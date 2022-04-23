Скидки берут в аренду

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Мобильные операторы просят торговые центры снизить арендную плату более чем на 50%, предупреждая, что в случае отказа начнут закрывать салоны. Снижения арендных ставок на фоне ухода международных брендов требуют все ритейлеры, операторы просят большие по размеру скидки, чем другие. По оценке экспертов, собственники помещений не пойдут на это, поскольку на площади быстро находятся новые претенденты. В такой ситуации, по оценке аналитиков, к концу года операторы закроют 15% из 18 тыс. точек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению сотовых операторов, покупателей в салонах стало так мало, что арендные ставки можно и снизить; владельцы помещений с этим не вполне согласны

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ По мнению сотовых операторов, покупателей в салонах стало так мало, что арендные ставки можно и снизить; владельцы помещений с этим не вполне согласны

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом МТС от 20 апреля одному из арендодателей по размещению салона. Ссылаясь на «сокращение клиентопотока и товарооборота до 45–63%», МТС предлагает партнеру не применять индексацию арендной платы на 2022 год, а также снизить ее до 69,3 тыс. руб. в месяц. Какая ставка аренды объекта на данный момент, в письме не уточняется. Если не удастся договориться «о конструктивном решении», салон может быть закрыт, предупреждает МТС в письме. Оно было опубликовано в Telegram-канале Mobile-Review.

В МТС заявили “Ъ”, что «повышать эффективность — это обязанность и ежедневная работа бизнеса. Она ведется в том числе в конкретных локациях». В целом, уверяют в компании, розница МТС стабильно работает: «Мы продолжаем ее переформатировать, уже открыты десятки магазинов с расширенным ассортиментом электроники».

Сокращение потока клиентов характерно для всего рынка, говорит директор по продажам «МегаФона» Давид Борзилов. Многие арендодатели, по его словам, понимают ситуацию и идут навстречу: «Во втором квартале 2022 года ставки снизились, скидки составили от 20%». Tele2 также настаивает на пересмотре арендных ставок: «Они завышены и не учитывают новых реалий». «Вымпелком» ведет «переговоры с владельцами помещений по корректировке стоимости аренды регулярно». В «Связном» действуют аналогично. «По оценкам рынка, торгцентры могут потерять доход от аренды до 30–35%»,— говорят в компании.

Коммерческий директор R4S Group (управляет помещениями стрит-ритейла) Ирина Буренко подтверждает, что в марте владельцы площадей получали подобные письма от операторов с просьбой о предоставлении скидок до 50%. Эксперт рассказывает, что обращение от МТС получил, в частности, собственник объекта на Тверской, 25: оператор выражал намерение расторгнуть договор в случае отсутствия скидки. «Мы выставили помещение на рынок и через несколько дней получили предложение от сети аптек, тогда МТС отказался и от просьб о скидке»,— рассказывает госпожа Буренко. Аналогичная история, по ее словам, произошла в торгцентре «Заря» с «МегаФоном»: сеть добивалась скидки более чем на 10%, но отказалась от условий, когда на объект появились новые претенденты.

На фоне закрытия магазинов международных брендов из-за военной операции на Украине локальные ритейлеры стали массово просить владельцев торгцентров о скидках на аренду (см. “Ъ” от 16 марта). По оценке Focus Technologies, показатель Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в Москве на 15-й неделе года (11–17 апреля) был на 6% ниже показателя за тот же период прошлого года. Посещаемость салонов связи сократилась на 10%, что меньше потерь магазинов бытовой техники и электроники, которые составили 20%.

Глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько отмечает, что в торгцентрах салоны связи обычно занимают помещения 20–60 кв. м на первых этажах. По оценке регионального директора департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева, площади стоят 60–200 тыс. руб. за 1 кв. м в год. «Это ликвидные помещения, на которые несложно найти арендаторов даже в кризис»,— уверена Марина Малахатько. Эксперт сомневается, что на этом фоне управляющие торгцентрами пойдут операторам навстречу: «Все просят скидки, но не такие большие».

С точки зрения спроса ситуация салонов связи хуже, чем у других ритейлеров, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров: «Операторская розница и так хронически убыточна, тем более только оправилась от пандемии». По его мнению, в 2022 году начнется новая волна закрытия салонов связи. Сейчас, по его оценке, у операторов совокупно около 18 тыс. салонов, включая формат shop in shop (магазин в магазине): «Скорее всего, их число к концу года снизится на 3 тыс. точек».

Юлия Тишина, Александра Мерцалова