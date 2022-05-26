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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня день рождения у помощника президента — начальника государственно-правового управления президента Ларисы Брычевой

Лариса Брычева

Лариса Брычева

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Лариса Брычева

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Ее поздравляет председатель комитета Света федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас:

— Уважаемая Лариса Игоревна! Примите искренние поздравления по случаю дня рождения! Знаю Вас как исключительно профессионального человека, обладающего высочайшим уровнем академической подготовки. Ваш профессионализм и личные качества многие годы служат на благо нашего государства и позволяют с успехом решать самые ответственные задачи, связанные с защитой прав и свобод граждан и формированием правовой культуры. Желаю Вам добра, благополучия и новых свершений на благо нашей Родины!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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