего неприемлемого, однако эти пункты не отражают всю повестку вероятного и ожидаемого мирного договора и весь круг существующих проблем,— заявил министр Мирзоян, выступая в среду на пресс-конференции в Брюсселе.— И в этом плане для нас важно обсудить вопросы прав и безопасности жителей Нагорного Карабаха, а также его статус… До сих пор мы не услышали положительного ответа Азербайджана по этим пунктам».

«Становится ясно, что Армения нацелена на затягивание переговорного процесса без достижения результата,— заявил “Ъ” в этой связи азербайджанский политолог Ризван Гусейнов.— Возможно, дело в том, что затягивание позволяет Армении взять передышку на самый опасный с точки зрения возобновления военных действий период — с апреля по октябрь. Но проблема в том, что Азербайджан прекрасно понимает эту тактику и не позволит ею воспользоваться. Шестой пункт о каком-то аморфном статусе для несуществующего Нагорного Карабаха (в Баку настаивают, что регион нужно называть просто "Карабах", так как он включает и гористую, и равнинную части.— “Ъ”), предложенный Ереваном, и вовсе может привести к срыву переговоров». По словам собеседника “Ъ”, «это территория Азербайджана и никакая другая страна не может поднимать вопросы о том, как Азербайджану ей управлять».

Кирилл Кривошеев; Аршалуйс Мгдесян, Ереван