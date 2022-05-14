Богатые на туры

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На фоне общего снижения спроса на туры за рубеж и по стране сегмент высокобюджетных путешествий демонстрирует устойчивость. Продажи пакетов средней стоимостью 1 млн руб. на это лето растут на 20% в натуральном выражении и в общей структуре бронирований. Обеспеченные россияне в меньшей степени вынуждены сокращать расходы из-за кризиса, а спрос на отдых у них стимулируют укрепление рубля и стабилизация полетов за рубеж.

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Спрос на высокобюджетные туры за рубеж на лето в мае вырос на 18–20% относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом “Ъ” рассказал представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов. Речь идет о бронированиях стоимостью от 750 тыс. до 3 млн руб., средний чек — около 1 млн руб., уточняет он. В Fun & Sun говорят о стабильном спросе и увеличении доли высокобюджетных туров, не приводя конкретных цифр. О стабильных продажах говорит и представитель «Интуриста» Дарья Домостроева. По ее словам, перспективы роста спроса на фоне постепенного открытия новых направлений сохраняются. Гендиректор сети «Розовый слон» Алексан Мкртчян отмечает, что высокобюджетный сегмент в целом более устойчив к кризису, чем массовый.

По словам Игоря Блинова, 55% спроса в премиальном сегменте приходится на Турцию, следом идут Мальдивы и ОАЭ. По остальным направлениям он фиксирует единичные продажи, которые связаны либо с отсутствием высокобюджетных отелей, либо с ограниченными возможностями авиаперевозки. В Fun & Sun наиболее востребованными странами для премиального отдыха называют Турцию, Мальдивы и Египет. В «Интуристе» добавляют к этому списку Сейшельские Острова. Хотя господин Мкртчян считает, что обеспеченные клиенты в Турцию не ездят.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин добавляет, что продажи высокобюджетных туров по России в апреле—мае выросли на 40% год к году. Их доля в общей структуре спроса также увеличивается, но остается небольшой: за год показатель вырос с 0,1% до 0,15%. К высокобюджетным внутренним турам господин Ромашкин относит путешествия с чеком более 400 тыс. руб., в основном это пляжные туры на курорты Краснодарского края и Крыма.

Дарья Домостроева говорит, что в первом квартале продажи туров в пятизвездные отели внутри страны у «Интуриста» выросли на 35% относительно аналогичного периода прошлого года. Позитивная динамика, вероятно, сохранится и по итогам второго квартала, ожидает она. По словам госпожи Домостроевой, на июнь во многих высокобюджетных гостиницах в Сочи, Кавминводах и частично в Крыму закончились места, а операторы не предоставляют скидок, в отличие от объектов категории «три-четыре звезды».

Растущий спрос на дорогие туры наблюдается на фоне общего снижения продаж. В целом, по оценкам OnlineTur.ru, спрос на летний зарубежный отдых сейчас на 30–40% ниже прошлогоднего. Это связано с резким ограничением перевозки на фоне геополитического кризиса и возросшей стоимостью путешествий. На внутреннем рынке спрос на отдых в Сочи, по словам господина Ромашкина, сейчас на 5–8% ниже прошлогоднего. В случае с Крымом речь идет о падении на 50% на фоне отсутствия авиасообщения, добавляет собеседник “Ъ” на туристическом рынке.

Как отмечает Игорь Блинов, состоятельные туристы пока в меньшей степени ощутили необходимость снижать расходы на отдых из-за кризиса. Росту продаж также способствует общая стабилизация в сегменте выездного туризма: клиентам становятся более понятны условия выезда, перечень доступных направлений, указывает он. Третьим фактором господин Блинов называет переориентацию состоятельных россиян с европейских стран на Турцию и Мальдивы, где доля организованного туризма традиционно выше.

Дарья Домостроева называет важными факторами для отправляющихся за рубеж высокобюджетных клиентов укрепление рубля, открытие новых направлений и стабилизацию цен на перелеты у авиакомпаний арабских стран. Алексан Мкртчян добавляет, что негативно на рынке сказались расширение персональных санкций и рекомендации не выезжать за рубеж для сотрудников ряда компаний с государственным участием. Это ведет к перераспределению части потока на внутренние направления, говорит госпожа Домостроева.

Александра Мерцалова