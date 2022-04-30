Это ты, Веничка?

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В издательстве «Новое литературное обозрение» вышли две книги, посвященные Венедикту Ерофееву, автору одного из главных русских текстов ХХ века «Москва—Петушки». Рассказывает Алексей Мокроусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Венедикт Ерофеев и о Венедикте Ерофееве: Сборник. М.: «Новое литературное обозрение», 2022

Фото: Новое литературное обозрение Венедикт Ерофеев и о Венедикте Ерофееве: Сборник. М.: «Новое литературное обозрение», 2022

Фото: Новое литературное обозрение

Серия «Неканонический классик» в составе «Научной библиотеки» издательства «Новое литературное обозрение» публикует книги о ключевых авторах новой русской литературы. К томам о Д. А. Пригове, Владимире Сорокине, Владимире Шарове и Лианозовской школе добавились еще две, посвященные Венедикту Ерофееву (1938–1990). Профессор Лондонского университета Светлана Шнитман-Макмиллин переиздала книгу о главном его произведении, поэме «Москва—Петушки» — ее труднодоступное ныне первое издание одобрил в свое время сам писатель. Олег Лекманов и Илья Симановский составили сборник текстов и материалов о жизни и творчестве Ерофеева.

Вряд ли в поздней советской литературе есть фигура столь же веселая, удалая и одновременно трагическая. После отчисления с филфака МГУ золотой медалист Ерофеев трудился: грузчиком продовольственного магазина в Коломне, подсобником каменщика на строительстве московских Черемушек, истопником-кочегаром во Владимире (там же учился и в пединституте, откуда изгнали за идеологическое разложение товарищей — демонстративно читал и обсуждал Библию). Среди других профессий — дежурный отделения милиции в Орехово-Зуево (здесь год проучился на филфаке пединститута), приемщик тары и стрелок военизированной охраны в Москве, бурильщик у геологов на Украине, библиотекарь в Брянске, коллектор геофизической партии в Заполярье, а самая ответственная работа — заведующий цементным складом на строительстве шоссе Москва—Пекин в Дзержинске Горьковской области. Сам же ценил работу «лаборанта паразитологической экспедиции» в узбекском Янгире и «лаборанта ВНИИДиС по борьбе с окрыленным кровососущим гнусом» в Таджикистане.

Впрочем, рассказам Ерофеева лучше внимать с легким прищуром — тот еще был баловник. Слишком много проникло в него от Василия Васильевича Розанова, любимого автора и персонажа, о котором Ерофеев написал эссе. Из-под его пера вышло немного текстов, в том числе театральных, но для долгой посмертной жизни в литературе хватило бы и одного — «Москвы—Петушков», опыта тихого бегства от советской реальности.

В книге Лекманова и Симановского несколько разделов. В одном — письма и документы, их можно иногда условно, а иногда и нет назвать автобиографическими. Да, здесь есть автобиография, написанная при поступлении в МГУ — и уже здесь ошибка на грани мистификации. Ерофеев пишет, что родился на станции Чупа Карело-Финской ССР, хотя в его свидетельстве о рождении речь о пригороде Кандалакши. И так всюду, особенно в интервью и на встречах с читателями/слушателями. Это видно на примере впервые публикуемой расшифровки записи вечера 30 марта 1980 года в квартире московского физика Александра Кривомазова. Ерофеев говорит, что из Владимирского пединститута в 1961-м его отчислили с формулировкой «За идейное, дисциплинарное и нравственное разложение студенчества», но в недавно найденном Евгением Штолем приказе ректор перечисляет все грехи недавнего отличника: зачеты не сдал, экзамен по устному народному творчеству пропустил, а главное — моральный облик «не соответствует требованиям, предъявляемым уставом вуза к будущему учителю и воспитателю молодого поколения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Шнитман-Макмиллин. Венедикт Ерофеев: «Москва—Петушки», или The rest is silence. М.: «Новое литературное обозрение», 2022

Фото: Новое литературное обозрение Светлана Шнитман-Макмиллин. Венедикт Ерофеев: «Москва—Петушки», или The rest is silence. М.: «Новое литературное обозрение», 2022

Фото: Новое литературное обозрение

История любит гримасничать — те, кто «соответствовал», не спасли страну от неизбежного, зато наследие самого Ерофеева можно изучать как «устное народное творчество». Величие писателя — не в мифе, который он о себе складывает и в чем ему охотно помогают современники, но в текстах. Их анализу посвящена вторая часть сборника, включающая и статьи о присутствии Розанова в прозе Ерофеева; немало интересного содержится и в книге Макмиллин.

«Москва—Петушки» создавалась быстро, с 19 января до 6 марта 1970 года. Как писал Григорий Померанц, автор жил, «чувствуя, может быть, социальный заказ поколения, погибавшего в пьянстве и свальном грехе». Если бы полностью сохранились его дневники! Если бы не был утерян роман «Димитрий Шостакович»: рукопись украли в электричке вместе с двумя бутылками, когда незадачливый автор заснул, попытки восстановить окончились неудачей. Светлана Шнитман-Макмиллин напоминает: это не тот Шостакович, о котором все сразу думают, а приятель автора, приемщик стеклотары Димитрий (хотя именной указатель в книге упорно называет Шостаковича Дмитрием). Мало кто верит, что «Шостакович» был написан на самом деле — в отличие от «Москвы—Петушков», заменивших ХХ веку путешествие Чичикова, как их автор заменил согражданам Гоголя.