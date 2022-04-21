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5,114 триллиона рублей составил чистый финансовый результат (прибыль минус убытки) компаний РФ (без учета малого бизнеса, банков и бюджетных учреждений) в январе—феврале 2022 года, сообщил Росстат. Это на 66% больше, чем было по итогам двух месяцев 2021 года (3,082 трлн руб.). Сальдированный результат сложился из того, что 37,4 тыс. организаций получили прибыль в размере 6,886 трлн руб., а 17,7 тыс.— убыток на общую сумму 1,772 трлн руб. Наибольшую сальдированную прибыль Росстат зафиксировал в сфере добычи полезных ископаемых — 2,058 трлн руб. (в 2,4 раза больше, чем годом ранее), в обработке — 1,171 трлн руб. (на 55% больше) и в торговле — 948 млрд руб. (на 31% больше).