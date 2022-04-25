Свидетели выступили не по делу

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На процессе по делу бывшего начальника следственного управления СКР по Волгоградской области Михаила Музраева, который обвиняется в организации теракта против губернатора региона Андрея Бочарова, выступили важные свидетели обвинения — экс-руководитель милицейского главка Волгоградской области, отставной генерал-майор МВД Михаил Цукрук и высокопоставленная экс-чиновница администрации Мария Симонова. Ничего нового, считает защита, они так и не сказали, а сам факт их привлечения к делу выглядит крайне искусственным, поскольку они даже теоретически не имели возможности знать о готовящемся или неготовящемся теракте.

Михаил Цукрук и Мария Симонова дали показания в качестве свидетелей со стороны обвинения в Ростове-на-Дону в Южном окружном военном суде по делу об организации покушения на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в ноябре 2016 года, обвиняемыми по которому являются экс-глава областного СКР и действующий помощник председателя ведомства Михаил Музраев, а также бизнесмен Владимир Зубков. Напомним, что помимо неудачной попытки поджечь загородный дом чиновника первому из них вменяется также злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и незаконное хранение коробки с патронами для пистолета (ст. 222 УК РФ).

Однако выступления свидетелей не касались какого-либо из этих дел. «Стоит отметить, что бывший начальник ГУВД по Волгоградской области Михаил Цукрук вообще сам проявил инициативу стать свидетелем по делу нашего доверителя»,— сообщил “Ъ” один из адвокатов находящегося на скамье подсудимых генерал-лейтенанта юстиции Владимир Семенцов. Он уточнил, что «свидетель не имеет никакого отношения к сути рассматриваемых на процессе конкретных вопросов», а его слова, наоборот, «касались дел давно минувших лет». По его словам, все выступление отставного генерал-майора сводилось к нескольким темам. В частности, он утверждал, что, став главой ГУВД в 2005 году, узнал: в городе действует мощное ОПС, наследующее «права» убитого авторитета Владимира Кадина, а все правоохранительные органы областного центра настроены против тогдашнего мэра Евгения Ищенко, впоследствии осужденного. А начальника местного управления СКР Михаила Музраева якобы «засекли» в 2006 году на воровской сходке с участием представителей подольской ОПГ. Видеоматериалы об этом были направлены не только в ФСБ, МВД и госорганы, но и показаны по ТВ. Кроме того, якобы именно Михаил Музраев, называвший, по словам Михаила Цукрука, себя «хозяином» области, был заинтересован в снятии его с поста, и он же давал указания следователям по возбужденному в отношении милицейского начальника уголовному делу. Напомним, что, как сообщал “Ъ”, генерала МВД отстранили от должности и он оказался в СИЗО по ряду обвинений. Позже, правда, часть из них сняли, господина Цукрука освободили, убрав попутно часть претензий, но за превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) он все же в 2008 году получил двухлетний условный срок. «Михаил Кандуевич (Музраев.— “Ъ”) категорически отрицает озвученные версии событий и считает, что они полностью искажают реальные обстоятельства, а причиной этого может являться месть бывшего руководителя ГУВД за принципиальное исполнение им своих должностных обязанностей»,— сообщил “Ъ” второй защитник господина Музраева Андрей Грохотов. Он отметил, что, по мнению подсудимого, как раз подчиненные Михаила Цукрука не проявляли нужной активности в борьбе с оргпреступностью и ее конкретными лидерами, хотя это была их прямая обязанность, и даже допускали пропажи крупных партий спирта из-под вооруженной охраны ОМОНа. Участие в «воровской сходке», как пояснил адвокат, было опровергнуто в ходе проверок, поскольку оказалось фальсификацией, снабженной соответствующими компрометирующими комментариям, «нарезкой» с фрагментами с конных скачек, где присутствовали больше 10 тыс. зрителей с губернатором области во главе. «Вообще, подсудимый не только ставил вопросы о давней фальсификации его "воровской сходки", но и в судебном заседании напоминает о других эпизодах фальсификаций с целью компрометации его и других прокурорских работников, которые были организованы в тот период»,— заявили адвокаты, отметив, что, по мнению Михаила Музраева, за целым рядом таких «пиар-компаний» стояли именно господа Цукрук и Ищенко. При этом, защита особо подчеркнула, что само уголовное преследование генерала МВД было инициировано сотрудниками УСБ его же главка, а расследование по нему по большей части велось не подчиненными Михаила Музраева, а вышестоящей инстанцией — ГУ Генпрокуратуры России в ЮФО.

Вторым свидетелем и не менее «ярким примером очень спорных методов доказывания вины» экс-начальника СКР по Волгоградской области, по словам господина Семенцова, является выступление Марии Симоновой — бывшего председателя комитета по образованию и науке администрации Волгоградской области. «Она также ничего не знает об обстоятельствах поджога губернаторского особняка, была вообще не знакома с Михаилом Кандуевичем до своего дела, но привлекалась к уголовной ответственности в тот период, когда он возглавлял следствие, и, вероятно, испытывает к нему соответствующие чувства»,— пояснили адвокаты. Чиновница попала под следствие в 2012 году, когда местные контрразведчики узнали, что она устроила незаконную слежку за своей подчиненной, установив в ее кабинете «жучки» и видеокамеры, за что через год получила с сообщниками приговор в виде штрафа.

«Наш доверитель подготовил подробные показания по обстоятельствам, затронутым в показаниях Михаила Цукрука, с указанием конкретных дат, номеров, содержанием писем и представлений прокуратуры, дат и содержанием различных совещаний, с представлением соответствующих копий документов, которые у него имеются»,— отметил Владимир Семенцов, пояснив, что все это планируется заявить на соответствующей стадии процесса, когда подсудимый будет представлять тройке судей доказательства, и он «надеется на объективную оценку судом имеющихся между ним и экс-главой ГУВД противоречий». При этом адвокат отметил, что, хотя процесс и идет с лета прошлого года, он не дошел еще до своего «экватора», так как много раз прерывался из-за антиковидных ограничений. При этом, по его словам, почти за три проведенных под стражей года здоровье генерал-лейтенанта юстиции ухудшилось и, по мнению независимых специалистов, есть реальные риски для его жизни, в том числе из-за течения и обострения хронических заболеваний и перенесенного в 2014 году обширного инсульта. Однако, как говорит господин Семенцов, «Михаил Музраев настоящий патриот своей страны, старается держаться бодро и намерен бороться до конца за свое честное имя».

Сергей Сергеев