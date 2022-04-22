Коммуниста осудили по-христиански

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Калининский райсуд Саратовской области в пятницу приговорил депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина к трем годам лишения свободы условно за незаконную охоту. В случае подтверждения этого решения вышестоящим судом он лишится депутатского мандата. В Компартии приговор считают «неправосудным» и направленным на то, чтобы помешать господину Рашкину вести активную политическую деятельность. Сам коммунист заявил, что в «день распятия Христа» в суде «произошло распятие справедливости».

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Валерий Рашкин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Вынесение приговора утром 22 апреля заняло около получаса. Судья Павел Самылов зачитал его резолютивную часть, признав Валерия Рашкина и его товарища Александра Гношева виновными в незаконной охоте (ч. 2 ст. 258 УК РФ). Господину Рашкину назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и двухлетним запретом на охоту, а господину Гношеву — штраф 500 тыс. руб. с запретом охоты на год. Ранее в ходе прений прокурор запрашивал для депутата три с половиной года условно, а для его приятеля — штраф 1 млн руб. Защита же просила суд ограничиться судебным штрафом.

Напомним, господа Рашкин и Гношев были задержаны в конце октября 2021 года на территории охотничьего хозяйства в Лысогорском районе Саратовской области, поэтому дело рассматривалось по месту совершения преступления. Процесс занял чуть больше месяца и проходил в закрытом для прессы режиме из-за действующих в регионе эпидемиологических ограничений. В итоге суд установил, что Валерий Рашкин убил лося, не имея соответствующего разрешения на охоту, и попросил Александра Гношева помочь разделать и перевезти животное.

После вынесения приговора Валерий Рашкин заявил журналистам, что считает его несправедливым и несоразмерным правонарушению.

«Скоро у нас Пасха, Христос воскрес, а сегодня как раз день распятия Иисуса Христа на кресте,— напомнил коммунист.— Я считаю, что сегодня произошло распятие справедливости в Калининском районном суде. Я не ассоциирую себя с Иисусом, просто знаковая дата».

Адвокат господина Рашкина Константин Лазарев сказал “Ъ”, что намерен обжаловать приговор и уже подготовил краткую апелляционную жалобу. По его мнению, наказание несоразмерно содеянному. «Вмененный ущерб — 80 тыс. руб., при этом, если в течение двух лет Валерий Федорович совершит два административных правонарушения, он поедет отбывать наказание. За 80 тыс. руб.»,— подчеркнул адвокат. Он напомнил, что защита в ходе процесса просила изменить квалификацию преступления: «Вторую часть ст. 258 УК вменили по признаку "группа лиц". По факту же Александр Гношев, которого называют соучастником, участия в охоте не принимал. Его роль была в том, чтобы помочь перевезти части туши лося. Только по этому признаку преступление попало в категорию "средней тяжести" и дало юридическую возможность избрать такое наказание. При справедливой оценке обстоятельств вполне можно было учесть наши ходатайства и закрыть дело судебным штрафом».

Глава саратовского обкома КПРФ Ольга Алимова назвала процесс политизированным, а работу правоохранительных и судебных органов — «непрофессиональной»: «За приговором должно последовать лишение мандата, и, думаю, для этого все и делалось, а не для того, чтобы заполнить Саратовскую область лосями. Власть считает, что, если Валерий Рашкин лишится мандата, прекратятся в Москве встречи с избирателями, активная политическая деятельность отделений КПРФ».

Согласно закону о статусе депутата Госдумы, его полномочия прекращаются досрочно в случае «вступления в законную силу обвинительного приговора суда». Соответствующее решение должно быть принято на пленарном заседании Думы не позднее чем через 30 дней с момента вступления приговора в силу. Если Саратовский облсуд оставит в силе вынесенный господину Рашкину приговор, то он вступит в силу через десять дней после этого решения.

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов пока не видит каких-либо предпосылок к тому, чтобы Валерий Рашкин перестал руководить московским горкомом партии, даже если приговор вступит в силу.

«По крайней мере позиция бюро горкома состоит в том, что они его поддерживают как руководителя,— пояснил “Ъ” господин Обухов.— Другой вопрос в том, будут ли возможности для этого в рамках того надзора и того режима, который подразумевает приговор. Я думаю, что одна из целей такого явно неправосудного приговора в том, чтобы не дать Рашкину возможность продолжить активную политическую деятельность».

Маловероятно, что приговор Валерию Рашкину существенно скажется на отношении москвичей к КПРФ, считает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Даже если будет "антирашкинская" кампания в медиа, не факт, что московским избирателям она будет интересна». В Москве голосование за КПРФ — это способ «сделать власти больно», а не результат сверхусилий коммунистов, поясняет эксперт. Поэтому на осенних муниципальных выборах в столице многое будет зависеть от того, обнаружится ли у граждан такое же желание или же протестный избиратель будет ослаблен специфической повесткой 2022 года, резюмирует господин Виноградов.

Сергей Петунин, Саратов; Ксения Веретенникова, Елена Рожкова