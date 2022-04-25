Электрический отток

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В отдельных регионах РФ появились первые признаки сокращения потребления электроэнергии из-за последствий санкций. Как выяснил “Ъ”, потребление в энергосистеме Самарской области с начала апреля упало на 3,4% год к году, в Оренбургской — на 5,5%. В главном нефте- и газодобывающем регионе страны — Тюменской области, включающей ХМАО и ЯНАО,— произошел рост лишь на 0,1%. Падение спроса, вероятно, связано с сокращением нефтедобычи и нефтепереработки, а также остановкой автопрома. При этом говорить о масштабном экономическом спаде пока нельзя: в целом по РФ потребление электроэнергии растет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Три региона России заметно сократили плановые объемы потребления электроэнергии на третьей неделе апреля год к году. Речь идет о плановых объемах покупки в заявках потребителей, которые подаются на торги на рынке на сутки вперед (РСВ, конкурентный сектор торговли электроэнергией). Тюменская область, включая Ханты-Мансийский и Ямальский автономные округа, с 12 по 18 апреля снизила объем плановой покупки на 1,9% год к году, следует из отчетов «Совета рынка» (регулятор энергорынков), с которыми ознакомился “Ъ”. Оренбургская область снизила объем плановой покупки на 4,1%, Самарская область — на 4,7% (см. график).

В Тюменской области, ХМАО и ЯНАО — основном нефте- и газодобывающем регионе РФ — плановое потребление в торговых заявках снижали в том числе некоторые нефтяные месторождения, нефтеперерабатывающие заводы, химические и газовые предприятия, по данным “Ъ”. Тюменский регион — один из лидеров по объемам покупки электроэнергии (объем недельного планового потребления — 1,6 млрд кВт•ч). В Самарской и Оренбургской областях (суммарный объем недельного планового потребления — 657,3 млн кВт•ч) плановое потребление также сокращали нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие, химические отрасли и автопром (в Самарской области расположен завод АвтоВАЗ).

Динамику спада спроса в трех регионах подтверждают и фактические данные потребления. По оперативным (предварительным) данным «Системного оператора» (СО, диспетчер энергосистемы), за 21 день апреля в энергосистеме Самарской области фактическое потребление упало на 3,4% год к году, в Оренбургской — на 5,5%. В энергосистеме Тюменской области (Тюменская область, ХМАО и ЯНАО) объем потребления практически не изменился, увеличившись лишь на 0,1%. Тюменская, Самарская, Оренбургская области, ХМАО и ЯНАО входят в состав объединенной энергосистемы (ОЭС) Урала. Фактическое потребление всей ОЭС Урала в феврале выросло на 1,1% год к году, в марте — на 3,8%.

Но со второй недели апреля рост замедлился, а в некоторые будние дни потребление падало почти на 2%. За 23 дня апреля фактическое потребление выросло на 0,4%, согласно данным сайта СО.

Хотя в отдельных регионах и может наблюдаться снижение потребления электроэнергии, тем не менее в целом по Единой энергосистеме России (ЕЭС России) продолжается рост, замечает заместитель гендиректора ИПЕМ Александр Григорьев. В целом по стране показатель за январь—март увеличился на 2,2% год к году, до 308,1 млрд кВт•ч. Согласно данным сайта СО, потребление в ЕЭС России за 22 дня апреля выросло на 3%. Для сравнения: в январе—апреле пандемийного 2020 года спрос на электроэнергию в ЕЭС России рухнул сразу на 1,6%. Александр Григорьев отмечает, что одним из объяснений отрицательной динамики потребления для отдельных регионов может служить температурный фактор. В любом случае о каких-то тенденциях можно будет говорить, когда появятся данные хотя бы за май, считает он.

В «Совете рынка» заявили “Ъ”, что оптовый энергорынок «живет» в месячном цикле и корректные выводы можно будет делать только после закрытия периода. Данные за апрель будут доступны для анализа не ранее середины мая. Там также напомнили, что корректно сравнивать фактические, а не плановые объемы потребления. Мониторинг динамики потребления в отраслевом разрезе не входит в функционал «Совета рынка», потому что «может затрагивать коммерческие интересы участников рынка», поясняют в регуляторе. В отчетах «Совета рынка» для сведения рыночного сообщества представлена динамика потребления, как правило, в целом по ЕЭС (ОЭС), по ценовым зонам оптового энергорынка и по субъектам РФ.

Полина Смертина