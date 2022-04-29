Благие пожелания не вписываются в закон

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Военно-промышленное лобби продолжает направлять в правительство инициативы по поддержке отечественных производителей — теперь за счет требования импортозамещения от получателей бюджетных субсидий и принуждения исполнителей госпрограмм к стимулированию российского бизнеса. В Белом доме концептуально с необходимостью поддержки предприятий РФ согласны, но сами проекты бракуют из-за юридической техники, неопределенности путей их реализации и дублирования действующих норм. В результате разработка законодательного обеспечения импортозамещения остается малоэффективной, а попытки авторов таких инициатив делегировать Белому решение часто неразрешимых проблем успеха не имеют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военно-промышленному лобби при поддержке сенатора Константина Долгова пока не удается решить сложную проблему структурной перестройки экономики простыми средствами

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Военно-промышленному лобби при поддержке сенатора Константина Долгова пока не удается решить сложную проблему структурной перестройки экономики простыми средствами

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Представляющий в Совете федерации военно-промышленное лобби сенатор Константин Долгов вновь подготовил пакет законопроектов по поддержке отечественных производителей, в том числе радиоэлектроники. Первый законопроект — поправки к закону о стратегическом планировании — дополняет оценку эффективности реализации всех госпрограмм показателями выполнения квоты закупок российских товаров. Второй — проект поправок к Бюджетному кодексу — вводит требования к бизнесу, получающему субсидии: часть их компаниям и ИП при закупках товаров придется тратить на российскую продукцию. По мнению автора, отсутствие нормативов импортозамещения может снижать эффективность выполнения госпрограмм. Поправки к БК же должны способствовать выполнению национальных целей — но каких именно и как, автор не конкретизирует. Оба документа в начале апреля разосланы в Минэкономики, Минпромторг, Минфин, Минюст, ФАС, Минцифры.

В правительстве с идеей поддержки производителей РФ согласны, но в предлагаемой господином Долговым конструкции видят недостатки юридической техники и дублирование уже действующего регулирования, следует из ответных писем министерств сенатору (есть у “Ъ”). Так, Минфин в отзыве на первый проект указывает, что поправки к закону о стратегическом планировании избыточны: «требования к составу показателей конкретных госпрограмм не являются предметом законодательного регулирования» (это дело ответственных ведомств). В Минцифры считают, что положения проекта нуждаются в юридико-технической корректировке — иначе проект можно трактовать как требование обязательной закупки технологий искусственного интеллекта в рамках каждой госпрограммы. В Минэкономики — что показатели госпрограмм должны характеризовать достижение их целей, а доля закупок российской радиоэлектроники и IT-технологий их не отражает. Она «может являться указанным показателем только в тех случаях, когда госпрограмма ставит задачей достижение соответствующей цели», согласны в Минюсте.

Привязка субсидиарной поддержки бизнеса к его локализации также вызвала критику правительства. Во-первых, регулирование закупок отечественных товаров не может осуществляться в рамках Бюджетного кодекса. В Минюсте напоминают, что требования к получателям субсидий содержатся в отдельных нормативно-правовых актах, где могут быть обозначены и нормы об импортозамещении. В ФАС указывают на риски возникновения правовой неопределенности из-за формулировки «российский товар», не формализованной в законодательстве РФ. «Невозможно установить, что предлагается относить к указанной категории товаров, должен ли быть такой товар произведен исключительно из российского сырья и (или) исключительно производителем, зарегистрированным на территории РФ»,— добавляют там. В Минпромторге признают неясность механизма в целом. «Не указано, часть каких денежных средств и кем именно должна расходоваться на приобретение российских товаров, работ и услуг, не установлено, каким способом будет определяться часть данных денежных средств»,— пишут в ведомстве. В результате консолидированная позиция ведомств сводится к необходимости доработки проектов.

Отметим, что некоторые указанные ведомствами проблемы выглядят принципиально неразрешимыми — как, например, отсутствие универсального определения «российских товаров» в нынешней неоднородно импортозависимой и структурно меняющейся экономике РФ. Найти такое определение военно-промышленному лобби не удавалось и до введения санкций: в зависимости от его строгости это либо угрожало оставить отрасли без необходимых сырья и товаров, которых в РФ нет, либо легко обходилось «переклейкой наклеек». Попыткам же законодателей переложить на правительство техническую реализацию неисполнимых инициатив Белый дом пока успешно противостоит.

Диана Галиева, Олег Сапожков