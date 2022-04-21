Золото тяжело на подъем

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Выход одного из крупнейших брокеров на биржевой рынок золота слабо изменил картину торгов. Заметно выросло количество сделок, однако объемы торгов остались на уровне 100–200 млн руб. в день, что заметно проигрывает объемам торгов в фондовой секции. Эксперты связывают ситуацию с отсутствием интересов спекулянтов, активно торгующих ликвидными акциями. Однако ситуация может измениться с выходом новых профучастников. Кроме того, в случае расширения обеспечения по сделкам можно ожидать роста торговой активности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Появление в секции драгметаллов Московской биржи крупного розничного игрока — Тинькофф-банка (см. “Ъ” от 13 апреля) — пока привело лишь к значительному росту количества сделок. Если в марте—начале апреля ежедневно заключалось 100–300 сделок, то с середины апреля их количество составляло 1,8–4,4 тыс. Выросла активность и торгов серебром — количество сделок в последние дни нередко превышало 1 тыс., тогда как в предыдущие месяцы редко превышало 100. Вместе с тем объем сделок вырос менее значительно. На последней неделе объем операций с золотом составлял 75–200 млн руб. при среднедневном объеме в марте—начале апреля около 90 млн руб. На торгах серебром объем составлял 10–40 млн руб. против 3–7 млн в предыдущем месяце.

«Тинькофф» обслуживает самое большое количество клиентов в России, но вместе с этим объем фондирования счетов крайне невелик: большая часть клиентов имеют активы на сумму менее 10 тыс. руб., пояснил управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров. Таким образом, при попадании инструмента в мобильное приложение быстро растет количество сделок, но совокупный оборот меняется слабо, отметил эксперт.

Впрочем, рост числа сделок — это уже показатель, считает замгендиректора по брокерскому бизнесу компании «Финам» Дмитрий Пантеровский. Однако приток инвесторов, по его словам, требует определенного времени.

«Клиенты только начинают узнавать этот рынок и планировать свои операции. Разумеется, для рынка важны инфраструктура, наличие ликвидности и работа маркетмейкеров»,— отметил он. Как указывает господин Александров, покупая биржевой актив, инвестор фактически имеет обеспечение. В условиях массовых сложностей с логистикой и заморозкой активов физическое обеспечение очень ценно, уверен он.

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Вместе с тем объемы торгов драгметаллами пока значительно отстают от объемов фондовой секции. Так, например, 21 апреля объем торгов по акциям «Газпрома», ЛУКОЙЛа и Сбербанка составляли около 5 млрд руб. Сопоставимые с золотом объемы торгов имеют акции, находящиеся в третьей десятке по активности. Золото на бирже без возможности его снятия — аналогичный продукт обезличенным металлическим счетам (ОМС), считает директор департамента управления активами «Ингосстрах-Инвестиций» Артем Майоров. Этот банковский продукт, по его словам, и раньше не пользовался спросом, а теперь из-за недоверия к банковской системе еще меньше пользуется популярностью. К тому же на фоне укрепления рубля котировки золота по большей части снижаются. За последнюю неделю они потеряли 5%, а за месяц снижение составило 25%.

Но Дмитрий Пантеровский видит позитивный прогноз по этому рынку. Он пояснил, что с ожидаемым приходом в эту услугу нескольких профучастников появятся и дополнительная ликвидность, и органический приток новых клиентов. О планах предоставить аналогичную услугу клиентам “Ъ” сообщили также в БКС (890 тыс. клиентов) и «Финаме» (320 тыс. клиентов). Господин Пантеровский полагает, что способствовать привлечению инвесторов могла бы возможность физического получения золота в том или ином виде — именно такие запросы были очень актуальны в банках в марте.

Дмитрий Александров считает, что рынок может получить другую динамику, если золото позволят использовать в качестве обеспечения.

Для этого, добавил аналитик, необходимо расширить лицензию Национального клирингового центра (НКЦ), который пока принимает в обеспечение только слитки: «Если НКЦ сможет принимать в обеспечение монеты, состоятельные физлица могут сдавать их на хранение и получать биржевой актив, фактически получая дополнительное плечо для торгов».

Ксения Куликова, Виталий Гайдаев