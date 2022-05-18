ЦБ вручили ноту инвеста

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В ЦБ обратилась группа инвесторов, потерявших миллиарды рублей на вложениях в структурные ноты западных эмитентов после введения весной антироссийских санкций. Инвесторы убеждены, что в Сбербанке, через который они покупали бумаги, их недостаточно информировали о рисках. Эксперты предупреждают, что в данном случае риск лежит на самих покупателях финансовых продуктов. Но шансы доказать мисселинг в суде остаются, особенно с учетом того, что ЦБ с прошлого года стал строго регулировать этот тип продуктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Несколько частных инвесторов направили 13 мая в ЦБ коллективное обращение (с ним ознакомился “Ъ”) по поводу потери средств, вложенных в сложные финансовые продукты.

Речь идет о структурных нотах Goldman Sachs, приобретенных через Сбербанк. После того как российский банк попал под санкции, эмитент досрочно погасил бумаги, а инвесторы, как следует из письма, потеряли «90% и более своих денежных средств». Инициативная группа оценила объем подобных проданных Сбербанком продуктов в сумму около 100 млрд руб., а количество пострадавших инвесторов — «как минимум в сотни человек».

Купить такой инструмент могли только квалифицированные инвесторы, но при продаже структурных продуктов банк не ознакомил клиентов с полными условиями, утверждают пострадавшие. «Части инвесторов не были выданы на подписание даже финальные условия приобретаемых продуктов, а выдавались лишь промежуточные индикативные условия, не содержащие ни конечных цен, ни конечных цифр»,— говорится в письме. При этом ноты Goldman Sachs рекламировались «как "исключительно доходные" структурные продукты, "имеющие средний риск"».

Как пояснил “Ъ” один из инвесторов, аналогичное обращение было отправлено в Госдуму. По его словам, претензии неоднократно направлялись в Сбербанк, но за месяц ответ не поступил, хотя регламентный срок реакции — десять дней. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сказал “Ъ”, что обращение пока не получал. В Сбербанке отказались от комментариев. В Банке России не ответили на запрос “Ъ”.

Популярность инвестиций в ноты иностранных эмитентов росла на протяжении многих лет, и теперь проблемы с ними испытывают клиенты большинства брокеров и управляющих компаний, отметила руководитель направления структурных продуктов департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Олеся Кириленко.

По словам госпожи Кириленко, в основном сложности связаны с невозможностью расчетов между НРД и Euroclear/Clearstream. Однако в данном случае эмитент решил прекратить ноты досрочно из-за невозможности поддерживать «жизнедеятельность продукта» по причине падения ликвидности базовых активов, уточняет эксперт. По ее словам, эмиссионные документы, как правило, содержат предупреждение о риске ликвидности и указывают на возможность эмитента поддерживать вторичную ликвидность по нотам при определенных рыночных условиях и регулировании.

Однако вопрос о полноте и корректности раскрытия рисков инвесторам в каждой компании-продавце решается индивидуально, хотя и регулируется нормативами ЦБ. Раньше описание санкционных рисков в документах встречалась нечасто из-за низкой вероятности наступления таких событий, отметил руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. Госпожа Кириленко допускает, что до марта продавцы структурных нот концентрировали внимание клиентов на других видах рисков, например рыночном риске или кредитном риске банков-эмитентов.

С юридической точки зрения речь идет о приостановлении обязательств ввиду санкций. По словам партнера Orchards Алексея Станкевича, в данном случае риск неблагоприятных последствий «будет лежать именно на инвесторах», и доказать иное в судебном порядке сложно. Ссылаясь на форс-мажор, Сбербанк может «отбиться» в российских судах, полагает руководитель практики санкционного права и комплаенса КА Pen & Paper Сергей Гландин.

Можно, уточнил господин Гландин, прибегнуть к ст. 248.1 АПК РФ (о решении санкционных споров в РФ) и подать в российский арбитражный суд на Сбербанк, западного эмитента и/или провайдера клиринговых услуг. Но, полагает юрист, даже при решении в пользу инвестора признать и привести его в исполнение на Западе «будет проблематично».

В то же время, по мнению младшего партнера юридической группы «Яковлев и партнеры» Дениса Крауялиса, если инвесторы докажут, что ноты проданы в нарушение закона «О рынке ценных бумаг», в частности, не учтено отношение клиента к рискованным инвестициям, а также было допущено злоупотребление правом со стороны банка, «то шансы есть». Если получится доказать мисселинг, банк могут обязать выкупить у инвесторов ценные бумаги, добавляет управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров. По его словам, ЦБ с 2021 года стал жестко регулировать структурные продукты и может подключиться к разбирательству на стороне потерпевших инвесторов.

Ксения Куликова, Екатерина Волкова