Молодость резко ушла

157 2 мин. ...

Военная спецоперация на Украине и последовавшая за ней консолидация политических сил привели к первому серьезному расколу в рядах системной оппозиции. 1 мая члены сургутского городского отделения КПРФ (Ханты-Мансийский автономный округ) почти в полном составе покинули партию, обвинив ее руководство в соглашательстве с властью, бюрократии и манипуляции «мертвыми душами». В ЦК КПРФ заявили, что демарш «идеологически неустойчивых» раскольников, возможно, был инспирирован либералами. Реальная причина конфликта — в отсутствии молодежной политики в КПРФ, считает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Члены городского отделения КПРФ в Сургуте демонстративно сдали партбилеты в день международной солидарности трудящихся. Из партии вышли 57 человек — почти весь ее сургутский актив. «В отделении остается шесть человек, их средний возраст — 71 год»,— рассказал “Ъ” бывший первый секретарь ячейки Сергей Чичканов. По его словам, одной из причин демарша стала позиция Компартии по вопросу проведения специальной военной операции на Украине: «С конца февраля руководство КПРФ активно призывает к сплочению вокруг действующей власти. Возникает немой вопрос: а десятилетия грабежа и деиндустриализации страны, проведенной действующей властью, уже позабыты?»

В заявлении, опубликованном на странице городской ячейки в соцсетях, «бунтовщики» выражают недоверие Центральному комитету и Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ, а также обвиняют старших товарищей в забвении марксистской теории. По их мнению, Компартия не способна к реальной борьбе, но зато преуспела в бюрократии и научилась управлять «мертвыми душами» — «несуществующими либо фиктивно существующими местными отделениями». За их счет происходит переизбрание руководящих органов КПРФ от регионального до центрального уровня, утверждают бывшие партийцы. Они считают, что целью коммунистов стало место в партийной номенклатуре, а не реальная работа. «Люди, активисты и внутрипартийная борьба сосредоточены вокруг депутатских кресел регионального и федерального уровней — там, где есть зарплата и ресурсы»,— говорится в заявлении раскольников.

Сургутский горком КПРФ, сформированный в основном из выходцев из молодежного движения «Совесть», считался одним из самых активных в ХМАО. Например, по его инициативе в прошлом году Компартия проигнорировала выборы в гордуму Сургута — в знак протеста против мажоритарной избирательной системы. Сергей Чичканов заверил “Ъ”, что покинувшие партию активисты продолжат свою деятельность совместно с «дружественными коллективами» и «ни в коем случае не прекратят отношения с порядочными коммунистами из КПРФ».

В окружном комитете КПРФ не стали комментировать демарш бывших однопартийцев, зато это сделал зампред ЦК партии Юрий Афонин. Он пояснил “Ъ”, что раскольники — это «случайные люди с несформировавшейся идеологией», которые влились в горком несколько лет назад на протестной волне. Бойкот выборов в гордуму Сургута уже был грубым нарушением устава, но старшие товарищи тогда ограничились выговором, подчеркнул коммунист: «Надеялись перевоспитать, но, к сожалению, не удалось». Демарш — это «точечная история», и КПРФ еще разберется, что стало ее причиной, добавил он: «Возможно, она была инспирирована властью или либералами».

По мнению политолога Анатолия Гагарина, в молодежной среде сформировался острый запрос на социальную справедливость, однако реальной работы в этом направлении КПРФ практически не ведет. «Молодые коммунисты сталкиваются с тем фактом, что косная бюрократическая партийная система не предпринимает никаких фактических действий для воплощения декларируемых уставом целей и задач,— говорит эксперт.— Ни одна из современных социалистических партий реального, не эфемерного ответа на этот запрос не дает. Следствием такой бесперспективности и являются шаги по киданию партбилетов на стол». В ближайшем будущем не исключено повторение аналогичных ситуаций и в других регионах, где в первичных отделениях КПРФ много молодых членов, прогнозирует господин Гагарин: «Другой вопрос, куда они пойдут дальше: единой объединяющей молодых социалистов структуры пока нет».

Артем Рябов, Екатеринбург; Андрей Прах