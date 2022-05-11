Сода не реагирует с водородом

37 2 мин. ...

Как выяснил “Ъ”, Минфин и Росимущество выступили против передачи госпакета Башкирской содовой компании (БСК) под управление созданного в прошлом году «Русского водорода»: у них есть собственный план по развитию актива. Но идею поддерживает Минпромторг, так что схема передачи «Русскому водороду» БСК и еще 17 химических производств продолжает рассматриваться. Эксперты тоже считают консолидацию разумной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вадим Брайдов, Коммерсантъ Фото: Вадим Брайдов, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, у ряда регуляторов возникли возражения против передачи находящегося в федеральной собственности пакета Башкирской содовой компании (производит 85% пищевой соды в России) в управление компании «Русский водород». Сделка обсуждается, но против выступают Минфин и Росимущество. Идею смены системы управления БСК выдвинул гендиректор компании Эдуард Давыдов (также возглавляет Березниковский содовый завод).

В ответе на письмо господина Давыдова (есть у “Ъ”) Минфин поясняет, что в правительстве уже есть план по развитию БСК и «в настоящее время отсутствует необходимость в передаче». В то же время Минпромторг, по данным “Ъ”, поддерживает идею. В министерствах комментировать ситуацию не стали. В ФАС позиции по данному вопросу не имеют, ходатайств от «Русского водорода» не получали.

«Русский водород» создан в феврале 2021 года бизнесменом Станиславом Тихоновым. Под управлением компании уже находятся Крымский содовый завод и «Титановые инвестиции», а с конца апреля — два крупных башкирских предприятия, Стерлитамакский нефтехимический завод и «Синтез-Каучук», которыми владеет «ТАУ Нефтехим» Иосифа Рутмана.

Эдуард Давыдов изложил свою идею в письме президенту Владимиру Путину от 22 марта. Речь шла о том, чтобы передать «Русскому водороду» в управление весь пакет БСК в федеральной собственности (государство получило 95,7% акций по решению суда в 2021 году, передав из них 38,3% в собственность и еще 11,7% плюс 1 акцию в управление Башкирии) или хотя бы 45,7% с баланса Росимущества. О передаче части акций БСК в управление частной компании в конце апреля говорил глава Башкирии Радий Хабиров, отмечая, что уже «идут юридические процессы». Однако он уверял, что это не коснется пакета, которым управляет регион. Господин Давыдов в письме (копия есть у “Ъ”) апеллировал к тому, что у «Русского водорода» есть компетенции для объединения целого ряда проблемных активов российского химпрома, имеющих стратегическое значение.

Как говорится в письме, в целом рассматривается вопрос о передаче в управление «Русскому водороду» 18 крупных химических производств в семи российских регионах. В обозначенном «Русским водородом» партнером по управлению «Газпром нефтехим Салавате» комментариев не дали. Как объясняет господин Давыдов, полученные активы будут разделены на содовый, хлорно-щелочной, нефтехимический и титановый кластеры.

Источники “Ъ” уверяют, что Станислав Тихонов выступает только номинальным владельцем бизнеса, а по факту развитием компании занимаются братья Ротенберги, у которых есть опыт работы в химической отрасли. Однако представитель Аркадия Ротенберга не подтвердил “Ъ” связь с «Русским водородом». С господином Давыдовым связаться не удалось.

Как отмечает Александр Гадецкий, основатель Engineering & Consulting PFA Alexander Gadetskiy, схему создания химического холдинга на базе подконтрольных ей активов еще в 2012 году начала разрабатывать «Башнефть» (тогда еще принадлежала АФК «Система»), затем в правительстве в 2014 году была разработана программа по объединению «ТАУ Нефтехима», «Каустика», БСК и «Уфа Нефтехима». Эксперт называет такой вариант правильным, отмечая, что на базе этих активов можно создать очень эффективный холдинг. Господин Гадецкий полагает, что, если за «Русским водородом» действительно стоят «крупные проверенные инвесторы», объединенная компания будет прогосударственной, так что с нее можно будет по договоренности получать дополнительные выплаты в бюджет.

Ольга Мордюшенко