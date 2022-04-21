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Коммерсантъ FM
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Золото тяжело на подъем

Объемы биржевых торгов остаются невысокими

Выход одного из крупнейших брокеров на биржевой рынок золота слабо изменил картину торгов. Заметно выросло количество сделок, однако объемы торгов остались на уровне 100–200 млн руб. в день, что заметно проигрывает объемам торгов в фондовой секции. Эксперты связывают ситуацию с отсутствием интересов спекулянтов, активно торгующих ликвидными акциями. Однако ситуация может измениться с выходом новых профучастников. Кроме того, в случае расширения обеспечения по сделкам можно ожидать роста торговой активности.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Появление в секции драгметаллов Московской биржи крупного розничного игрока — Тинькофф-банка (см. “Ъ” от 13 апреля) — пока привело лишь к значительному росту количества сделок. Если в марте—начале апреля ежедневно заключалось 100–300 сделок, то с середины апреля их количество составляло 1,8–4,4 тыс. Выросла активность и торгов серебром — количество сделок в последние дни нередко превышало 1 тыс., тогда как в предыдущие месяцы редко превышало 100. Вместе с тем объем сделок вырос менее значительно. На последней неделе объем операций с золотом составлял 75–200 млн руб. при среднедневном объеме в марте—начале апреля около 90 млн руб. На торгах серебром объем составлял 10–40 млн руб. против 3–7 млн в предыдущем месяце.

«Тинькофф» обслуживает самое большое количество клиентов в России, но вместе с этим объем фондирования счетов крайне невелик: большая часть клиентов имеют активы на сумму менее 10 тыс. руб., пояснил управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров. Таким образом, при попадании инструмента в мобильное приложение быстро растет количество сделок, но совокупный оборот меняется слабо, отметил эксперт.

Впрочем, рост числа сделок — это уже показатель, считает замгендиректора по брокерскому бизнесу компании «Финам» Дмитрий Пантеровский. Однако приток инвесторов, по его словам, требует определенного времени.

«Клиенты только начинают узнавать этот рынок и планировать свои операции. Разумеется, для рынка важны инфраструктура, наличие ликвидности и работа маркетмейкеров»,— отметил он. Как указывает господин Александров, покупая биржевой актив, инвестор фактически имеет обеспечение. В условиях массовых сложностей с логистикой и заморозкой активов физическое обеспечение очень ценно, уверен он.

Вместе с тем объемы торгов драгметаллами пока значительно отстают от объемов фондовой секции. Так, например, 21 апреля объем торгов по акциям «Газпрома», ЛУКОЙЛа и Сбербанка составляли около 5 млрд руб. Сопоставимые с золотом объемы торгов имеют акции, находящиеся в третьей десятке по активности. Золото на бирже без возможности его снятия — аналогичный продукт обезличенным металлическим счетам (ОМС), считает директор департамента управления активами «Ингосстрах-Инвестиций» Артем Майоров. Этот банковский продукт, по его словам, и раньше не пользовался спросом, а теперь из-за недоверия к банковской системе еще меньше пользуется популярностью. К тому же на фоне укрепления рубля котировки золота по большей части снижаются. За последнюю неделю они потеряли 5%, а за месяц снижение составило 25%.

Производители золота ждут снижения добычи

Но Дмитрий Пантеровский видит позитивный прогноз по этому рынку. Он пояснил, что с ожидаемым приходом в эту услугу нескольких профучастников появятся и дополнительная ликвидность, и органический приток новых клиентов. О планах предоставить аналогичную услугу клиентам “Ъ” сообщили также в БКС (890 тыс. клиентов) и «Финаме» (320 тыс. клиентов). Господин Пантеровский полагает, что способствовать привлечению инвесторов могла бы возможность физического получения золота в том или ином виде — именно такие запросы были очень актуальны в банках в марте.

Дмитрий Александров считает, что рынок может получить другую динамику, если золото позволят использовать в качестве обеспечения.

Для этого, добавил аналитик, необходимо расширить лицензию Национального клирингового центра (НКЦ), который пока принимает в обеспечение только слитки: «Если НКЦ сможет принимать в обеспечение монеты, состоятельные физлица могут сдавать их на хранение и получать биржевой актив, фактически получая дополнительное плечо для торгов».

Ксения Куликова, Виталий Гайдаев

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