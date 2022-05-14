Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Богатые на туры

Растет спрос на высокобюджетный отдых

На фоне общего снижения спроса на туры за рубеж и по стране сегмент высокобюджетных путешествий демонстрирует устойчивость. Продажи пакетов средней стоимостью 1 млн руб. на это лето растут на 20% в натуральном выражении и в общей структуре бронирований. Обеспеченные россияне в меньшей степени вынуждены сокращать расходы из-за кризиса, а спрос на отдых у них стимулируют укрепление рубля и стабилизация полетов за рубеж.

Спрос на высокобюджетные туры за рубеж на лето в мае вырос на 18–20% относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом “Ъ” рассказал представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов. Речь идет о бронированиях стоимостью от 750 тыс. до 3 млн руб., средний чек — около 1 млн руб., уточняет он. В Fun & Sun говорят о стабильном спросе и увеличении доли высокобюджетных туров, не приводя конкретных цифр. О стабильных продажах говорит и представитель «Интуриста» Дарья Домостроева. По ее словам, перспективы роста спроса на фоне постепенного открытия новых направлений сохраняются. Гендиректор сети «Розовый слон» Алексан Мкртчян отмечает, что высокобюджетный сегмент в целом более устойчив к кризису, чем массовый.

По словам Игоря Блинова, 55% спроса в премиальном сегменте приходится на Турцию, следом идут Мальдивы и ОАЭ. По остальным направлениям он фиксирует единичные продажи, которые связаны либо с отсутствием высокобюджетных отелей, либо с ограниченными возможностями авиаперевозки. В Fun & Sun наиболее востребованными странами для премиального отдыха называют Турцию, Мальдивы и Египет. В «Интуристе» добавляют к этому списку Сейшельские Острова. Хотя господин Мкртчян считает, что обеспеченные клиенты в Турцию не ездят.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин добавляет, что продажи высокобюджетных туров по России в апреле—мае выросли на 40% год к году. Их доля в общей структуре спроса также увеличивается, но остается небольшой: за год показатель вырос с 0,1% до 0,15%. К высокобюджетным внутренним турам господин Ромашкин относит путешествия с чеком более 400 тыс. руб., в основном это пляжные туры на курорты Краснодарского края и Крыма.

Дарья Домостроева говорит, что в первом квартале продажи туров в пятизвездные отели внутри страны у «Интуриста» выросли на 35% относительно аналогичного периода прошлого года. Позитивная динамика, вероятно, сохранится и по итогам второго квартала, ожидает она. По словам госпожи Домостроевой, на июнь во многих высокобюджетных гостиницах в Сочи, Кавминводах и частично в Крыму закончились места, а операторы не предоставляют скидок, в отличие от объектов категории «три-четыре звезды».

Растущий спрос на дорогие туры наблюдается на фоне общего снижения продаж. В целом, по оценкам OnlineTur.ru, спрос на летний зарубежный отдых сейчас на 30–40% ниже прошлогоднего. Это связано с резким ограничением перевозки на фоне геополитического кризиса и возросшей стоимостью путешествий. На внутреннем рынке спрос на отдых в Сочи, по словам господина Ромашкина, сейчас на 5–8% ниже прошлогоднего. В случае с Крымом речь идет о падении на 50% на фоне отсутствия авиасообщения, добавляет собеседник “Ъ” на туристическом рынке.

Как отмечает Игорь Блинов, состоятельные туристы пока в меньшей степени ощутили необходимость снижать расходы на отдых из-за кризиса. Росту продаж также способствует общая стабилизация в сегменте выездного туризма: клиентам становятся более понятны условия выезда, перечень доступных направлений, указывает он. Третьим фактором господин Блинов называет переориентацию состоятельных россиян с европейских стран на Турцию и Мальдивы, где доля организованного туризма традиционно выше.

Дарья Домостроева называет важными факторами для отправляющихся за рубеж высокобюджетных клиентов укрепление рубля, открытие новых направлений и стабилизацию цен на перелеты у авиакомпаний арабских стран. Алексан Мкртчян добавляет, что негативно на рынке сказались расширение персональных санкций и рекомендации не выезжать за рубеж для сотрудников ряда компаний с государственным участием. Это ведет к перераспределению части потока на внутренние направления, говорит госпожа Домостроева.

Александра Мерцалова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...