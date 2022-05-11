Биткойн взял курс на США

63 2 мин. ...

Биткойн к концу майских праздников обновил локальный минимум, опустившись ниже $30 тыс. Криптовалюты все больше коррелируют с американскими фондовыми индексами, считают эксперты. Влияют на объемы торгов и ограничения для россиян. Но реальные санкции в этой сфере могут быть еще впереди. Впрочем, прогнозы по стоимости пока не выглядят оптимистично, но обойти ограничения при желании не составит труда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Стоимость биткойна в ночь на вторник, 10 мая, достигла минимального с июля прошлого года значения. По данным Coinmarketcap, в 00:32 по Москве цена опускалась до $29,7 тыс. К концу дня BTC частично отыграл падение, закрепившись на уровне $31–32 тыс., при этом недельное снижение превысило 18%. Рыночная капитализация снизилась до $595,5 млрд. Аналогичную динамику повторили и другие популярные цифровые валюты: Ethereum (-15,8% за семь дней), Solana (-19,7%), Cardano (-15,5%).

Опрошенные “Ъ” эксперты отмечают, что сейчас на максимальном уровне находится корреляция рынка криптовалют с американским фондовым рынком. Эту закономерность можно объяснить тем, что в последние два года BigTech-компании, а также институциональные инвесторы сами активно вкладывались в криптоактивы, отметил основатель сервиса Bitnalog Дмитрий Мачихин. А фондовые индексы Nasdaq 100 и S & P 500, особенно акции высокотехнологического сектора, в свою очередь испытывают негативное влияние нестабильной экономической ситуации в мировой экономике, пояснил сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов. Наконец, подчеркивает исполнительный директор InDeFi Smart Bank Сергей Менделеев, после заседания ФРС стал примерно понятен план повышения ставок, что оказало негативное влияние на мировые рынки.

При этом биткойн все еще заслуживает внимания как один из хеджирующих инструментов, считает господин Некрасов. Полностью защитным активом, по мнению эксперта, BTC назвать нельзя, но не стоит и полностью исключать его из портфеля, как высокорисковый актив. В 2020 году после падения фондового рынка биткойн стал одним из первых активов, который восстановился и перешел к росту, напоминает он.

На объемах торгов сказываются и ограничения, вводимые различными площадками для россиян на фоне военного конфликта России с Украиной, считает Роман Некрасов,— «особенно ярко это видно в паре крипта/российский рубль на Binance». Впрочем, большинство опрошенных “Ъ” экспертов не считают этот фактор определяющим. Сергей Менделеев отметил, что серьезных ограничений пока никто не вводил, кроме того, криптовалюты изначально были придуманы для борьбы с подобными запретами. Эксперт считает, что «все настоящие криптоэнтузиасты это отлично понимают и не допускают в свой мир обанкротившихся фиатных политиков с пещерными представлениями о мире».

Однако финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund Чэнь Лиминь предупреждает, что дальнейшие санкции против РФ вероятны и к этому стоит готовиться. При этом все эксперты согласились, что для крипторынка существует множество способов обойти запреты — децентрализованные площадки, биржи, которые не подчиняются европейскому законодательству, и пр.

Впрочем, прогнозы аналитиков по стоимости криптовалют в краткосрочной перспективе нельзя назвать оптимистичными. По биткойну наиболее вероятным сценарием является длительная проторговка в диапазоне $20–30 тыс., которая может затянуться на долгие месяцы, считает Чэнь Лиминь. По мнению эксперта, все топовые криптовалюты вполне могут потерять еще как минимум половину своей стоимости, таким образом, вернувшись к значениям лета 2021 года, либо, если они уже находятся около них, то направиться в сторону уровней начала предыдущего года.

Во второй половине 2022 года биткойн может вырасти до $45 тыс., но вряд ли обновит максимумы или покажет мощный «бычий» цикл, считает господин Некрасов. При этом сценарий с достижением отметки в $100 тыс. для BTC нельзя назвать нереалистичным, полагает Дмитрий Мачихин. Стоимость в $26–27 тыс. эксперт рассматривает как зону панических откупок, когда инвесторы будут скупать цифровую валюту. А во второй половине 2023 года, по прогнозам господина Некрасова, стартует новый «бычий» цикл, новые максимумы можно будет увидеть осенью 2024 года, полагает он.

Ксения Куликова