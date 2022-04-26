Россияне предпочитают секс браку

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Две трети (67%) россиян считают, что вступать в половые отношения до брака сегодня нормально и допустимо. В то время как тридцать лет назад такая позиция была почти вдвое менее популярна — ее сторонниками называли себя лишь 39% респондентов. Это следует из нового исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения. Впрочем, значительно выросло и число россиян, которые считают неприемлемым иметь, помимо супружеских, связи на стороне. Таково мнение 86% опрошенных, тогда как в 1992 году так заявляли 49% граждан. Социологи указывают, что в России произошла «тихая революция — старение брачности и фертильности», поэтому результаты опроса «подтянулись» к демографическим тенденциям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса о динамике отношения россиян к сексу в браке и вне его. Исследование проводилось в апреле по телефону, в нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов от 18 лет. Ранее аналогичный опрос проводился в 1992 году — тогда в нем приняли участие 3549 человек в возрасте от 16 лет.

Новое исследование показало, что более половины россиян (67%) считают, что вступать в половые отношения до заключения брака допустимо. В 1992 году этого мнения придерживались лишь 39% — столько же респондентов считали секс до брака недопустимым. «За прошедшие три десятилетия секс до брака в нашем обществе стал скорее нормой, а взгляды на добрачные половые связи у россиян раскрепостились»,— резюмировали авторы опроса.

Они также отмечают: «Взгляды на адюльтер по сравнению с началом 1990-х изменились значительно и не в сторону сексуальной вседозволенности, а, напротив, в пользу традиционных взглядов на семью». Тогда четверть россиян считали приемлемым иметь, помимо мужа или жены, связи на стороне, 49% называли это недопустимым. К 2022 году число поборников супружеской верности выросло до 86%. Только 9% опрошенных сейчас ответили, что иметь любовницу или любовника в браке в рамках нормы.

В 2022 году выросло и число тех, кто считает, что заниматься сексом без любви нормально. В 1992 году этой позиции придерживались лишь 16% опрошенных, а в 2022 году — 29% респондентов. Все же в российском обществе, отмечают представители ВЦИОМа, доминирующей остается позиция о недопустимости секса без любви — 63% в 2022 году против 57% в 1992 году. Авторы исследования обращают внимание, что в Москве и Петербурге мнения о допустимости половых отношений без чувств разделились практически поровну: 42% респондентов считают это допустимым, 46% — недопустимым.

Результаты опроса не свидетельствуют, что россияне стали более раскрепощенными, полагает основатель центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов. «Это демонстрирует, что брак девальвировался до необязательного института, но при этом не отменяющего устойчивость отношений,— отмечает он.— Люди перестали считать, что обязательно должно происходить формальное закрепление отношений, но это не привело к тому, что они стали более полигамны. Я бы не говорил, что случилась деструкция консервативных ценностей, скорее произошло некое замещение».

Профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ Елена Рождественская указывает, что за тридцать лет в обществе случились существенные демографические изменения. По ее словам, произошла «тихая революция — старение брачности и фертильности»: «Стало принято не в 24–25 лет вступать в первый брак и заводить ребенка, а позже — на два с половиной года. К этому возрасту к вопросам семьи подходят более рационально и осознанно, происходит более тщательный выбор партнера, и более серьезно подходят к вопросу рождения детей. Понятное дело, освободившееся время не будет целибатом, поэтому в обществе повысилась толерантность к сексуальным отношениям до брака и вообще без него». Таким образом, результаты опроса «подтянулись» к демографическим тенденциям, считает она. В то же время на фоне «постарения» института брака и более разумного в связи с этим выбора партнера дополнительные сексуальные связи не кажутся уже такими привлекательными, говорит госпожа Рождественская.

Надежда Иванова