7 1 мин. ...

Сегодня исполняется 61 год министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Колокольцев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Колокольцев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет адвокат, председатель Общественного совета при МВД РФ Анатолий Кучерена:

— Уважаемый Владимир Александрович! Примите мои самые теплые и искренние поздравления с днем рождения. Знаю Вас как выдающегося руководителя, способного решать самые сложные и нетривиальные задачи, своими делами завоевавшего безграничное доверие своих подчиненных и заслуженное признание со стороны широкой общественности. Ваша напряженная работа приносит ощутимые результаты. В последние годы отмечается неуклонное снижение тяжких преступлений. Практически каждый гражданин России ощутил на себе, что его жизнь стала спокойнее и безопаснее. Особое внимание Вы уделяете профилактике преступности и работе с молодежью. В своем подавляющем большинстве сотрудники МВД — это образованные, культурные, доброжелательные люди, открытые для взаимодействия со структурами гражданского общества. Это особенно ощущается на примере работы Общественного совета при МВД, в который входят видные юристы, журналисты, деятели культуры. В этот замечательный день желаю Вам крепкого здоровья и отменной физической и интеллектуальной формы, оптимизма и энергии, новых свершений в борьбе с преступностью на благо всех граждан России.

Сегодня исполняется 84 года вице-президенту Федеральной палаты адвокатов РФ, первому вице-президенту Адвокатской палаты Москвы Генри Резнику

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генри Резник

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Генри Резник

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Вадим Клювгант:

— Дорогой Генри Маркович! Вы давно могли бы забронзоветь и «высекать в граните» — все объективные предпосылки для этого налицо. Но нет же: Вам надо, чтобы непременно с драйвом, легкой спортивной поступью — и в самую гущу. Ну и правильно, и здорово, так держать! С днем рождения! Мира, здоровья, бодрости духа, хороших новостей, благополучия и развития нашей независимой корпорации! Счастлив быть Вашим другом и соратником.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»