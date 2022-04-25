Форма дождалась содержания

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Многолетнее чтение проектов регуляторных актов, публикуемых министерствами и ведомствами на портале regulation.gov.ru для оценки их регулирующего воздействия, приучило нас практически никогда не дочитывать пояснительные записки к ним до конца — в подавляющем большинстве случаев они заканчиваются канонической формулой «В проекте… не содержится положений, которыми устанавливаются, изменяются или признаются утратившими силу обязательные требования».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Сапожков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Олег Сапожков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Во многих случаях формула эта копировалась ответственными за составление «поясниловок» чиновниками рефлекторно — бывало, что это абсурдное утверждение сопровождало повышающие штрафы для бизнеса поправки к КоАП, увеличивающие административную нагрузку на бизнес проекты постановлений правительства и вводящие новые требования законопроекты.

Однако дерегулирование экономики, которое Белый дом избрал в качестве одного из основных направлений помощи российскому бизнесу, пострадавшему от беспрецедентных санкций в связи с военной операцией РФ на Украине, позволяет решать проблемы, ранее казавшиеся неизбывными. В пятницу на том же regulation.gov.ru появился проект постановления правительства, который должен закрепить право делать заявления об отсутствии или наличии обязательных требований в проектах нормативных актов за ответственным за оценку регулирующего воздействия Минэкономики.

Не факт, что это избавит пояснительные записки к документам от не соответствующих действительности констатаций — но шаг в эту сторону сделан, у оценки наличия обязательных требований может появиться конкретный исполнитель, а содержательный контроль за последствиями вводимых регуляторных норм для компаний можно только приветствовать.

Впрочем, в пояснительных записках есть еще одна каноническая формула — «Принятие… не повлечет негативных социально-экономических последствий и не приведет к дополнительным расходам бюджетов бюджетной системы РФ, а также не окажет влияния на достижение целей государственных программ». Оставив в стороне вопрос о том, зачем вообще нужно готовить документы, которые не оказывают влияния на бюджет и госпрограммы (притом что ими регламентирована вся государственная жизнь), хочется позволить себе предположение. Однажды — через несколько лет, а возможно, и месяцев — правительству станет важно не только максимально освободить от излишних требований бизнес, но и наладить связь экономического госрегулирования с бюджетом. И тогда на regulation.gov.ru появится проект постановления правительства о закреплении права оценивать бюджетные последствия нового регулирования за Минфином. Но гадать, что к этому приведет — Европа ли откажется от российского газа или кончится ФНБ,— не возьмусь: идея всерьез заранее думать о последствиях приживается в России трудно.