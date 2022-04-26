Минсельхоз реабилитирует царицу полей

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Ограничения внешних поставок выявили заметную зависимость от импорта не только промышленности, но и российского АПК. По данным Минсельхоза, агропроизводители используют не более 37% семян отечественной селекции. Ведомство опубликовало на regulation.gov.ru проект постановления правительства с поправками в научно-техническую программу развития АПК, предложив дополнить ее подпрограммой по кукурузе, и намерено создать не менее 25 новых отечественных гибридов кукурузы за 1,2 млрд руб. из федерального бюджета при частных вложениях в 10,5 млрд руб.— оценки министерство делало по данным российских компаний, работающих на этом рынке.

В целом за последние пять лет импорт семян кукурузы в РФ заметно снизился — с 39 тыс. тонн до 25 тыс.; в деньгах снижение было менее заметным — с 10,5 млрд руб. до 7,5 млрд руб. из-за роста цен. Сборы кукурузы при этом выросли с 13,2 млн тонн в 2017 году до 14,6 млн тонн в 2021 году (см. график), более того, Россия стала нетто-экспортером этой культуры. Впрочем, наиболее производительные с точки зрения ее производства на зерно регионы зависят от импортных поставок сильнее: по данным «Ъ-Черноземье», доля импортных семян кукурузы составляет 90% в Курской, 76% — в Орловской и 70% — в Липецкой областях.

Подход к импортозамещению Минсельхоза обещает быть довольно мягким: финансирование российской селекции к 2030 году должно увеличить долю российских семян не менее чем до 45%, число новых научно-технологических подразделений в компаниях оценивается как «не менее четырех», селекционно-семеноводческих центров — «не менее двух». При этом прогнозируемый валовой сбор кукурузы от замены импорта российскими сортами как минимум не пострадает: по плану в ближайшие годы он будет составлять не менее 13–15 млн тонн, то есть останется в том же диапазоне, что и в последние пять лет. Ранее эксперты говорили, что для улучшения условий импортозамещения и развития отечественной селекции государству нужно организовать систему сбора платежей за интеллектуальную собственность, которой является каждый сорт сельхозкультуры (см. “Ъ” от 7 апреля). Минсельхоз включил защиту российских интеллектуальных разработок в целевые индикаторы новой подпрограммы.

Георгий Смирнов