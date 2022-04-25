Коррупция без инфляции

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Самый распространенный в России размер взятки и коммерческого подкупа колеблется в пределах от 10 тыс. до 50 тыс. руб., следует из данных статистики по делам коррупционной направленности, опубликованной судебным департаментом при Верховном суде. Взяткодателей осуждают почти в два раза чаще, чем взяткополучателей. Приговоров за политическую коррупцию в прошлом году не выносили вообще.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За прошлый год за дачу и получение взятки или коммерческий подкуп осудили в общей сложности 8721 человека (на четверть больше, чем в 2020 году) и оправдали 45 человек (почти вдвое меньше, чем годом ранее). При этом почти треть — 2479 осужденных — «спалились» при попытке дать или взять от 10 тыс. до 50 тыс. руб. Для сравнения: на суммах более миллиона попались всего 263 человека. Однако самым быстрорастущим сегментом оказалось мелкое (до 10 тыс. руб.) взяточничество: за него осудили 1816 человек, и это на 40% больше, чем годом ранее, в то время как количество «миллионеров» в прошлом году по сравнению с 2020-м выросло всего на 10%. Нематериальные блага также в почете у коррупционеров — за оказание и получение услуг неимущественного характера осудили в общей сложности 2478 человек. К реальному лишению свободы приговорили 794 взяточника, то есть почти каждого десятого. Еще 1397 человек осудили условно, а 3240 человек отделались штрафом.

Традиционно за дачу взятки судят чаще, чем за ее получение: в прошлом году это соотношение выглядело как 1143 взяточника на 1935 взяткодателей. Если в сегменте мелких взяток количество осужденных взяткодателей в несколько раз превосходит количество взяткополучателей, то по мере роста цены вопроса соотношение меняется. И например, в категории «свыше миллиона рублей» на 142 взяткополучателя приходится всего 28 взяткодателей.

Такую разницу можно объяснить характером коррупционных преступлений, говорит завкафедрой уголовного процесса юридического факультета МГУ Леонид Головко. Мелкую взятку можно подтвердить только за счет фиксации с поличным, там нет долгого переговорного процесса, посредников, и постфактум там ничего уже не доказать. Если речь идет о так называемой бытовой коррупции, то с ней, как правило, сталкивается условный сотрудник ГИБДД с регистратором, который фиксирует поступающие «предложения», поясняет господин Головко. Если же речь идет о выявлении коррупции в более дорогом сегменте, то там уже операция планируется, в этом случае взяткодатель действует либо под контролем, либо это оперативный сотрудник. Ответственности за дачу взятки они не несут, поэтому и соотношение взяткодателей и взяткополучателей другое.

В числе самых экзотических коррупционных преступлений — нарушение порядка финансирования избирательной кампании (ст. 141.1 УК), по этой статье не осудили никого. Также никто не был пойман на подкупе участников и организаторов конкурсов (ст. 184 УК). Зато был зафиксирован один случай злоупотребления полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (ст. 201.1). Злоупотребивший признал вину, был осужден в особом порядке и получил условный срок, следует из опубликованных данных.

Гендиректор «Трансперенси Интернешнл — Р» (организация включена Минюстом в реестр исполняющих функции иностранного агента) Илья Шуманов говорит, что нормы, предусматривающие борьбу с политической коррупцией, были интегрированы в российское законодательство на основании международных рекомендаций, но так и не заработали. Политическая коррупция не имеет ничего общего как с классической взяткой, так и с отечественной школой доказывания, отмечает он. Поэтому негласный запрос на усиление борьбы с коррупцией, сформулированный ключевыми политическими фигурами, реализуется прежде всего на уровне административной и бытовой коррупции, что и отражает статистика. Рост показателей обеспечивается в том числе за счет снижения стандартов доказывания, отмечает эксперт: во многих судах любое уголовное дело по коррупционным статьям заранее воспринимают как решенное. В итоге возможны абсурдные ситуации, когда за решетку отправляются беременные женщины, а от ответственности за дачу взятки не освобождает даже явка с повинной, говорит господин Шуманов.

Анастасия Корня