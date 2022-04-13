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Коммерсантъ FM
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Драгметаллы идут в народ

Крупные брокеры собираются заинтересовать клиентов торговлей золотом

Биржевая спотовая торговля драгметаллами может оживиться с приходом в сегмент крупных брокеров с большим числом частных клиентов. Сейчас объем торгов в секции остается существенно ниже, чем срочными контрактами. Однако участники рынка считают, что этими инструментами пользуются разные категории инвесторов. Эксперты видят большой отложенный спрос в торгах драгметаллами.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На биржевой рынок драгметаллов в ближайшее время готовятся выйти крупные розничные брокеры. Тинькофф-банк (9,2 млн клиентов на 1 февраля) планирует запустить биржевую торговлю золотом и серебром 14 апреля. Аналогичную услугу собираются предоставить БКС (0,89 млн клиентов) и «Финам» (0,32 млн клиентов).

Сейчас на спот-рынке Московской биржи доступны операции с золотом (лотами в 1 г) и серебром (100 г). К ним подключены десять профучастников. Компания «Открытие Инвестиции», работающая на этом рынке несколько лет, рассматривает возможность для клиентов «получения физического золота». Руководитель направления по управлению активами «Тинькофф» Руслан Мучипов ожидает, что в перспективе золото появится в портфелях более половины клиентов брокера.

По итогам 2021 года объем торгов на рынке драгоценных металлов Московской биржи составил 209,2 млрд руб. (48,5 тонн золота и 40,2 тонн серебра). Но эта статистика включает несколько режимов торгов, в том числе для крупных клиентов. На обычных торгах в январе—феврале этого года ежедневные объемы составляли 100–700 млн руб. в день. В марте—апреле, после начала военных действий на Украине, они заметно снизились и уже редко превышают 100 млн руб. в день. Оживлению торгов способствовал рост стоимости золота в конце февраля (до 8 тыс. руб. за 1 г). Однако дальнейшая коррекция и стабилизация курса в районе отметки 5 тыс. руб. за 1 г охладила инвесторов.

Кроме того, конкуренцию спотовому сегменту составляет более ликвидный срочный рынок.

Так, объем торгов фьючерсами и опционами на золото и серебро за 2021 год составил 7,7 трлн руб. Однако срочный рынок доступен только инвесторам, успешно прошедшим тестирование. Кром того, отмечает начальник управления финансовых рынков «Открытие Инвестиции» Александр Логвинов, в отличие от фьючерсных контрактов на золото и серебро, спотовые контракты более удобны для долгосрочных инвесторов, потому что не имеют срока исполнения. На срочном рынке деривативы все-таки больше ориентированы на спекулятивные операции, соглашается заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу компании «Финам» Дмитрий Пантеровский: «такими инструментами чаще пользуются трейдеры, чем консервативные инвесторы».

Еще один фактор, который должен подстегнуть интерес граждан к покупке золота,— отмена НДС на приобретение физического металла (см. “Ъ” от 2 марта), считает директор по рынку драгоценных металлов Московской биржи Никита Князев. Руководитель департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций» Игорь Пимонов полагает, что на этом рынке есть большой отложенный спрос и в условиях волатильности драгоценные металлы будут пользоваться популярностью.

Биржа ожидает притока новой ликвидности на рынок драгоценных металлов за счет выхода на рынок крупных брокеров.

С учетом ограничений по маржинальной торговле в фондовой секции, недоступности зарубежных рынков для участников, находящихся под санкциями, нестабильности котировок по базовым инструментам, таким как акции и облигации, Александр Логвинов ожидает увеличения количества сделок и совокупного объема на рынке драгоценных металлов.

Производители золота ждут снижения добычи

По словам эксперта, раньше считалось, что золото и серебро подходят исключительно инвесторам, которые не рассчитывают на краткосрочную прибыль, однако первый квартал текущего года показал, что «продукт может быть интересен в том числе и тем клиентам, которые предпочитают внутридневной трейдинг и хотят получить прибыль в кратчайшие сроки». Дмитрий Пантеровский также ожидает существенного роста оборотов в этом сегменте — сейчас, по его мнению, «объемы непоказательны».

Ксения Куликова

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