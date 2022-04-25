Девелоперы придержали новостройки

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Из-за кризиса объем нового предложения в элитных новостройках Москвы достиг исторического минимума. В первом квартале 2022 года число доступных лотов сократилось на 34%. Девелоперы дорогого жилья, серьезно зависящие от поставок импортных материалов, на фоне жестких западных санкций вынуждены останавливать новые проекты, хотя спрос есть. В результате средний бюджет покупки на этом рынке увеличился почти на четверть, до 262 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По итогам первого квартала предложение на первичном рынке элитного жилья Москвы составило 1,3 тыс. лотов, оказавшись минимальным за всю историю наблюдений, сообщили “Ъ” в Savills. Количество доступных лотов сократилось на 34% год к году. В «Метриуме» также отмечают значительное снижение объема элитных новостроек: в первом квартале в таких жилых комплексах продавалось 635 квартир и апартаментов общей площадью 112,2 тыс. кв. м. Гендиректор VSN Realty Яна Глазунова говорит, что во многих представленных на рынке проектах доступны всего один-два лота.

Одна из причин сокращения предложения — низкая активность девелоперов. По подсчетам Savills, в первом квартале на рынок вышел только один новый элитный проект на 28 квартир, в то время как год назад — два проекта на 374 квартиры, два года назад — 264 лота, а в 2019 году — 894. В Apple Real Estate отмечают, что с начала года на рынок премиальной недвижимости (средняя стоимость от 668,3 тыс. руб. за 1 кв. м) в целом вышли только три жилых комплекса, это в два раза меньше год к году.

Собеседник “Ъ” из числа девелоперов говорит, что многим застройщикам элитного жилья пришлось отложить вывод новых проектов, так как из-за кризиса себестоимость строительства увеличилась на 30%. Заместитель гендиректора MR Group Ирина Дзюба подтверждает, что в условиях неопределенности некоторые застройщики снизили активность или приостановили вывод новых объектов.

Проблемы возникают с отделочными материалами для внутренних и внешних работ: застройщики пытаются менять либо поставщиков, либо логистику, оба варианта приводят к удорожанию проектов, отмечают в Apple Real Estate. Нехватки материалов именно для строительства, по словам аналитиков, сейчас не ощущается, отрасль переориентировалась на внутренний рынок еще после кризиса 2008 года.

Яна Глазунова обращает внимание на то, что элитный рынок в целом более зависим от импортных поставок, девелоперам сложно заменять, в частности, инженерию: «Ее качество напрямую влияет на класс проекта, а у многих премиальных марок нет аналогов». Эксперт не исключает, что замена европейских комплектующих на китайские может «поставить под сомнение статус элитности проектов».

Низкий объем предложения — основной фактор, поддерживающий сейчас высокий уровень цен на элитные новостройки. По подсчетам Savills, их средняя стоимость по итогам первого квартала составила 1,24 млн руб. за 1 кв. м. Показатель увеличился на 9% с начала года, относительно первого квартала прошлого года — на 15%. В «Метриуме» говорят о росте показателя за квартал на 16,8%, до 1,67 млн руб. за 1 кв. м. На рынке наблюдается высокий спрос, приведший к вымыванию доступных лотов, это повлияло на динамику, поясняют аналитики. Средний бюджет покупки на элитном рынке, по данным «Метриума», сейчас составляет 262,6 млн руб., за квартал он вырос на 23,1%.

Как подсчитали в Savills, в общей сложности в элитных новостройках в первом квартале продано 280 квартир и апартаментов против 210 годом ранее. Но в марте динамика ухудшилась: количество сделок сократилось на 38% относительно аналогичного периода прошлого года. Тем не менее управляющий партнер Savills Дмитрий Халин уверен, что интерес к покупке элитных новостроек остается высоким: «Сейчас фондовые рынки и банковские инструменты не могут выполнять роль эффективного инвестиционного инструмента, недвижимость остается одним из немногих способов сохранить сбережения». Но ограниченный выбор, заключает эксперт, естественным образом сокращает число сделок.

Александра Мерцалова