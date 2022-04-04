Победителя не осудят

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Президентские и парламентские выборы в Сербии, прошедшие в минувшее воскресенье, завершились предсказуемо. Президент Александр Вучич победил уже в первом туре, а его Сербская прогрессивная партия, хотя и лишилась абсолютного большинства в парламенте, может без проблем сформировать правительство. Впрочем, по прогнозам сербских экспертов, Александр Вучич постарается максимально затянуть с его созданием в ожидании развязки на Украине, чтобы иметь оправдание перед Западом, требующим от Сербии присоединения к санкциям против РФ. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

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Фото: Darko Vojinovic / AP Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Darko Vojinovic / AP

Предварительные результаты воскресного голосования сербский ЦИК обнародовал только в понедельник, впервые отказавшись от объявления итогов по мере их поступления в ночь после выборов. Сенсаций ни президентские, ни парламентские выборы, как и предсказывали эксперты, не принесли.

Нынешний глава республики Александр Вучич победил уже в первом туре, получив около 60% голосов и значительно опередив главного оппозиционного кандидата генерала Здравко Поноша, набравшего менее 20%. Пропрезидентская Сербская прогрессивная партия недобрала немного до абсолютного большинства — у нее будет 120 депутатов в 250-местном парламенте, однако вместе с традиционным партнером — Соцпартией нынешнего спикера Ивицы Дачича (32 депутата) может без труда сформировать новое правительство. Оппозиция, которая фактически не была представлена в нынешнем сербском парламенте, теперь будет иметь там около 50 депутатов. Наконец, еще одним важным итогом воскресного голосования стало прохождение в сербский парламент сразу трех крайне правых партий, жестко выступающих против евроинтеграции,— они получают 35 мест.

Накануне сербских выборов Евросоюз ясно дал понять, что по завершении избирательного процесса ждет от Белграда присоединения к санкциям против РФ.

На Западе считают ненормальной ситуацию, когда Сербия останется единственной среди членов и кандидатов в ЕС страной, которая санкции не ввела. Балканские эксперты ранее предсказывали, что по окончании выборов 3 апреля нажим Запада на Белград резко возрастет и этот фактор станет определяющим в корректировке сербской позиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генерал Здравко Понош

Фото: Zorana Jevtic, Reuters Генерал Здравко Понош

Фото: Zorana Jevtic, Reuters

31 марта, за три дня до воскресного голосования, в Белград прибыл новый посол США Кристофер Хилл. В тот же день он вручил верительные грамоты президенту Вучичу. Новый посол, которого называют «дипломатом-бульдозером», считается не только одним из ведущих в США специалистов по Балканам, но и весьма близким к президенту Джо Байдену человеком. В середине 90-х он уже был послом в Белграде и стал одним из архитекторов Дейтонских соглашений, положивших конец трехлетнему кровопролитию в Боснии. А в конце 90-х работал спецпредставителем США по Косово — тогда дело кончилось провалом косовской мирной конференции в Рамбуйе в 1999 году и натовскими бомбардировками Югославии. Новое назначение Кристофера Хилла балканские эксперты расценивают как подтверждение более активного подключения США к делам региона и концентрации американской политики именно на Сербии.

С учетом ожидаемого усиления давления со стороны Запада президенту Александру Вучичу предстоит принять крайне непростое решение. Подключение к антироссийским санкциям означало бы для него реальное ухудшение отношений с Москвой и как минимум потерю российского газа по выгодной цене в $270 за тысячу «кубов», которая действует для Белграда до конца мая. Неприсоединение к санкциям несет угрозу остановки евроинтеграции Сербии и утрату западных инвестиций и субсидий.

Сербские эксперты полагают, что в этой ситуации Александр Вучич постарается максимально затянуть формирование нового правительства, которое и должно принять решение о санкциях.

По закону Сербии на его утверждение дается до 90 дней после формирования Скупщины, а парламент должен быть сформирован до 7 мая. То есть до утверждения нового правительства Сербии может пройти и четыре месяца. «Все это время президент будет ожидать разрешения кризиса на Украине и возможности не вводить санкции против России,— поясняет Наим Бешири из белградского Института по европейским делам.— Но можно не сомневаться, что в Брюсселе к этому отнесутся очень неблагосклонно».