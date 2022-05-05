За Анатолия Мотылева опять ответят подчиненные

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Как стало известно “Ъ”, от 9 до 14 лет лишения свободы в прениях в Хамовническом суде столицы затребовал гособвинитель для 11 участников преступной группы, похитившей из признанного банкротом банка «Российский кредит» более 17 млрд руб. Помимо коммерсантов, на которых оформлялись заведомо невозвратные кредиты, отвечать за преступление, совершенное, по версии следствия, в интересах скрывающегося за границей бенефициара этого кредитного учреждения Анатолия Мотылева, пришлось его подчиненным. Среди них — экс-председатель правления банка Петр Ушанов и его заместитель Дмитрий Глазачев, а также уже отбывающие срок бывшие советник и помощник главы «Российского кредита» Игорь Леонов и Ольга Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Мотылев

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ Анатолий Мотылев

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

Судебный процесс над 11 участниками преступной группы, похитившей из банка «Российский кредит» (6 октября 2015 года признан банкротом) более 17,6 млрд руб., начался в Хамовническом райсуде Москвы еще в марте 2020 года. И только на днях суд завершил исследование всех 140 томов материалов расследования, и дело наконец дошло до прений, в ходе которых гособвинитель запросил для подсудимых весьма внушительные сроки. По мнению прокурора, максимального наказания — 14 лет лишения свободы — заслуживают экс-заместитель председателя правления «Российского кредита» Дмитрий Глазачев, а также бывшие советник и помощник главы этого кредитного учреждения Игорь Леонов и Ольга Иванова.

Отметим, что последним двоим за находящегося в бегах бывшего шефа Анатолия Мотылева придется отвечать уже повторно. В августе 2020 года за хищение 700 млн руб. из М-банка, руководителем которого также был господин Мотылев, оба получили по шесть лет колонии (“Ъ” рассказывал об этом 20 августа 2020 года). По десять лет лишения свободы, по мнению прокурора, заслуживают экс-председатель правления банка Петр Ушанов и бывший гендиректор ОАО ИКМА Игорь Швец. Его компания, так же как и фирмы других шести коммерсантов (для них гособвинитель запросил по девять лет), использовалась для вывода денег из «Российского кредита».

Из материалов уголовного дела следует, что все подсудимые входили в организованную группу, созданную Анатолием Мотылевым «с целью систематического хищения денежных средств банка "Российский кредит"». Растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) осуществлялась, по версии следствия, путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным участникам группы коммерческим структурам. Махинации, в результате которых клиенты банка лишились миллиардов рублей, совершались с 2014 года вплоть до самого отзыва у кредитного учреждения лицензии. В общей сложности банк прекратил существование с долгом 126 млрд руб.

Опробована схема хищений была, как полагают в Следственном комитете России (СКР), в феврале 2014 года, когда тогдашние советники президента банка Игорь Леонов и находящийся в розыске Игорь Жлобицкий, а также помощница господина Мотылева Ольга Иванова получили от шефа задание подыскать «не менее трех технических компаний для транзитных операций» по хищению из «Российского кредита» денег. Тогда же аналогичное задание от Анатолия Мотылева найти, но только реально действующую фирму, заинтересованную в получении кредита на выгодных условиях, получил и заместитель председателя правления банка «Российский кредит» Дмитрий Глазачев. Делалось это, по версии следствия, не только для имитации реальных взаимоотношений банка с коммерческими структурами, но и чтобы запутать следы. Так полученные на «пополнение оборотных средств» 1,2 млрд руб. вполне легальным ОАО «ТМ Инжиниринг» через цепочку сомнительных сделок по указанию того же банкира Мотылева в итоге оказались на счетах ООО «Финсервис». Как установило следствие, фирма получила эти деньги в обмен на векселя своей организации. Правда, как полагают в СКР, они ничего не стоили, и выпустили их незадолго до махинаций по указанию все того же Анатолия Мотылева.

Впоследствии для хищения денег из «Российского кредита» по указанию Анатолия Мотылева его подельники «обеспечили создание, регистрацию и открытие расчетных счетов» почти десятка подконтрольных ему ООО, руководители которых сейчас также находятся на скамье подсудимых. Некоторых из них, как, например, бывшего гендиректора ОАО ИКМА Игоря Швеца, участники группы, как полагают правоохранители, неоднократно использовали в качестве поручителя по невозвратным кредитам.

В общей сложности подсудимым вменяют в вину шесть эпизодов. Самую крупную аферу подчиненным господина Мотылева удалось провернуть в октябре 2014 года. Тогда «Российский кредит» выдал трем ООО — «Энергокомплект», «Стройтэк» и «Спецстрой-14» — в общей сложности 9,4 млрд руб. В итоге все деньги на основании договоров займа оказались на счетах подконтрольного Ольге Ивановой ООО «Техномарк». Последнее кредит обслуживать не смогло и в порядке отступного рассчиталось с банком ипотечными сертификатами участия (ИСУ) «Берег луны», выпущенными якобы под залог нескольких участков земли на Рублевке. В ходе следствия было установлено, что ИСУ «были ничем не обеспечены и не могли выступать в качестве платежных средств или залогового обеспечения».

Отметим, что из дела, которое уже близится к развязке в Хамовническом райсуде, выделены еще несколько. В них, в частности, фигурируют все те же Анатолий Мотылев и Игорь Жлобицкий. В прошлом году к ним присоединился бывший управляющий директор банка «Российский кредит» Владимир Ким, заочный арест которого санкционировал Басманный райсуд Москвы. Экс-банкира обвиняют в миллиардных хищениях как из кредитного учреждения, где он работал, так и из М-банка по указанию экс-владельца этих финансовых структур Анатолия Мотылева.

Олег Рубникович