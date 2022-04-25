Форма дождалась содержания

Многолетнее чтение проектов регуляторных актов, публикуемых министерствами и ведомствами на портале regulation.gov.ru для оценки их регулирующего воздействия, приучило нас практически никогда не дочитывать пояснительные записки к ним до конца — в подавляющем большинстве случаев они заканчиваются канонической формулой «В проекте… не содержится положений, которыми устанавливаются, изменяются или признаются утратившими силу обязательные требования».
Олег Сапожков
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Во многих случаях формула эта копировалась ответственными за составление «поясниловок» чиновниками рефлекторно — бывало, что это абсурдное утверждение сопровождало повышающие штрафы для бизнеса поправки к КоАП, увеличивающие административную нагрузку на бизнес проекты постановлений правительства и вводящие новые требования законопроекты.
Однако дерегулирование экономики, которое Белый дом избрал в качестве одного из основных направлений помощи российскому бизнесу, пострадавшему от беспрецедентных санкций в связи с военной операцией РФ на Украине, позволяет решать проблемы, ранее казавшиеся неизбывными. В пятницу на том же regulation.gov.ru появился проект постановления правительства, который должен закрепить право делать заявления об отсутствии или наличии обязательных требований в проектах нормативных актов за ответственным за оценку регулирующего воздействия Минэкономики.
Не факт, что это избавит пояснительные записки к документам от не соответствующих действительности констатаций — но шаг в эту сторону сделан, у оценки наличия обязательных требований может появиться конкретный исполнитель, а содержательный контроль за последствиями вводимых регуляторных норм для компаний можно только приветствовать.
Впрочем, в пояснительных записках есть еще одна каноническая формула — «Принятие… не повлечет негативных социально-экономических последствий и не приведет к дополнительным расходам бюджетов бюджетной системы РФ, а также не окажет влияния на достижение целей государственных программ». Оставив в стороне вопрос о том, зачем вообще нужно готовить документы, которые не оказывают влияния на бюджет и госпрограммы (притом что ими регламентирована вся государственная жизнь), хочется позволить себе предположение. Однажды — через несколько лет, а возможно, и месяцев — правительству станет важно не только максимально освободить от излишних требований бизнес, но и наладить связь экономического госрегулирования с бюджетом. И тогда на regulation.gov.ru появится проект постановления правительства о закреплении права оценивать бюджетные последствия нового регулирования за Минфином. Но гадать, что к этому приведет — Европа ли откажется от российского газа или кончится ФНБ,— не возьмусь: идея всерьез заранее думать о последствиях приживается в России трудно.