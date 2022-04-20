Инфляции нашлось место на кладбище

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В этом году перед Пасхой, когда традиционно россияне благоустраивают могилы, спрос на мемориальные услуги сократился на 80%. Причина — в двукратном росте цен на такие работы из-за подорожания основных материалов, особенно гранита. Кроме того, увеличились сроки его поставок до трех месяцев. Участники рынка отмечают, что в апреле на треть также подорожали похороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Спрос на услуги по благоустройству могил и мемориальные услуги, включая установку памятников, уход за могилами, в целом по стране с начала апреля упал на 80% год к году, рассказал “Ъ” глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов. В ООО «ПО "Фаворит"» (подмосковный производитель ритуальной продукции) также отмечают значительное падение спроса. По словам господина Болтунова, это нехарактерно для периода перед Пасхой, когда россияне традиционно активно занимаются благоустройством могил усопших близких. «Снижение спроса сравнимо с 2020 годом, когда кладбища в ряде регионов были полностью закрыты из-за пандемии»,— уточняет он.

Заказчики отказываются от таких услуг из-за серьезного повышения цен, поясняет Илья Болтунов. Так, в «Журавлях» с конца февраля услуги по благоустройству могил подорожали в два раза из-за резкого роста цен на необходимое оборудование и транспорт. Гранит, использующийся для изготовления надгробных плит, подорожал в несколько раз, а услуги каменщиков — на 30%, уточняют в ПО «Фаворит». Это серьезно может сказаться на выручке специализированных компаний, так как в апреле—июне доля их доходов от таких работ превалирует, прогнозирует Илья Болтунов. Крупнейший игрок ритуального рынка Москвы ГБУ «Ритуал» на запрос “Ъ” не ответил.

Кроме того, на рынке наблюдаются проблемы с поставками гранита. Изначально похоронные компании договариваются с производителем по одной цене и исходя из нее определяют стоимость для конечного потребителя, но в момент выкупа у поставщика цена уже становится выше, что приводит к убыткам, поясняет исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева. На рынке есть всего несколько производителей в Карелии, где есть месторождение гранита, но они создают искусственный дефицит, предупреждая, что заказ нужно делать за три месяца, добавляет Илья Болтунов. Большая часть сырья, продолжает он, поставляется из Китая, с которым расчеты идут в валюте. Поставщики и производители гранита, включая «Карельский габбро-диабаз», «Гранитис», «Гранит Стандарт», «Русский гранит», на запрос “Ъ” не ответили.

Из-за снижения доходов населения в последние годы покупательная способность в сфере ритуальных услуг также планомерно снижается, отмечает член комиссии по профессиональной квалификации в сфере похоронного дела Национального совета при президенте РФ Антон Авдеев. Поэтому все, что можно сделать самостоятельно, например привести в порядок могилу, близкие усопших будут делать сами, уверен он. Такой тренд начался еще во время пандемии. Так, несмотря на рост смертности в 2021 году на 15,1%, официальные доходы похоронного бизнеса выросли только на 12,5%, следует из данных Росстата.

В ритуальной сфере подорожали не только мемориальные услуги. По словам представителя ПО «Фаворит», похороны выросли в цене на 30% с конца февраля. Илья Болтунов говорит, что еще в феврале похороны, стоившие 60 тыс. руб., сегодня выросли до 75 тыс. руб. Такая динамика обусловлена удорожанием составляющих: к примеру, в ПО «Фаворит» подняли цены на гробы на 15% из-за удорожания дерева и логистики. В то же время физические объемы рынка начинают сжиматься, так как после резкого роста смертности в 2020–2021 годах она начала снижаться: в январе—феврале 2022 года на 8,8%, до 383,6 тыс. человек, по данным Росстата.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов прогнозирует, что реальная стоимость похоронных услуг продолжит расти из-за инфляции, а вместе с ними и обороты рынка. Антон Авдеев, напротив, уверен, что объемы рынка в денежном выражении с учетом покупательной способности этих денег будут снижаться.

Дарья Андрианова