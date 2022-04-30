Даниил Медведев перешел в режим ожидания

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Завтра в Мадриде начинается Mutua Madrid Open — турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 с призовым фондом €6,7 млн, входящий в число четырех самых престижных грунтовых чемпионатов. Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев продолжает восстанавливаться после операции по поводу грыжи и пропустит это состязание. Тем не менее 9 мая он может вернуть себе лидерство в рейтинге АТР. Это произойдет в том случае, если серб Новак Джокович не дойдет в Мадриде до 1/8 финала. Но даже если это случится, у Медведева могут появиться реальные шансы снова стать первым 16 мая, по итогам следующего крупного турнира — Открытого чемпионата Италии, на котором он также не сыграет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пропуская турнир в Мадриде, вторая ракетка мира Даниил Медведев, тем не менее, может по его итогам снова возглавить рейтинг АТР

Фото: Арата Ямаока, Коммерсантъ Пропуская турнир в Мадриде, вторая ракетка мира Даниил Медведев, тем не менее, может по его итогам снова возглавить рейтинг АТР

Фото: Арата Ямаока, Коммерсантъ

С тех пор как 21 марта Новаку Джоковичу после трехнедельного перерыва удалось вернуть себе лидерство в мировом рейтинге, отобрав его у Даниила Медведева, ситуация в самой верхней части мировой классификации изменилась мало. Общая сумма серба уменьшилась лишь на 65 очков. Россиянин, который после поражения в четвертьфинале турнира в Майами лег на операцию по поводу грыжи, потерял немного больше — 330 баллов, но с точки зрения стратегии это тоже не очень существенно. Гораздо важнее то, что в течение ближайших двух недель у него есть неплохие шансы снова оказаться на первом месте, не сделав ни одного удара по мячу.

Возвращение Медведева произойдет не ранее Открытого чемпионата Франции, где, как вчера объявил президент Французской федерации тенниса Жиль Мореттон, теннисисты из России и Белоруссии смогут выступать под нейтральным флагом. Тем временем перед Джоковичем в Мадриде и Риме стоят весьма серьезные задачи. Опережая Медведева на 320 очков (см. справку), он рискует потерять там в общей сложности 1100 баллов. Это немало, достаточно сказать, что за победу на таком турнире полагается 1000 очков, а за выход в финал — 600. У россиянина же сгорят лишь 100 очков. Для двух таких престижных состязаний это просто мизер. В свою очередь, Александр Зверев и Рафаэль Надаль в столицах Испании и Италии должны защищать по 1180 очков — чуть больше Джоковича, а Стефанос Циципас отстает от серба слишком сильно и в гонке за первое место на данный момент не участвует.

Рейтинговые очки игроков из топ-5 рейтинга АТР Игрок На данный момент Сгорают в Мадриде Сгорают в Риме 1. Новак Джокович (Сербия) 8400 500 600 2. Даниил Медведев (Россия) 8080 90 10 3. Александр Зверев (Германия) 7465 1000 180 4. Рафаэль Надаль (Испания) 6435 180 1000 5. Стефанос Циципас (Греция) 5770 300 180

Впрочем, детально пока можно говорить только о Mutua Madrid Open. Джокович останется первым после окончания этого турнира в том случае, если дойдет до 1/8 финала, набрав 90 очков. Тогда у него и Медведева будет равное количество баллов — по 7990, но по правилам АТР в таких ситуациях выше находится игрок, который заработал больше очков в основных сетках турниров Большого шлема, категории Masters 1000 и итоговом состязании. А в данном случае таким игроком будет Джокович.

Восемь сильнейших участников турнира в Мадриде вступают в борьбу со второго круга. Поэтому, чтобы достичь третьего раунда, Джоковичу требуется выиграть один матч. Для игрока высочайшего уровня это обычно не составляет большого труда. Однако недавний грунтовый турнир в Белграде продемонстрировал, что серб пока не набрал оптимальную форму. Джокович не лучшим образом выглядел в трех встречах на пути в финал, где всухую отдал третий сет Андрею Рублеву, поэтому логично предположить, что и в Мадриде у него могут возникнуть проблемы. Жеребьевка, правда, сложилась для Джоковича относительно удачно. Его первым соперником будет 35-летний француз Гаэль Монфис, который ни разу не обыграл его в 17 предыдущих встречах, или 369-я ракетка мира испанец Карлос Химено Валеро, получивший wild card. Но дальше сербу придется непросто. Скажем, в четвертьфинале самым вероятным его оппонентом на данный момент является норвежец Каспер Рууд, отлично умеющий играть на грунте. А в полуфинале Джокович, по идее, выходит на одного из двух испанцев — не нуждающегося в рекомендациях Рафаэля Надаля, возобновляющего выступления после лечения трещины в ребре, или 18-летнего Карлоса Алькараса, который в этом году взял уже три титула. То есть создать ощутимый очковый отрыв от Медведева перед римским турниром сербу будет крайне тяжело.

Евгений Федяков