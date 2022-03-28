Регулятор придержит золото

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ЦБ снова будет покупать золото, в первую очередь у крупнейших банков, попавших под санкции. Однако регулятор как минимум на три месяца фиксирует стоимость металла существенно ниже текущей рыночной, что серьезно беспокоит его производителей. Золотодобытчики говорят о рисках ухода с рынка небольших добывающих компаний, снижения производства и расцвета черного рынка. В то время как для ЦБ, уточняют аналитики, несмотря на санкции, золото остается эффективным инструментом вложения средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

С 28 марта после двухнедельной паузы (см. “Ъ” от 16 марта) Банк России возобновит покупку золота у банков. До 30 июня сделки будут проходить по фиксированной цене 5 тыс. руб. за 1 г. По мнению ЦБ, этот уровень «позволяет обеспечить устойчивое предложение золота и бесперебойное функционирование золотодобывающей отрасли».

Цена покупки предполагает дисконт 17% к текущей рыночной стоимости золота $1957 за тройскую унцию, уточнил управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин. «Основные банки, которые держат золото на балансе, входят в санкционный список. Они не могут продавать золото за рубеж, чем и может объясняться дисконт»,— сказал он.

Однако производителей золота решение ЦБ, формально призванное их поддержать, отнюдь не радует.

Приобретение золота по 5 тыс. руб. не имеет обоснований, уверен председатель Союза золотопромышленников РФ Сергей Кашуба. «При закупках золота ниже мировой цены, которая составляет около 6 тыс. руб., уменьшается налогооблагаемая база. На этом фоне мы ожидаем не только снижения добычи золота, но и ухода с рынка небольших золотодобытчиков»,— отмечает он.

Еще одним следствием позиции ЦБ, полагает господин Кашуба, станет расцвет черного рынка — «если ЦБ предлагает 5 тыс. руб., то всегда найдется тот, кто предложит купить по 5,5 тыс. руб., но по какой-нибудь левой схеме». По его словам, исходное решение ЦБ от 15 марта прекратить закупки уже и так «повергло отрасль в шок». «Внутри страны остался небольшой спрос со стороны ювелирной отрасли,— поясняет Сергей Кашуба.— Прошедшие две недели показали, что спрос населения нормализовался, однако он в несколько раз ниже объемов добычи».

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По данным 101-й формы отчетности, в первую пятерку по объему вложений российских банков в драгметаллы входят ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк, «Открытие» и Совкомбанк. В Сбербанке утверждают, что у населения есть интерес к золоту: в первые дни после отмены НДС на его покупку спрос на слитки вырос в 30 раз. ВТБ с начала марта продал клиентам полтонны золотых слитков.

«Золото может рассматриваться как альтернатива сбережениям в валюте в условиях западных санкций и ограничений на движение капитала»,— отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Однако, уточняет он, золото — менее ликвидный инструмент, чем валюты, его труднее продать. «Для более быстрого развития внутреннего рынка торговли золотом необходимо повысить его ликвидность, в том числе за счет, например, развития кредитования под залог золота»,— полагает аналитик. Также интересны, например, облигации, обеспеченные золотом, соглашается аналитик по товарным рынкам «Открытие Инвестиций» Оксана Лукичева.

Как сообщал ЦБ, все золото из золотовалютных резервов находится в хранилищах внутри России. Доля золота в резервах на начало февраля 2022 года составляла 21% ($132,3 млрд из $630,2 млрд). США, Канада, Великобритания, Швейцария, Япония и ЕС ввели различные санкции в отношении Банка России. Как правило, они предполагают запрет на операции с ЦБ РФ, замораживание активов регулятора. Как оценивал 13 марта глава Минфина Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 1», из-за санкций Россия не может использовать почти половину из своих золотовалютных резервов — около $300 млрд.

Санкции, связанные с золотом, наложили только США и ЕС, «но есть другие страны, с которыми подобные операции могут совершаться», уточняет советник адвокатского бюро А2 Татьяна Левкина.

Впрочем, говорит она, золотой резерв предполагает прежде всего его хранение. ЦБ пока не заявлял о намерении продавать золото из резервов, подтверждает госпожа Лукичева. «Золото в резервах обычно накапливается и продается редко, в крайних случаях. Если нужно будет пустить золото в оборот, то его можно сдать в аренду, заложить. Продать тоже можно, несмотря на санкции»,— отмечает она. По словам эксперта, «крупные объемы золота обычно продаются вне рынка, никто не заметит сделки, разве что по косвенным признакам». Так, говорит она, «владелец может сразу же отправить полученное золото в переплавку и снять с себя риски».

Ольга Шерункова, Евгений Зайнуллин