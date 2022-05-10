Огневые KPI

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В России могут ввести целевые показатели по борьбе с пожарами для каждого региона и в целом по стране. С такой инициативой выступил во вторник президент Владимир Путин. Из-за бушующего в Сибири и на Урале огня уже погибли 16 человек, сгорели 730 жилых домов. Глава Минприроды Александр Козлов доложил главе государства, что уже предложил правительству установить глобальный KPI — сокращения лесных пожаров не менее чем в два раза в стране к 2030 году. Губернатор Курганской области Вадим Шумков настаивал, что необходимо не просто штрафовать виновников пожаров, но и законодательно обязать их компенсировать затраты пожарных. А глава Якутии Айсен Николаев, полагая, что эффективнее не тушить огонь, а вызывать искусственные осадки, предложил территорию республики для отработки этой технологии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожар в Называевске в Омской области

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Пожар в Называевске в Омской области

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Значительный ущерб от природных пожаров в России в этом году уже очевиден. Об этом заявил во вторник президент Владимир Путин во время совещания, посвященного этой теме. Руководитель МЧС Александр Чуприян привел подтверждающие тезис факты. По его словам, с начала года на территории России возникло около 4 тыс. очагов лесных пожаров на площади 270 тыс. га. Особый противопожарный режим введен на территории 49 субъектов, в пятикилометровой зоне от границ населенных пунктов действует 35 очагов лесных пожаров на площади 1,7 тыс. га, из них 16 очагов на площади 800 га локализованы.

В последние две недели масштабные пожары бушевали в Уральском и Сибирском федеральных округах. Как доложил на совещании господин Чуприян, с 28 апреля они начались в Курганской области, а 6 мая в пяти субъектах Сибирского федерального округа — на Кузбассе, в Красноярском крае, Иркутской, Новосибирской и Омской областях. В результате пожаров в 46 муниципальных образованиях, 72 населенных пунктах и 8 СНТ огнем было уничтожено 1298 строений, в том числе 730 жилых домов, в которых проживали 1869 человек. По словам главы МЧС, 16 человек погибли, столько же были госпитализированы, в том числе и шесть пожарных. «В регионах начата работа по подбору вариантов обеспечения людей жильем взамен утраченного,— заверил он.— Также в кратчайшие сроки люди, имущество которых было повреждено или уничтожено, получат денежные компенсации из бюджетов субъектов. В Омской области и в Красноярской крае выплаты уже осуществляются». По словам господина Чуприяна, теперь угроза жизни и здоровью людей, а также риски для населенных пунктов и объектов экономики устранены.

По словам губернатора Красноярского края Александра Усса, причиной крупных пожаров в регионе могли стать сбои в системе энергоснабжения из-за урагана — «перекрест проводов, падение на них деревьев и так далее». Глава Кузбасса Сергей Цивилев поддержал коллегу, назвав причиной пожара в одном из населенных пунктов обрыв линии электропередачи. Что спровоцировало пожары в других поселениях, еще предстоит установить.

Владимир Путин в связи с этим призвал не допустить повторения ситуации 2021 года, тогда лесные пожары стали самыми продолжительными и интенсивными за несколько последних лет.

«Должна быть отлажена адекватная система реагирования на лесные пожары, а привлечение дополнительных средств, техники, сил не строиться только на формальных признаках,— отметил он.— Если угроза разрастания пожара реальная, помощь должна поступать немедленно, а не по каким-то условным нормативам. Нужно оценивать реальную угрозу, потенциальные риски и действовать, разворачивать силы, средства там, где они действительно нужнее всего и, подчеркну, вне зависимости от ведомственной принадлежности территории или категории земель». Глава государства подчеркнул, что «именно главы регионов обязаны обеспечить тушение пожаров, если же ситуация начинает выходить из-под контроля, ни в коем случае нельзя замалчивать эти проблемы». Господин Путин предложил «установить целевой показатель», по которому можно будет оценить эффективность противопожарной работы и конкретный результат — сокращение площади лесных пожаров для каждого региона и в целом по стране. По его словам, такой показатель может быть закреплен в президентском указе по итогам этого совещания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин во время совещания, посвященного борьбе с пожарами в регионах России

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин во время совещания, посвященного борьбе с пожарами в регионах России

Фото: пресс-служба президента РФ

Минприроды предложило правительству установить целевой показатель сокращения лесных пожаров не менее чем в два раза по всей стране к 2030 году, доложил глава ведомства Александр Козлов. При этом необходимо не скрывать статистику, а «реально стремиться к тому, чтобы наши леса не горели», уточнил он. Для ускорения тушения пожаров господин Козлов предложил упростить механизм введения режима чрезвычайных ситуаций, объявляя его на муниципальном уровне, когда площадь возгорания достигает 25 га, а на региональном — если на тушение брошены больше 70% сил и средств субъекта РФ.

Предложения по противодействию пожарам звучали и от глав регионов. Так, губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил усилить наказание для виновников пожаров: «Сегодня речь идет о том, что штраф 2 тыс. руб. мало кого останавливает, к сожалению. Мы сейчас тоже предлагаем отрабатывать практику, когда лицо, в отношении которого имеется решение суда, что оно виновно в наступлении пожара, привлекается и к компенсации затрат органов, которые участвовали в тушении данного пожара. Речь идет о выездах пожарных расчетов и о потраченных деньгах, потому что все эти сельхозпалы, так называемое сжигание мусора, на самом деле наносят колоссальный ущерб имуществу других граждан, и люди это поддерживают». Глава Кузбасса Сергей Цивилев предложил возложить на сельхозвладельцев или арендаторов сельскохозяйственной земли обязанность по обеспечению пожарной безопасности на их землях.

Глава Якутии Айсен Николаев считает необходимым для снижения класса опасности в лесах вызывать искусственные осадки, а также определить возглавляемый им регион в этом направлении пилотным.

Анна Васильева