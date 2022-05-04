«Яшму» снесло

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Как стало известно “Ъ”, арбитражный суд наложил арест на комплекс бизнес-класса Atrium Avenue в Сочи. Обеспечительные меры приняты в рамках процедуры личного банкротства одного из бывших совладельцев разорившейся группы компаний «Яшма» Роберта Мартиросяна. Оказалось, что ранее принадлежащее предпринимателю здание на курорте было продано теще его партнера по «Яшме», также банкрота Игоря Мавлянова. Тот, напомним, скрылся в Израиле: в России ему инкриминируют мошенничество и неуплату налогов. Задолжавший российским банкам около 20 млрд руб. господин Мавлянов, ставший теперь Ицхаком Мавлоном, признан банкротом уже и по месту нынешнего проживания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект комплекса бизнес-класса Atrium Avenue в Сочи

Фото: Nedvex consulting Проект комплекса бизнес-класса Atrium Avenue в Сочи

Фото: Nedvex consulting

По данным “Ъ”, судебный акт, который может затронуть интересы Игоря Мавлянова и членов его семьи, вынес на днях арбитражный суд Воронежской области. Поводом стало ходатайство финансового управляющего имуществом «должника Мартиросяна Роберта Альбертовича» — бывшего партнера господина Мавлянова по ГК «Яшма»: предприниматели совместно занимались не только ювелирным бизнесом, но и девелопментом и развитием магазинов duty free. Как рассказывал “Ъ”, после того как у бизнесменов в 2015 году начались финансовые проблемы, в Москве рядом кредиторов была инициирована процедура их банкротства. Предупредив ее, предприниматели срочно перерегистрировались в городе Бобров Воронежской области, поэтому все разбирательства, связанные с банкротством обоих, проходили уже здесь.

Финуправляющий Роберта Мартиросяна оспаривает цепочку сделок по реализации его активов. В частности, ему показалась подозрительной покупка индивидуальным предпринимателем Любовью Тимониной, которая скрыла свою заинтересованность, здания в Хостинском районе Сочи. Недвижимость, прилегающую к бывшей ткацкой фабрике, пенсионерка из Ленинградской области выкупила за 41,6 млн руб., попутно получив в аренду земельный участок под нею. По некоторым данным, это стало первым крупным деловым проектом женщины, которая только в январе 2018 года неожиданно решила «с нуля» развивать гостиничный бизнес. Почти одновременно, в 2019 году, ее супруг Сергей Тимонин, по некоторым данным, занялся производством ювелирных изделий. Эти факты привлекли внимание финуправляющего Роберта Мартиросяна и кредиторов его экс-партнера Игоря Мавлянова, поскольку супруги Тимонины являются, по их данным, родителями нынешней жены последнего. От первого брака со Стеллой Мавляновой у бизнесмена есть двое проживающих в Америке сыновей — Илио и Ханан, а в 2014 году он женился на дочери четы Тимониных Елене Шмаргуненко.

В итоге «с учетом установленных судом обстоятельств раздела спорного имущества» и подозрений в законности продажи здания в Сочи на улице Яна Фабрициуса площадью более 5,3 тыс. кв. м арбитражный суд запретил в качестве обеспечительной меры управлению Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Краснодарскому краю регистрацию каких-либо сделок с ним. Стоит отметить, что купленное Любовью Тимониной здание вместе с бывшей ткацкой фабрикой были разделены на множество различных кадастровых объектов, фактически же на его месте возводится комплекс бизнес-класса Atrium Avenue, где предлагаются апартаменты площадью от 23 до 83 кв. м, где цена за 1 м якобы доходит до 450 тыс. руб. Застройщик обещает сдать комплекс в следующем году. Впрочем, теперь судьба проекта может оказаться под угрозой, так как кредиторы Игоря Мавлянова не исключают, что Atrium Avenue может возводиться на укрытые от них деньги.

Как ранее сообщал “Ъ”, уехавший от кредиторов из России Игорь Мавлянов в 2016 году получил гражданство Израиля и поменял имя на Ицхак Мавлон. На момент отъезда экс-совладельца «Яшмы Золота» из России общая сумма его задолженности перед банками составляла более 23 млрд руб., из которых львиная доля приходилась на Сбербанк. Среди остальных его кредиторов — ВТБ, Газпромбанк и Промсвязьбанк. Как сообщал “Ъ”, первому из них удалось добиться признания в США судебных решений в отношении господина Мавлянова на общую сумму 2,2 млрд руб. с попыткой обратить взыскание на имущество в Нью-Йорке и Калифорнии.

Между тем Сбербанк, в свою очередь, создал прецедент, впервые инициировав процедуру банкротства бывшего россиянина в суде Израиля, который признал у бизнесмена наличие долгов. Суд назначил ему финансового управляющего, обязал отчитываться о расходах и доходах, раскрывать активы, а также предписал полиции ограничивать должника в выездах за границу. По некоторым данным, на днях Игорь Мавлянов (Ицхак Мавлон) просил суд о прекращении процедуры банкротства, но получил отказ. Сейчас продолжаются поиски его имущества. Надо отметить, что, по данным “Ъ”, долг его структур только перед Сбербанком с учетом неустоек составлял около 16,3 млрд руб. За несколько лет удалось урегулировать задолженность на 8,2 млрд, притом что сам Игорь Мавлянов якобы добровольно ничего в эту сумму не внес. Общий же размер требований кредиторов к нему в рамках дела о личном банкротстве в России сейчас составляет около 20,3 млрд руб. Надо также отметить, что в России он заочно арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере при возведении ЖК и соцобъектов в столичном регионе, а также уклонении от уплаты налогов на 7 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Интересно, что сам Игорь Мавлянов не раз заявлял, что после краха бизнеса в России у него ничего не осталось, хотя кредиторы подозревали — он просто вывел и переоформил свои активы на родственников и знакомых. По их мнению, косвенными доказательствами этого являются решение заняться бизнесом его тестя и тещи, а также поведение супруги Елены Шмаргуненко. Родители, кстати, ей сразу после покупки недвижимости в Сочи, по некоторым данным, подарили более 13 млн руб. и простили долг более чем в 3 млн. И это притом что доходы дочери в период банкротства в 2017–2020 годах якобы резко выросли, составив более 83 млн руб. На взыскание половины этой суммы кредиторы уже направили требование финуправляющему, так как никакие деньги в конкурсную массу не попали. Кроме того, есть данные, что у госпожи Шмаргуненко имеются средства на содержание оформленной на ее имя будущим мужем в 2013 году элитной квартиры в Санкт-Петербурге площадью почти в 600 кв. м, иномарок Bentley и Land Rover, не говоря уже о постоянных поездках по Европе, дорогих украшениях и нарядах от ведущих кутюрье.

В пресс-службе ПАО «Сбербанк» как крупнейшего кредитора Игоря Мавлянова “Ъ” заявили, что обеспечительные меры воронежского арбитража считают законными и обоснованными, выразили уверенность в том, что суд установит, на чьи деньги в действительности приобретено здание и производится переоборудование в элитный комплекс и кто является реальным бенефициаром проекта Atrium Avenue.

Сергей Сергеев