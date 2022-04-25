Сибирь взяли в геологоразведку

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Правительство собирается либерализовать применение заявительного принципа получения лицензий на геологоразведку твердых полезных ископаемых в Сибирском федеральном округе (СФО) по примеру Дальнего Востока. С 2019 года там стало возможно получить лицензию без конкурса даже для участков с высокими категориями прогнозных ресурсов, что привело к резкому росту инвестиций. Мера в основном ориентирована на золотодобытчиков, которые активно расширяют ресурсную базу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смирнов, Коммерсантъ Фото: Алексей Смирнов, Коммерсантъ

Минприроды поддерживает расширение применения в Сибири заявительного принципа получения лицензий на геологоразведку твердых полезных ископаемых, следует из письма министра Александра Козлова вице-премьеру Виктории Абрамченко от 14 апреля. По заявительному принципу компания может получить участок для геологоразведки без конкурса при условии, что на него больше никто не претендует. Сейчас в Сибири подобные лицензии выдаются только для участков с низкими категориями прогнозных ресурсов (P3). Однако с 2019 года в Арктике, ДФО и Иркутской области заявительный принцип расширен на участки недр, которые содержат высокие категории ресурсов Р1 и Р2.

В письме министра говорится, что на Дальнем Востоке расширение действия заявительного принципа позволило увеличить объем инвестиций в геологоразведку в 2020 году относительно 2019 года в четыре раза, до 8,6 млрд руб., а в 2021 году относительно 2020 года — почти в два раза, до 14,9 млрд руб. За счет расширенного заявительного принципа в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) было предоставлено 15 лицензий на пользование недрами в целях разведки и добычи, что соответствует 16% от общего количества лицензий, которые были предоставлены по заявительному принципу за пять лет.

В Минприроды пояснили “Ъ”, что расширение действия заявительного принципа при выполнении работ по геологическому изучению недр в Сибирском федеральном округе позволит привлечь дополнительные внебюджетные источники финансирования в освоение минерально-сырьевой базы, в том числе и для прироста запасов импортозависимых полезных ископаемых, и «будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса в сфере геологического изучения недр». Заявительный принцип распространен на все полезные ископаемые, за исключением россыпного золота, добавили там.

В аппарате Виктории Абрамченко сказали, что эта мера позволит подготовить и реализовать новые инвестиционные проекты, существенно упростить и ускорить процедуры исследования недр, а также увеличить сырьевую базу. Там подчеркнули, что при этом сохраняются конкурентные процедуры последующего освоения недр, так как разработка и проведение геологического изучения не гарантируют права последующей добычи, которое распределяется на аукционе. Но если никто не выражает заинтересованность в участии в разработке, то площадка может быть предложена тому недропользователю, который занимался геологическим изучением.

Бизнес заинтересован в расширении применения заявительного принципа. «Регион явно недоинвестирован с точки зрения геологоразведки, это в особенности касается Красноярского края,— говорит председатель Союза золотопромышленников РФ Сергей Кашуба.— На территории СФО много потенциальных площадей для открытия месторождений золота. В нынешней ситуации любые формы поддержки являются актуальными. Геолого-разведочные работы (ГРР) сейчас ставятся под вопрос даже добывающими компаниями, для которых это является вопросом продолжения жизни».

Представитель Polymetal заявил “Ъ”, что компания активно пользуется заявительным принципом с момента его внедрения. «Нас интересуют проекты по поиску и разведке не только золотоносных объектов, но и по выявлению медных и крупных полиметаллических месторождений. Поэтому мы приветствуем любое расширение заявительного принципа и не исключаем проведения ГРР в СФО»,— добавили там. В других золотодобывающих компаниях не предоставили комментариев.

Сергей Гришунин из НРА отмечает, что наиболее часто заявительный принцип геологоразведки встречается в золотодобыче. По информации эксперта, за 2014–2020 годы по заявительному принципу выдано 4820 лицензий, из которых на золото пришлось 85%. Абсолютным лидером по числу выданных является ДФО с долей в 72%, тогда как на СФО приходится 18%. Тем не менее эксперт считает, что у СФО есть перспективы увеличить число выдаваемых лицензий.

Евгений Зайнуллин, Дмитрий Козлов