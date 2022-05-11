Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дни рождения

Сегодня исполняется 61 год министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву

Владимир Колокольцев

Владимир Колокольцев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Колокольцев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет адвокат, председатель Общественного совета при МВД РФ Анатолий Кучерена:

— Уважаемый Владимир Александрович! Примите мои самые теплые и искренние поздравления с днем рождения. Знаю Вас как выдающегося руководителя, способного решать самые сложные и нетривиальные задачи, своими делами завоевавшего безграничное доверие своих подчиненных и заслуженное признание со стороны широкой общественности. Ваша напряженная работа приносит ощутимые результаты. В последние годы отмечается неуклонное снижение тяжких преступлений. Практически каждый гражданин России ощутил на себе, что его жизнь стала спокойнее и безопаснее. Особое внимание Вы уделяете профилактике преступности и работе с молодежью. В своем подавляющем большинстве сотрудники МВД — это образованные, культурные, доброжелательные люди, открытые для взаимодействия со структурами гражданского общества. Это особенно ощущается на примере работы Общественного совета при МВД, в который входят видные юристы, журналисты, деятели культуры. В этот замечательный день желаю Вам крепкого здоровья и отменной физической и интеллектуальной формы, оптимизма и энергии, новых свершений в борьбе с преступностью на благо всех граждан России.

Сегодня исполняется 84 года вице-президенту Федеральной палаты адвокатов РФ, первому вице-президенту Адвокатской палаты Москвы Генри Резнику

Генри Резник

Генри Резник

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Генри Резник

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Вадим Клювгант:

— Дорогой Генри Маркович! Вы давно могли бы забронзоветь и «высекать в граните» — все объективные предпосылки для этого налицо. Но нет же: Вам надо, чтобы непременно с драйвом, легкой спортивной поступью — и в самую гущу. Ну и правильно, и здорово, так держать! С днем рождения! Мира, здоровья, бодрости духа, хороших новостей, благополучия и развития нашей независимой корпорации! Счастлив быть Вашим другом и соратником.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...