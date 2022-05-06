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69,97 процента составила инфляция в Турции по итогам апреля, за месяц цены увеличились еще на 7,25%, сообщил вчера Центробанк этой страны. В целом показатель растет уже в течение года, при этом месячный прирост в апреле вновь ускорился — в марте он составлял 5,46%, на пике в декабре 2021 года цены за месяц выросли на 13,58%. Самый высокий рост цен в апреле зафиксирован в транспортном секторе (105,9%, включает в себя подорожание энергоресурсов). Продовольствие подорожало на 89,1%. Отметим, что при таком росте цен монетарная политика регулятора остается мягкой: ставка Центробанка Турции находится на уровне существенно ниже инфляции и составляет 14%.