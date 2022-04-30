Арктические деньги освоили на юге

191 3 мин. ...

Военный суд на закрытом заседании приговорил к шести годам колонии генерал-майора ФСБ Юрия Сулина, занимавшего должность 1-го заместителя начальника управления капитального строительства (УКС) спецслужбы. Поссорившись с подрядчиками, он сорвал сверхсекретную программу по защите госграницы России в Арктике, а выделенные на нее 658 млн руб. направил на строительство ведомственного жилья в Крыму. Чем руководствовался при этом авторитетный тыловик, осталось тайной. Коррупционной составляющей в его действиях найти не удалось, поэтому ответил генерал только за свои злоупотребления.

2-й Западный окружной военный суд в закрытом режиме подвел итоги масштабного уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), с которым более двух лет разбирались главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР и управление собственной безопасности (УСБ) ФСБ. Принятое там решение кардинально изменило статус единственного фигуранта дела: генерал-майор ФСБ Юрий Сулин приехал на заседание самостоятельно, а вышел из зала рядовым, да еще в наручниках и под конвоем. Военный суд лишил строителя звания, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени и отправил в колонию общего режима на шесть лет, всего на год уменьшив срок, запрошенный гособвинителем.

Как обосновал свое решение судья, пока неясно — мотивировочная часть его постановления будет готова позже. Между тем, по данным участников процесса, приговор не стал неожиданностью ни для кого из них, включая самого Сулина: на заседание он прибыл с объемистой сумкой, заранее приготовившись к дороге.

С учетом секретности проведенного расследования известно о нем немногое. По данным близкого к следствию источника “Ъ”, генерал Сулин сорвал порученное ему в рамках федеральной целевой программы «Государственная граница РФ 2012–2020» строительство неких объектов погранслужбы ФСБ РФ на арктическом побережье, которые должны были обеспечить безопасность северных рубежей России. Генподрядчиком строительства стоимостью 685 млн руб. выступил аффилированный с ФСБ ФГУП «Кавказский военно-строительный отдел» (ВСО), а для непосредственного исполнения госзаказа ФГУП взял на субподряд коммерческую фирму, которая почему-то не устроила заказчика Сулина.

По данным следствия, он вынудил гендиректора ФГУПа Сергея Совертокина сначала расторгнуть договор со строителями полярных объектов, а затем и вовсе переключиться на возведение многоквартирных домов для сотрудников ФСБ в Крыму. Объяснить это решение ни сам замначальника УКС ФСБ, ни проведенное следствие не смогли. Во всяком случае, по данным источника “Ъ”, коррупционной составляющей в деле экс-генерала не обнаружилось. Скорее всего, причины были чисто бюрократические: за программу реализации жилья для сотрудников отвечало управление капстроительства ФСБ Юрия Сулина, а за объекты в Заполярье — другое управление спецслужбы, по обустройству госграницы. В итоге дома в Севастополе, Армянске и Джанкое были построены, а арктическая программа — сорвана, что было квалифицировано следствием как нарушение интересов государства.

О масштабном перераспределении средств с северного побережья на южное стало известно после того, как в 2019 году раскаялся и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с военной прокуратурой другой обвиняемый — начальник Кавказского ВСО полковник ФСБ Сергей Совертокин. Он был осужден на четыре года колонии за превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286) при строительстве жилых домов для чекистов в Сочи и Крыму, а перед тем как получить в особом порядке свой приговор, рассказал следствию про «арктический» конфликт. Тогда же, в конце 2019 года, стал обвиняемым и генерал Сулин. Его ненадолго отправили в СИЗО по решению суда, затем строитель полтора года находился под домашним арестом — проводить с ним следственные действия мешала пандемия,— а на ознакомление с материалами уголовного дела обвиняемого выпустили под подписку о невыезде.

Стоит отметить, что в разбирательстве с авторитетным генералом активно участвовали его коллеги из УСБ ФСБ, помогавшие военным следователям выяснять детали засекреченных контрактов, а также представители Моспрокуратуры. Получив от следствия список имущества Юрия Сулина и его родственников, а также сведения об их доходах, надзорщики предположили, что в период с 2009 по 2018 год семья потратила примерно на 32 млн руб. больше, чем получила. Моспрокуратура в связи с этим обратилась в Кузьминский райсуд Москвы с просьбой обратить «излишки» в доход государства в рамках антикоррупционного законодательства. 31 марта ее иск был удовлетворен. Суд национализировал Lexus LX-450 генерала стоимостью 6,1 млн руб., Toyota RAV-4 его супруги, однокомнатную квартиру дочери в Москве и роскошную усадьбу в Солнечногорском районе, оформленную на тестя и тещу строителя. Особняк площадью 424 кв. м с ротондой, стоящий на лесном участке в 21 сотку и оцененный в 39 млн руб., будет продан теперь на торгах. Интересно, что родственникам не удастся забрать даже свое бывшее находящееся внутри усадьбы имущество — например, выполненные в полный рост и обрамленные в тяжелые багеты под золото портреты главы семьи и его супруги.

Получить оперативный комментарий адвоката Юрия Сулина Дмитрия Рагулина не удалось. Ранее он говорил “Ъ”, что исковые требования Моспрокуратуры его клиент не признает, утверждая, что стоимость его имущества была искусственно завышена следствием и надзором, а к недвижимости своих тестя и тещи, которая была «честно нажита ими за весь период жизни», он вовсе не имеет отношения. По мнению защиты, доверитель не мог превысить или злоупотребить своими полномочиями, поскольку таковыми просто не обладал, а все обвинения против него были построены только на догадках и предположениях.

Сергей Машкин