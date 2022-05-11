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Коммерсантъ FM
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29,8 процента составил в апреле рост мировых цен на продовольствие в измерении год к году, сообщила ФАО ООН. Несмотря на торможение роста (в марте показатель достигал 34%), цены остаются исторически высокими, к марту сахар, мясная и молочная продукция подорожали на 3,3%, 2,2% и 0,9% соответственно. Цены на еду за апрель снизились на 0,8% за счет коррекции цен на растительное масло на 5,7% после рекордного взлета в марте. Цены на зерновые снизились незначительно (0,4%) за счет удешевления кукурузы на 3% (сезонные поставки из Аргентины и Бразилии) и небольшого роста пшеницы на 0,2% благодаря увеличению поставок из Индии и большему, чем ожидалось ранее, объему экспорта из России.

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